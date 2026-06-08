Προειδοποίηση για ιστορικό «Ελ Νίνιο»: Νέα πρόβλεψη δείχνει πρωτοφανή ένταση του φαινομένου – Τι σημαίνει για τον πλανήτη

Το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» που αναπτύσσεται φέτος ενδέχεται να εξελιχθεί στο πιο ισχυρό επεισόδιο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με νεότερη επιστημονική εκτίμηση, η οποία ενισχύει τις σχειτκές προβλέψεις που είχαν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF) υποδεικνύουν ότι οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας σε μια κρίσιμη περιοχή του κεντρικού ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού θα φτάσουν έως και 3°C πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα έως τον Δεκέμβριο. Ορισμένα σενάρια, μάλιστα, ανεβάζουν την απόκλιση πάνω από τους 4°C.

Εφόσον οι εκτιμήσεις επαληθευτούν, το φετινό «Ελ Νίνιο» -η θερμή φάση του γνωστού κλιματικού κύκλου που επηρεάζει τις θερμοκρασίες παγκοσμίως- θα ξεπεράσει αισθητά σε ένταση τα ισχυρά επεισόδια-ρεκόρ των ετών 1997-1998 και 2015-2016.

Κατά τις δύο εκείνες περιόδους, ο δείκτης Niño 3.4, που καταγράφει τις αποκλίσεις της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας σε συγκεκριμένη ζώνη του Ειρηνικού, είχε φτάσει τους 2,3°C πάνω από τον μέσο όρο.

«Σχεδόν κάθε σενάριο ξεπερνά πλέον τους +3°C, ενώ ένα σύνολο ακραίων σεναρίων υπερβαίνει τους +4°C», έγραψε ο μετεωρολόγος και αρθρογράφος παγκόσμιου καιρού Μπεν Νολ στην πλατφόρμα X. «Αυτή η πρόβλεψη απεικονίζει πλέον το ισχυρότερο “Ελ Νίνιο” που έχει καταγραφεί ποτέ», πρόσθεσε.

Πώς επηρεάζει τον πλανήτη το φαινόμενο

Το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» αποτελεί τμήμα του φυσικού κλιματικού συστήματος ENSO (Ελ Νίνιο – Νότια Ταλάντωση) στον Ειρηνικό Ωκεανό και εμφανίζεται συνήθως ανά δύο έως επτά χρόνια. Ο κύκλος περιλαμβάνει εναλλαγές μεταξύ της θερμής φάσης «Ελ Νίνιο», της ψυχρής φάσης «Λα Νίνια» και ενδιάμεσων ουδέτερων συνθηκών.

Όταν επικρατεί το «Ελ Νίνιο», οι θερμοκρασίες των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό αυξάνονται, γεγονός που εξασθενεί ή ακόμη και αναστρέφει τους εμπορικούς ανέμους, μεταβάλλοντας σημαντικά τα πρότυπα βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το προηγούμενο επεισόδιο εκδηλώθηκε από τον Ιούνιο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέρμανση του πλανήτη. Ως συνέπεια, το 2024 αναδείχθηκε το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ ήταν και το πρώτο κατά το οποίο η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας ξεπέρασε το όριο του 1,5°C που προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Η επιστημονική βιβλιογραφία έχει συνδέσει προηγούμενα ισχυρά επεισόδια «Ελ Νίνιο» με σοβαρές επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή και την επισιτιστική ασφάλεια. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί συσχετίσεις με λιμούς στην Ευρώπη, εμφύλιες συγκρούσεις σε τροπικές περιοχές, καθώς και με ακραία φαινόμενα όπως ξηρασίες, πλημμύρες και εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 2 Ιουνίου, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) εκτίμησε ότι η πιθανότητα σχηματισμού του φαινομένου φτάνει το 80% πριν από τον Σεπτέμβριο και το 90% πριν από τον Νοέμβριο, καλώντας τις κυβερνήσεις να προετοιμαστούν για ένα ενδεχομένως ιδιαίτερα ισχυρό επεισόδιο.

«Η επιστήμη είναι σαφής: Το “Ελ Νίνιο” βρίσκεται προ των πυλών με βεβαιότητα 90%. Ο κόσμος πρέπει να το αντιμετωπίσει ως μια επείγουσα κλιματική προειδοποίηση», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Παράλληλα, επισήμανε ότι, παρότι πρόκειται για φυσικό κλιματικό φαινόμενο, οι συνέπειές του εντείνονται από την ανθρώπινη παρέμβαση στο κλίμα.

«Οι συνθήκες Ελ Νίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός ήδη θερμαινόμενου κόσμου. Οι επιπτώσεις θα είναι εντονότερες, θα εξαπλωθούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις και θα ξεπεράσουν τα σύνορα με καταστροφική ταχύτητα», δήλωσε.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι η πιο αποτελεσματική απάντηση απέναντι στην πρόκληση είναι η επιτάχυνση της κλιματικής δράσης, μέσω της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, της ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα.

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