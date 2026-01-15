Νέα μέτρα-κόφτης για τα φάρμακα μέσα στον Φεβρουάριο – Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα δημόσια νοσοκομεία 

Την εφαρμογή ενός νέου συστήματος μέσα στον Φεβρουάριο, που θα περιορίζει την συνταγογράφηση των γιατρών σε φάρμακα με δραστικές ουσίες που αλληλοαντιδρούν μεταξύ τους, προκαλώντας επικίνδυνες παρενέργειες, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χθες το βράδυ κατά τα διάρκεια της εκδήλωσης της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών εταιριών Ελλάδας (ΣΦΕΕ).

Παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην έναρξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα δημόσια νοσοκομεία μέσα στον Μάρτιο.

Σημειώνεται ότι και τα δυο νέα μέτρα έχουν κοινό στόχο τον έλεγχο της αλόγιστης συνταγογράφησης που εξακολουθεί να σημειώνεται, εκτοξεύοντας τη φαρμακευτική δαπάνη σε δυσθεώρητα ύψη, ανάλογα με τον πληθυσμό της χώρας. Αξίζει να τονισθεί ότι μόνο στα δημόσια νοσοκομεία η δαπάνη για τα φάρμακα έχει αγγίξεις το 1,5 δις εύρω εκ των οποίων το 70% περίπου καλύπτεται από τις φαρμακοβιομηχανίες μέσα από τις υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebate) και αναγκαστικές επιστροφές (clawback).

Το rebate και το clawback, άλλωστε, που εφάρμοσε ο κ. Γεωργιαδης κατά την πρώτη θητείας του ως υπουργός Υγείας το 2013 επι Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά, είναι το μόνιμο σημείο τριβής και διαπραγμάτευσης με τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας εδώ και 13 χρόνια.

Αναλυτικά, όπως είπε χθες ο υπουργός Υγείας, το πρώτο μέτρο αφορά την ενσωμάτωση των φύλλων οδηγιών των φαρμάκων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ( Summary of Product Characteristics ή SPC) που αναφέρει αναλυτικά τη δραστική ουσία, τις ενδείξεις, τη δοσολογία, τις παρενέργειες και όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο γιατρός και ο ασθενής που τα παίρνει.

Μάλιστα αυτή η πρόταση βασίζεται σε παλαιότερη πρόταση του ΣΦΕΕ, την οποία επεξεργάζεται τους τελευταίους έξι μήνες το επιτελείο του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας κ. Άρη Αγγελή.

Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης : « Η εφαρμογή του αυτού μέτρου, που θα ξεκινήσει μέσα στον Φεβρουάριο αρχικά σε 160 από τις 1.500 κατηγορίες φαρμάκων, αναμένεται να εξοικονομήσει εκατοντάδες εκατομμύρια εύρω στο υπουργείο Υγείας».

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και στα νοσοκομεία

Το υπουργείο Υγείας, για πρώτη φορά, θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη συνταγογράφηση φαρμάκων στα 132 δημόσια νοσοκομεία, που τώρα γίνεται χειρόγραφα, με συνέπεια να εξακολουθεί να γίνεται ανεξέλεγκτη κατανάλωση φαρμάκων που αγγίζει το 1,5 δις ευρώ, ένας αριθμός δυναμικός καθώς διαρκώς αυξάνεται. Μάλιστα όπως είπαν έγκυρες πηγές από το υπουργείο Υγείας στο topontiki.gr το επόμενο διάστημα αναμένουν να βγουν πολλά… «λαβράκια».

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία είναι το γεγονός ότι πολλοί γιατροί δεν διστάζουν να δίνουν φάρμακα σε ασθενείς λίγο πριν πεθάνουν: «Θα ελέγχουμε τον γιατρό αν έγραψε φάρμακα χιλιάδων ευρώ σε ασθενή που πέθανε την επόμενη μέρα. Αλλά και γιατί το έκανε αυτό.» σημείωσε με νόημα ο υπουργός.

Βέβαια στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι πολλοί ασθενείς που είναι πολύ βαριά π.χ καρκινοπαθείς, έχουν ανάγκη από καινοτόμα φάρμακα. Οπότε τίθεται το ηθικό ερώτημα: « Τι θα γίνει με τους βαριά ασθενείς που η μόνη τους ελπίδα είναι τα καινοτόμα- πανάκριβα φάρμακα;». Ο περιορισμός φαρμάκων σε ασθενείς που είναι σε πολύ βαριά κατάσταση, ουσιαστικά σβήνει κάθε ελπίδα και είναι αντίθετος με τον Όρκο του Ιπποκράτη που δίνουν οι γιατροί σε όλον τον κόσμο.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα δημόσια νοσοκομεία σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, αναμένεται να γίνει μέσα στον Μάρτιο και το νέο ψηφιακό έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επισημαίνουμε ότι το υφιστάμενο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα φάρμακα (ΗΔΥΚΑ) ξεκίνησε με την υπογραφή των πρώτων μνημονίων και αφορά μόνο την εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική φροντίδα.

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Ολύμπιος Παπαδημήτριου, στην ομιλία του νωρίτερα, αναγνώρισε την καλή δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο υπουργείο Υγείας, ωστόσο στον τομέα του φαρμάκου η κατάσταση είναι ασφυκτική λόγω των υπέρογκων επιστροφών. Μάλιστα επανέλαβε το πάγιο αίτημα της φαρμακοβιομηχανίας που είναι η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για φάρμακα και να υπάρξει κάποιου είδους συμφωνία για συνυπευθυνότητα του Κράτους στην υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης. Ωστόσο ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα για την κάλυψη της φαρμακευτικής δαπάνης από το κράτος, θα κυμανθούν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025, περίπου στα 3,22 δις εύρω.

