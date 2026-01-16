ΠΟΕΔΗΝ: «800 μοναχικοί και εγκαταλελειμμένοι άνθρωποι έχουν βρεικαταφύγιο στα νοσοκομεία της χώρας – Απουσία προνοιακών δομών»

Δεκαεπτά μοναχικοί άνθρωποι φιλοξενούνται από δυο μήνες έως 2 χρόνια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», επειδή αρνούνται να πάρουν εξιτήριο γιατί θα βρεθούν στο δρόμο.

Σημειώνεται ότι το ίδιο νοσοκομείο αναπτύσσει έως και 100 ράντζα καθώς δέχεται πάνω από 1.500 άτομα σε κάθε εφημερία, εκ των οποίων η συντριπτική μειοψηφία τελικά νοσηλεύεται.

Την ίδια ώρα περισσότεροι από 800 άνθρωποι άστεγοι, με ψυχιατρικά προβλήματα οι περισσότεροι ή ανήμποροι μοναχικοί ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο στα νοσοκομεία της χώρας, γιατί ενώ έχουν σπίτι (χωρίς ρεύμα ή νερό πολλές φορές) δεν έχουν ένα οικογενειακό περιβάλλον να τους φροντίζει.

Συγκεκριμένα στο Αττικό Νοσοκομείο οι 17 άνθρωποι φιλοξενούνται:

Στη μία παθολογική κλινική 6 περιστατικά, από 7 μήνες έως και δύο χρόνια.

Σε άλλη παθολογική 2 περιστατικά από 6 μήνες έως 1 χρόνο.

Σε μια χειρουργική 2 περιστατικά από 4 μήνες έως 6 μήνες.

Στην καρδιοχειρουργική 3 περιστατικά άνω των τριών μηνών.

Σε άλλες κλινικές φιλοξενούνται 4 περιστατικά από δύο έως έξι μήνες.

Τα παραπάνω στοιχεία δίνει σήμερα στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία ( ΠΟΕΔΗΝ), που αναδεικνύει ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες μοναχικοί άνθρωποι ή άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα που καταλήγουν στο δρόμο.

«Σε κάθε εφημερία στο Αττικό Νοσοκομείο γίνεται πόλεμος. Αναγκάζεται και αναπτύσσει πάνω από 100 ράντζα.

Το 50% των εισαγωγών είναι από άλλους περιφερειακούς νομούς, αφού τα εκεί νοσοκομεία λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα περιστατικά.» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Στη χώρα μας το ΕΣΥ διαθέτει λιγότερα νοσοκομειακά κρεβάτια από τις ανάγκες περίθαλψης, ειδικά παθολογικά.

«Στο δικό μας ΕΣΥ είναι ανεπτυγμένες 3,5 νοσοκομειακές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 5,3 νοσοκομειακές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους.» τονίζει ο πρόεδρος.

Οι σοβαρές ελλείψεις σε προνοιακές δομές και τα ράντζα

Οι ελλείψεις κλινών σε προνοιακές δομές για τη φιλοξενία κοινωνικών περιστατικών , δηλαδή των μοναχικών ανθρώπων ανάμεσα τους και πολλοί ψυχικά ασθενείς που οι συγγενείς τους τους έχουν εγκαταλείψει, είναι ακόμη ένας σοβαρός λόγος για την ανάπτυξη ράντζων κυρίως στα παθολογικά περιστατικά. Επίσης συμβάλουν στη διασπορά των ασθενών σε χειρουργικές κλινικές με υψηλό δείκτη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων,

«Στο Αττικό νοσοκομείο σήμερα φιλοξενούνται 17 κοινωνικά περιστατικά, από δυο μήνες έως δύο χρόνια. Αρνούνται να πάρουν εξιτήριο δεν έχουν που να πάνε. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Πολύ καλά κάνει το νοσοκομείο και δεν κόβει εξιτήρια να τους πετάξει στο δρόμο.» αναφέρει ο κ. Γιαννάκος και εξηγεί:

«Ολοι είναι καλά στην υγεία αλλά αρνούνται να πάρουν εξιτήριο γιατί δεν έχουν που να πάνε. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων αποδεκατισμένες σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Παντού κλειστές πόρτες. Στις προνοιακές μονάδες δεν υπάρχουν θέσεις φιλοξενίας και οι προνοιακές υπηρεσίες απούσες.

Διαθέτουν σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τώρα χειμώνα. Υπάρχουν συνολικά 800 κοινωνικά περιστατικά που φιλοξενούνται στα νοσοκομεία της χώρας γιατί κανείς να ενδιαφέρεται γι΄ αυτούς πλην του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Παντού απογοήτευση.» αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία θα πρέπει επιτέλους να ενδιαφερθεί γι΄αυτό το απάνθρωπο κενό που υπάρχει στον τομέα της Πρόνοιας.

