Ο viral μαραθωνοδρόμος που πανηγύρισε πριν το τέρμα και… τον προσπέρασαν (Video)

Viral έγινε ένας μαραθωνοδρόμος στο Ντέλαγουερ που, σίγουρος για τη νίκη του, πανηγύρισε πριν τον τερματισμό και… έχασε.

Στο βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ο δρομέας Carson Mello φαίνεται να πλησιάζει χαλαρά στο τέρμα πανηγυρίζοντας, ενώ, την ίδια ώρα, ο αντίπαλός του Joshua Jackson επιταχύνει και… περνάει με σπριντ τη γραμμή, με διαφορά μόλις 2 δευτερολέπτων.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες views με… κεντρικό νόημα των σχολίων ότι κανείς δεν πρέπεινα πανηγυρίζει πριν όντως τερματίσει.

Δείτε το βίντεο:

