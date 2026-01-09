Χειμώνας με γρίπη για πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες – Γιατί σαρώνουν οι ιώσεις   

Σε τροχιά έντονης επιδείνωσης μπαίνει η γρίπη, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι οι επόμενοι μήνες θα αποτελέσουν σοβαρή δοκιμασία τόσο για τους πολίτες όσο και για το σύστημα Υγείας.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι έως τα τέλη Φεβρουαρίου τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα θα έχουν νοσήσει από λοίμωξη του αναπνευστικού, κυρίως λόγω γρίπης, σκιαγραφώντας έναν δύσκολο και απαιτητικό χειμώνα.

Η εικόνα, σύμφωνα και με ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ, αποτυπώνεται ήδη με ανησυχητικούς αριθμούς. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, οι νοσηλείες αυξήθηκαν κατά 45%, εξαιτίας σοβαρών επιπλοκών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ, από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου 722 ασθενείς χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία, έναντι 497 την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, η γρίπη εμφανίζει έντονη κινητικότητα σε μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Αθήνα και στα Χανιά καταγράφεται απότομη άνοδος στο ιικό φορτίο της γρίπης Α στα λύματα, με αυξήσεις που φτάνουν το 83,7% και το 60,1% αντίστοιχα. Υψηλά επίπεδα εντοπίζονται και σε άλλες περιοχές της χώρας, παρότι σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Πάτρα παρατηρείται μικρή υποχώρηση.

«Η ταχύτητα με την οποία αυξάνονται οι εισαγωγές δείχνει ότι η μεταδοτικότητα στην κοινότητα είναι πολύ υψηλή και αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες», επισημαίνει ο ομότιμος καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης. Όπως εξηγεί, όλα δείχνουν ότι μπαίνουμε σε φάση επιταχυνόμενης αύξησης των σοβαρών περιστατικών που απαιτούν νοσηλεία, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη γρίπη τύπου Α και ειδικότερα στον υποκλάδο Η3Ν2.

Καμπανάκι από το εξωτερικό και την… επιστροφή στα σχολεία

Ο συγκεκριμένος ιός έχει ήδη προκαλέσει ισχυρά κύματα κρουσμάτων σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία, γεγονός που λειτουργεί ως «προειδοποιητικό καμπανάκι» για όσα ακολουθούν στη χώρα μας. Επιπλέον, η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διασπορά, λειτουργώντας ως επιταχυντής της μετάδοσης.

Παρότι οι βαρείς δείκτες –όπως οι εισαγωγές σε ΜΕΘ και οι θάνατοι– κινούνται προς το παρόν σε επίπεδα αντίστοιχα με πέρυσι, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κορύφωση του φετινού κύματος θα έρθει σε δύο με τρεις εβδομάδες. Ήδη, μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 13 νέες διασωληνώσεις και δύο ακόμη θάνατοι.

Οι προβλέψεις δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Τους επόμενους έναν με δύο μήνες, τα περιστατικά αναπνευστικών λοιμώξεων ενδέχεται να αγγίξουν τα 2 εκατομμύρια, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι σχεδόν κάθε οικογένεια θα έχει τουλάχιστον ένα άρρωστο μέλος. «Οι πιο σοβαρές επιπλοκές αφορούν κυρίως ανεμβολίαστους και άτομα ευπαθών ομάδων, όμως και πολλοί εμβολιασμένοι θα ταλαιπωρηθούν, έστω και ήπια στο σπίτι», προειδοποιεί ο κ. Τζανάκης.

Η αυξημένη ανησυχία και οι συνεχείς εκκλήσεις των ειδικών φαίνεται πάντως ότι κινητοποίησαν ένα μέρος του πληθυσμού. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν περίπου 500.000 εμβολιασμοί κατά της γρίπης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 3 εκατομμύρια πολίτες που επέλεξαν να προστατευθούν. Ωστόσο, η εμβολιαστική κάλυψη παραμένει χαμηλότερη από τα επιθυμητά επίπεδα.

Και ο covid στο «παιχνίδι»

Την ίδια ώρα, ο SARS-CoV-2 διεκδικεί και αυτός «χώρο» στο επιδημιολογικό τοπίο. Την περίοδο 29 Δεκεμβρίου – 4 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 147 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σημειώθηκαν και δύο θάνατοι.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις στα αστικά λύματα, όπου σε 4 από τις 9 περιοχές που παρακολουθούνται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων καταγράφονται υψηλά επίπεδα ιικού φορτίου. Ιδιαίτερα έντονη είναι η άνοδος στην Πάτρα και την Ξάνθη, ενώ αυξητική τάση εμφανίζει και η Αθήνα.

Με γρίπη, κορονοϊό και άλλες ιώσεις να κινούνται ταυτόχρονα στην κοινότητα, οι ειδικοί μιλούν πλέον για έναν χειμώνα υψηλών απαιτήσεων, όπου η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η ατομική ευθύνη θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.

