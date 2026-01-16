search
16.01.2026 14:33

Στην εντατική του ΠΑΓΝΗ νεαρή γιατρός με μηνιγγίτιδα

16.01.2026 14:33
pagni_0402_1460-820_new

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ειδικευόμενη γιατρός με μηνιγγίτιδα.

Η νεαρή γιατρός παρουσίασε έντονη ζαλάδα, οξύ πονοκέφαλο και υψηλό πυρετό και έσπευσε στα Επείγοντα του νοσοκομείου Αγίου Νικόλα όπου και εργάζεται. Λόγω έλλειψης κρεβατιών και μετά από εξετάσεις που βεβαίωσαν πως έχει μηνιγγίτιδα, αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Ηράκλειο.

«Είναι διασωληνωμένη, αλλά αιμοδυναμικά σταθερή και την παρακολουθούμε», είπε στο patris.gr ο διοικητής του νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Ο πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών ν. Λασιθίου, Κώστας Καραταράκης, μιλώντας στο ίδιο τοπικό μέσο ανέφερε: «Στην χθεσινή εφημερία είμαστε πολλοί γιατροί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και διαχειριστήκαμε υποδειγματικά το περιστατικό, ώστε να φύγει γρήγορα για το Ηράκλειο. Το μόνο που ελπίζουμε, είναι να πάνε όλα καλά».

Λόγω του κρούσματος, τέθηκαν σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα προκειμένου να λάβουν αγωγή όλοι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με την γιατρό τα τελευταία 24ωρα.

