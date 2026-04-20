search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.04.2026 12:34

Ο viral μαραθωνοδρόμος που πανηγύρισε πριν το τέρμα και… τον προσπέρασαν (Video)

Viral έγινε ένας μαραθωνοδρόμος στο Ντέλαγουερ που, σίγουρος για τη νίκη του, πανηγύρισε πριν τον τερματισμό και… έχασε.

Στο βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ο δρομέας Carson Mello φαίνεται να πλησιάζει χαλαρά στο τέρμα πανηγυρίζοντας, ενώ, την ίδια ώρα, ο αντίπαλός του Joshua Jackson επιταχύνει και… περνάει με σπριντ τη γραμμή, με διαφορά μόλις 2 δευτερολέπτων.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες views με… κεντρικό νόημα των σχολίων ότι κανείς δεν πρέπεινα πανηγυρίζει πριν όντως τερματίσει.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης:

Στον «αέρα» η συμμετοχή της Τεχεράνης σε δεύτερο γύρο συνομιλιών – «Καμία δέσμευση των ΗΠΑ στη διπλωματική διαδικασία»

Στάχτη χιλιάδες παραγκόσπιτα στο Βόρνεο: Τι είναι τα «χωριά του νερού» στη Νοτιοανατολική Ασία

Τίγρη αναγκασμένη να δίνει «παραστάσεις» σε τσίρκο πήδηξε στον χώρο του κοινού (Video)

google_news_icon

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Γουεμπανιάμα, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Γιόκιτς οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο του MVP (p)

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μεγάλη αμηχανία και διαρκείς συγγνώμες για τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού από στρατιώτη του IDF (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έφοδοι των καραμπινιέρων για παράνομες παρακολουθήσεις από ομάδα πρώην μελών των ιταλικών υπηρεσιών ασφαλείας

ΣΙΝΕΜΑ

Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα στον Έντι Μέρφι – Παρέλαβε βραβείο για το σύνολο του έργου του (Video/Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πέλλα – Νεκρός 51χρονος μετά από ανατροπή ΙΧ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Το νέο σενάριο για εκλογές, η κρίση Λαζαρίδη και πώς έμπλεξε την Ντόρα ο «ωραίος», η αγωνία του ΠΑΣΟΚ για τα νέα κόμματα και το μήνυμα του Τσίπρα  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3