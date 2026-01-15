Γρίπη μετά τις γιορτές: Γιατί ο Ιανουάριος είναι ο πιο «βαρύς» μήνας για πυρετό και πόνους

Ο Ιανουάριος αποτελεί παραδοσιακά την περίοδο με τη μεγαλύτερη έξαρση της εποχικής γρίπης και των ιών του αναπνευστικού. Η επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τις γιορτές, ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους και οι χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν συνθήκες αυξημένης μετάδοσης, με αποτέλεσμα η εποχική γρίπη να καταγράφει αυξημένα περιστατικά σε παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους.

Ενδεικτικό του κύματος της γρίπης που θερίζει αυτή την εποχή και έως και τον Φεβρουάριο είναι το γεγονός ότι στην τελευταία εφημερία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Αττικόν» στις 12 Ιανουαρίου, έγιναν 125 εισαγωγές από τους εκατοντάδες ασθενείς που προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής όπως ανέφερε ο υπουργούς Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του, χθες, στο Action 24.

Όπως είναι φυσικό η επιβάρυνση αυτή δεν αφορά μόνο το σύστημα υγείας, αλλά επηρεάζει άμεσα και την κοινωνική και επαγγελματική καθημερινότητα. Απουσίες από την εργασία και το σχολείο, μειωμένη λειτουργικότητα και ανάγκη για παραμονή στο σπίτι είναι συχνά φαινόμενα τον Ιανουάριο, όταν ο πυρετός και οι πόνοι στο σώμα καθιστούν δύσκολη ακόμη και τη βασική καθημερινή δραστηριότητα, όπως αναφέρει ο Στάθης Σκληρός, Γενικός Ιατρός, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

«Ανάμεσα στα συχνότερα και πιο ενοχλητικά συμπτώματα της γρίπης συγκαταλέγονται ο πυρετός και ο διάχυτος πόνος στο σώμα. Ο πυρετός αποτελεί φυσική αντίδραση του οργανισμού στην ιογενή λοίμωξη και ένδειξη ότι το ανοσοποιητικό σύστημα ενεργοποιείται. Στη γρίπη, εμφανίζεται συχνά απότομα και μπορεί να συνοδεύεται από ρίγος, έντονη κόπωση και γενική κακουχία.» λέει ο γιατρός.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικός είναι και ο πόνος στο σώμα, με μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο και πόνους στις αρθρώσεις, οι οποίοι συνδέονται με τη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού στον ιό. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι έντονα και να περιορίζουν σημαντικά τη λειτουργικότητα, ακόμη και σε άτομα χωρίς άλλα προβλήματα υγείας, γεγονός που συχνά προκαλεί ανησυχία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα της γρίπης είναι αναμενόμενα συμπτώματα και υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, όταν ο πυρετός και ο πόνος είναι έντονοι και επηρεάζουν την καθημερινότητα, η σωστή διαχείριση τους στοχεύει κυρίως στην ανακούφιση και στη βελτίωση της καθημερινής άνεσης. Η ξεκούραση, η επαρκής ενυδάτωση και η υπεύθυνη χρήση αντιπυρετικών και αναλγητικών, σύμφωνα με τις οδηγίες, αποτελούν βασικά μέτρα αντιμετώπισης.

Η ιβουπροφαίνη αποτελεί μία από τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως για την αντιμετώπιση τόσο του πυρετού όσο και του πόνου που συνοδεύει τη γρίπη. «Η υγρή ιβουπροφαίνη, η οποία απορροφάται 2 φορές πιο γρήγορα σε σχέση με τα συμβατικά δισκία ιβουπροφαίνης, προσφέροντας ταχεία ανακούφιση από τον πυρετό τους μυϊκούς πόνους, τον πονοκέφαλο και τη γενική κακουχία που συνοδεύουν τις χειμερινές ιώσεις» όπως αναφέρει ο κ. Σκληρός.

Άλλες βαριές ιώσεις

Την ίδια περίοδο, παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία και άλλων ιών του αναπνευστικού, όπως ο RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός) γεγονός που συχνά προκαλεί σύγχυση ως προς την αιτία των συμπτωμάτων.

Πυρετός, κόπωση και πόνοι στο σώμα δεν αποτελούν αποκλειστικά χαρακτηριστικά της γρίπης, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. Παρότι η πορεία και οι επιπλοκές διαφέρουν, η ανάγκη για σωστή παρακολούθηση των συμπτωμάτων και για ανακούφιση του πυρετού και του πόνου παραμένει κοινή.

Απαραίτητος ο εμβολιασμός

Αν και η γρίπη στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοπεριορίζεται, υπάρχουν ενδείξεις που δεν πρέπει να αγνοούνται. Επίμονος ή πολύ υψηλός πυρετός, έντονη δυσκολία στην αναπνοή ή επιδείνωση της γενικής κατάστασης αποτελούν λόγους για επικοινωνία με επαγγελματία υγείας, ιδιαίτερα σε άτομα αυξημένου κινδύνου. Για όλους τους παραπάνω λόγους, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, κ. Σκληρό, είναι απαραίτητος και ο αντιγριπικός εμβολιασμός ακόμα και τώρα λόγω σημαντικής αύξησης των κρουσμάτων.

