Έκρηξη περιστατικών βίας στις δημόσιες δομές υγείας – Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την έντονη ανησυχία του, για την κλιμακούμενη βία που καταγράφεται στα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της χώρας.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα υποπίπτουν στην αντίληψή του, όλο και περισσότερες καταγγελίες, για λεκτικές και σωματικές επιθέσεις σε βάρος γιατρών και υγειονομικών. Για το λόγο αυτό προτίθεται να ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με αίτημα την μόνιμη και οργανωμένη αστυνομική παρουσία στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία.

Το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία, τα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς στο υγειονομικό προσωπικό έχουν πολλαπλασιαστεί, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο και απολύτως μη αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και συνθήκες ανασφάλειας για τους ίδιους τους ασθενείς.

Ο ΙΣΑ υπενθυμίζει ότι μετά από επανειλημμένες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις του, αυστηροποιήθηκε πρόσφατα, το θεσμικό πλαίσιο, για τη βία κατά των υγειονομικών, με αύξηση των προβλεπόμενων ποινών, αναγνωρίζοντας έτσι η πολιτεία τη σοβαρότητα των αδικημάτων που τελούνται εντός δομών υγείας.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης τόνισε τα εξής:

«Η βία απέναντι στους γιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή. Με τις παρεμβάσεις του ΙΣΑ, το θεσμικό πλαίσιο αυστηροποιήθηκε και οι ποινές αυξήθηκαν. Ωστόσο, η εφαρμογή του νόμου πρέπει να είναι άμεση και καθολική. Οι γιατροί δεν μπορεί να εργάζονται υπό καθεστώς φόβου. Η Πολιτεία οφείλει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής και να διασφαλίσει ότι οι υγειονομικοί θα εργάζονται με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και σεβασμό».

Διαβάστε επίσης:

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός»

Στην εντατική του ΠΑΓΝΗ νεαρή γιατρός με μηνιγγίτιδα

Διατροφή: Οι ΗΠΑ ανατρέπουν την διατροφική πυραμίδα – Τι λένε στο topontiki δύο διαιτολόγοι για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα