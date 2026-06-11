Το Ελ Νίνιο είναι εδώ και οι επιστήμονες φοβούνται ότι θα είναι μεγάλο, δαπανηρό, με καύσωνες, πλημμύρες, ξηρασίες και πυρκαγιές

Το Ελ Νίνιο, ο χαοτικός παράγοντας του κλίματος της Φύσης, έχει σχηματιστεί πάνω από έναν θερμαινόμενο Ειρηνικό Ωκεανό και αναμένεται να φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ανακοίνωσαν οι μετεωρολόγοι την Πέμπτη.

Οι ειδικοί δήλωσαν ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο, ένας φυσικός κύκλος θέρμανσης, θα αυξήσει τη θερμοκρασία περαιτέρω σε έναν πλανήτη που ήδη θερμαίνεται από τη ρύπανση από ορυκτά καύσιμα και πιθανότατα θα επιταχύνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα ανταγωνιστεί – ή θα ξεπεράσει – ένα ρεκόρ Ελ Νίνιο που ξεκίνησε το 1997 και βοήθησε στην πρόκληση ζημιών δισεκατομμυρίων δολαρίων από καύσωνες, πλημμύρες, ξηρασίες, ανεμοστρόβιλους και πυρκαγιές.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε επίσημα την ύπαρξη του Ελ Νίνιο, το οποίο αφορά τη θέρμανση του Ειρηνικού κοντά στον ισημερινό που επηρεάζει τα καιρικά πρότυπα σε όλο τον κόσμο. Η ανακοίνωση της NOAA ανέφερε ότι υπάρχει 63% πιθανότητα το Ελ Νίνιο να γίνει τόσο έντονο στα τέλη του φθινοπώρου και στις αρχές του χειμώνα που «θα καταταχθεί μεταξύ των μεγαλύτερων γεγονότων Ελ Νίνιο στην ιστορική καταγραφή που χρονολογείται από το 1950».

Τα ζεστά, βαθιά νερά ενός Ελ Νίνιο επηρεάζουν τα καιρικά μοτίβα φέρνοντας «πολλή επιπλέον θερμότητα στην επιφάνεια, τροφοδοτώντας πολλά ακραία φαινόμενα σε πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Abby Frazier, επιστήμονας του κλίματος του Πανεπιστημίου Clark.

Είπε ότι, ειδικά στον Ειρηνικό, «μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα τρομερή».

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε το Ελ Νίνιο ως «επείγουσα προειδοποίηση για το κλίμα».

«Οι συνθήκες του Ελ Νίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός κόσμου που θερμαίνεται», δήλωσε ο Γκουτέρες σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο δημιουργούν νικητές και ηττημένους

Οι επιπτώσεις στον καιρό ποικίλλουν ανά περιοχή. Το Ελ Νίνιο συχνά μειώνει – αλλά δεν εξαλείφει – την δραστηριότητα της εποχής των τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά την αυξάνει στον Ειρηνικό. Έτσι, ενώ οι ανατολικές ακτές των ΗΠΑ και του Κόλπου μπορεί να έχουν μια ανάπαυλα, η Χαβάη και άλλα νησιά κινδυνεύουν περισσότερο, δήλωσε ο Φρέιζερ.

Η Μέση Ανατολή που έχει πληγεί από την ξηρασία θα μπορούσε να ωφεληθεί, δήλωσαν οι κλιματολόγοι. Άλλα μέρη αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Μέρη της δυτικής Νότιας Αμερικής – όπου παρατηρήθηκαν τα πρώτα Ελ Νίνιο πριν από δεκαετίες – συχνά δέχονται έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, μαζί με ένα επιπλέον ζεστό καλοκαίρι. Η Ινδία αντιμετωπίζει πιο έντονα κύματα καύσωνα, ενώ η ξηρασία, οι πυρκαγιές και η ζέστη απειλούν την Αυστραλία.

Η βορειοανατολική Αφρική πιθανότατα θα υποστεί αρνητικές καιρικές συνθήκες, από έντονη ξηρασία έως επικίνδυνα έντονες βροχοπτώσεις, δήλωσε ο κλιματολόγος του Πανεπιστημίου Κολούμπια και ειδικός στο Ελ Νίνιο, Μουχάμαντ Αζάρ Εχσάν.

