Σε έξαρση η γρίπη: 871 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τις νοσηλείες σε ΜΕΘ να παρουσιάζουν ανοδική τάση σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 5-11 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής:

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παρουσίασε περαιτέρω μικρή μείωση την εβδομάδα 5-11 Ιανουαρίου, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσιάζουν ανοδική τάση. Την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση (871 νέες εισαγωγές έναντι 722 την εβδομάδα 01/2026). Καταγράφηκαν 15 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και οκτώ νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 45 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 15 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Μεταξύ 2.547 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 407 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 406 τύπου Α και ένα τύπου Β.

Από τα 264 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 181 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 83 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός. Ο ΕΟΔΥ κάνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης, έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις την εβδομάδα 02/2026, παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές μειώθηκε την εβδομάδα 02/2026 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 189 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=147).

Καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και έξι νέοι θάνατοι.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) κινείται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI η θετικότητα παρουσίασε ανοδική τάση νωρίτερα σε σχέση με την περσινή περίοδο επιτήρησης, χωρίς να έχει φτάσει τη μέγιστη θετικότητα της περσινής περιόδου.

Διαβάστε επίσης:

Εγκαινιάστηκαν τα ανακαινισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο Νοσοκομείο (Photos)

Η θλίψη για τον θάνατο ενός κατοικίδιου ζώου μπορεί να είναι τόσο έντονη όσο και για ένα μέλος της οικογένειας, σύμφωνα με έρευνα

Νέα μέτρα-κόφτης για τα φάρμακα μέσα στον Φεβρουάριο – Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα δημόσια νοσοκομεία