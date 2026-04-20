Ο viral μαραθωνοδρόμος που πανηγύρισε πριν το τέρμα και… τον προσπέρασαν (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Viral έγινε ένας μαραθωνοδρόμος στο Ντέλαγουερ που, σίγουρος για τη νίκη του, πανηγύρισε πριν τον τερματισμό και… έχασε.
Στο βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ο δρομέας Carson Mello φαίνεται να πλησιάζει χαλαρά στο τέρμα πανηγυρίζοντας, ενώ, την ίδια ώρα, ο αντίπαλός του Joshua Jackson επιταχύνει και… περνάει με σπριντ τη γραμμή, με διαφορά μόλις 2 δευτερολέπτων.
Το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες views με… κεντρικό νόημα των σχολίων ότι κανείς δεν πρέπεινα πανηγυρίζει πριν όντως τερματίσει.
Δείτε το βίντεο:
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.