Στις ΗΠΑ, τα Ελ Νίνιο μπορούν να προκαλέσουν πιο έντονες καταιγίδες με εντονότερες βροχοπτώσεις στο Νότο, αλλά τείνουν επίσης γενικά να ωφελούν τη γεωργική βιομηχανία των ΗΠΑ, δήλωσε ο Τζον Γκότσχαλκ, επικεφαλής του επιχειρησιακού τμήματος στο Κέντρο Πρόβλεψης Κλίματος της NOAA.

Ο Μάικλ Φεράρι, μετεωρολόγος και επικεφαλής έρευνας στην εταιρεία επενδυτικής έρευνας Moby, δήλωσε ότι οι συνθήκες για τα σιτηρά και τους σπόρους, ειδικά τη σόγια, φαίνονται ευνοϊκές σε 18 μεγάλες αναπτυσσόμενες πολιτείες, αλλά είναι πιο ανάμεικτες όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα βοοειδή.

Οι βόρειες Βραχώδεις περιοχές και τα Νοτιοδυτικά – όπου υπάρχει μια «εκτός των ορίων» χιονόπτωση – θα μπορούσαν να έχουν έντονες καλοκαιρινές βροχοπτώσεις, δήλωσε ο Γκότσχαλκ. Η μεγαλύτερη επίδραση στις ΗΠΑ είναι συχνά τον χειμώνα, όταν ο νότος μπορεί να γίνει πιο υγρός και ο Βορειοδυτικός Ειρηνικός πιο ζεστός και ξηρότερος.

Συνολικά, όμως, οι θερμοκρασίες που αυξάνονται από το καιρικό μοτίβο μπορούν να μειώσουν την αμερικανική οικονομική ανάπτυξη, δήλωσε ο οικονομολόγος του Στάνφορντ για το κλίμα Μάρσαλ Μπερκ. Αρκετοί επιστήμονες του κλίματος προβλέπουν ότι το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ λόγω των καθυστερημένων επιπτώσεων αυτού του Ελ Νίνιο, το οποίο αναμένεται να κορυφωθεί το φθινόπωρο ή τον χειμώνα.

«Έχουμε αρκετά σαφείς ενδείξεις ότι η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύσσεται πιο αργά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι πάνω από το φυσιολογικό», δήλωσε ο Μπερκ.

Ισχυρά πρώιμα σημάδια

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούνται από ένα Ελ Νίνιο εξαρτώνται επίσης από το πότε εξελίσσεται.

Συνήθως τα Ελ Νίνιο σχηματίζονται το καλοκαίρι, κορυφώνονται στα τέλη του φθινοπώρου ή στις αρχές του χειμώνα και εξασθενούν την επόμενη άνοιξη, ανέφεραν οι επιστήμονες.

Ωστόσο, επιστημονική ομάδα προβλέπει ότι αυτό το Ελ Νίνιο θα κορυφωθεί ένα ή δύο μήνες νωρίτερα, με βάση τα ισχυρά πρώιμα σημάδια των τελευταίων εβδομάδων. Ο κλιματολόγος του Πανεπιστημίου του Πρίνστον, Gabriel Vecchi, δήλωσε ότι τα μεγάλα Ελ Νίνιο όπως αυτά τείνουν επίσης να διαρκούν περισσότερο.

Οι πρώιμες ενδείξεις – συμπεριλαμβανομένου του θερμότερου νερού που ωθείται προς την επιφάνεια του Ειρηνικού – ήταν τόσο έντονες και αισθητές που όλοι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ένα εξαιρετικά ισχυρό Ελ Νίνιο, δήλωσε ο Vecchi.

Οι επιστήμονες προβλέπουν ισχυρότερο Ελ Νίνιο καθώς ο κόσμος θερμαίνεται από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσαν ο Φρέιζερ και άλλοι. Αλλά είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν αυτό το Ελ Νίνιο είναι μέρος αυτού.

Ακόμα και πριν σχηματιστεί επίσημα, αυτό το Ελ Νίνιο έχει αποκτήσει ψευδώνυμα που κυμαίνονται από «σούπερ» έως «Γκοτζίλα».

«Αντί να φοβόμαστε, μπορούμε να ζητήσουμε από τους ανθρώπους να είναι προετοιμασμένοι».

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