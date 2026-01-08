Οι ΗΠΑ «κόβουν» έξι παιδικά εμβόλια – Έντονες αντιδράσεις από τους γιατρούς: Προειδοποιούν για αύξηση νοσηλειών και θανάτων

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ μείωσαν τον αριθμό των εμβολίων που συνιστώνται για όλα τα παιδιά, προκαλώντας τις σφοδρές αντιδράσεις της ιατρικής επιστημονικής κοινότητας που ήδη μιλάνε για αύξηση της νοσηρότητας αλλά και της θνησιμότητας του παιδικού πληθυσμού.

Η κυβέρνηση, δια στόματος του υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, επικαλείται την επιλογή της, να ευθυγραμμιστεί με χώρες όπως η Δανία που απαιτούν λιγότερους τακτικούς εμβολιασμούς για τα παιδιά.

Πριν από την ανακοίνωση στις 5 Ιανουαρίου, το CDC είχε συστήσει 17 εμβόλια για παιδιά. Το CDC μείωσε αυτόν τον αριθμό σε 11.

Ωστόσο, επιστήμονες που έχουν μελετήσει τα εμβόλια έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι οι αναθεωρημένες συστάσεις έρχονται σε αντίθεση με σημαντικά στοιχεία που υποστηρίζουν το τρέχον πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών και ότι η αλλαγή θα οδηγήσει σε αύξηση των ασθενειών, των νοσηλειών και των θανάτων.

Οι νέες συστάσεις

Για έξι εμβόλια που προηγουμένως συνιστούσαν όλα τα παιδιά στο πρόγραμμα τακτικών εμβολιασμών, το CDC συμβουλεύει πλέον εμβολιασμούς μόνο για παιδιά που θεωρούνται υψηλού κινδύνου ή όταν υπάρχει κοινή λήψη αποφάσεων μεταξύ των γονέων και του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης του παιδιού.

Τα έξι εμβόλια είναι:

Ηπατίτιδα Α

Ηπατίτιδα Β

Γρίπη

Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος (μηνιγγίτιδα, λοιμώξεις του αίματος)

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV)

Ροταϊός

Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) δεν όρισε ποια παιδιά θα θεωρούνταν «υψηλού κινδύνου», ωστόσο συνέστησε όλα τα εμβόλια να χορηγούνται σε περιορισμένες περιπτώσεις και να καλύπτονται από ασφάλιση χωρίς κόστος για τους ασθενείς.

Το CDC εξακολουθεί να συνιστά σε όλα τα παιδιά να κάνουν τα ακόλουθα εμβόλια για να προστατευτούν από 11 ασθένειες:

Ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά (MMR)

Πολιομυελίτις

Ανεμοβλογιά

Αιμόφιλος ινφλουέντζας τύπου β (Hib)

Ιός ανθρώπινου θηλώματος (HPV) — ωστόσο, το CDC συνιστά πλέον μόνο 1 δόση, όχι 2 ή 3

Διφθερίτιδα, τέτανος και κοκκύτης (DTaP/Tdap)

Πνευμονιοκοκκική νόσος

Το νέο πρόγραμμα εμβολιασμών για την παιδική ηλικία μοιάζει πολύ με τις συστάσεις στη Δανία, μια χώρα με δωρεάν καθολική υγειονομική περίθαλψη και έναν αρκετά ομοιογενή πληθυσμό που είναι ένα κλάσμα του μεγέθους των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι Δανία και δεν υπάρχει λόγος να επιβληθεί το δανικό πρόγραμμα ανοσοποίησης στις αμερικανικές οικογένειες», δήλωσε σε δήλωσή του ο Άντριου Ρασίν, MD, PhD, πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής (AAP). «Η Αμερική είναι μια μοναδική χώρα και ο πληθυσμός, οι υποδομές δημόσιας υγείας και ο κίνδυνος ασθενειών της Δανίας διαφέρουν σημαντικά από τους δικούς μας».

Οι παιδίατροι καταδικάζουν τις νέες συστάσεις για τα εμβόλια

Το AAP χαρακτήρισε τις αλλαγές στις συστάσεις για τα εμβόλια στις ΗΠΑ ως αυθαίρετες και επικίνδυνες και δήλωσε ότι θα δημοσιεύσει τις δικές του οδηγίες για την προώθηση εμβολίων που το CDC δεν συνιστά πλέον για όλα τα παιδιά. Οι γονείς που έχουν ερωτήσεις σχετικά με τα εμβόλια ή οποιοδήποτε άλλο ιατρικό ζήτημα θα πρέπει να μιλήσουν με τον παιδίατρο του παιδιού τους, συμβουλεύει το AAP.

«Οι παιδίατροι εξηγούν τα οφέλη των εμβολιασμών και τους κινδύνους των ασθενειών που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν», λέει ο Πίτερ Χότεζ, MD, PhD , καθηγητής παιδιατρικής, μοριακής ιολογίας και μικροβιολογίας στο Baylor College of Medicine και συν-διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Εμβολίων του Νοσοκομείου Παίδων του Τέξας στο Χιούστον.

Το να μάθω πώς να συζητώ τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εμβολιασμού με τους γονείς «ήταν ένα βασικό μέρος της παιδιατρικής μου εκπαίδευσης στη Βοστώνη κατά τη δεκαετία του 1980 και δεν πιστεύω ότι αυτό έχει αλλάξει», λέει ο Δρ. Χότεζ. «Αλλά να τι έχει αλλάξει: μια συστηματική προσπάθεια του HHS να διαβρώσει την εμπιστοσύνη του κοινού στα παιδικά εμβόλια, όσον αφορά την αναγκαιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους».

Οι νοσηλείες και οι θάνατοι θα αυξηθούν, προβλέπουν οι ειδικοί εμβολίων

Οι θάνατοι κατά την τελευταία περίοδο της γρίπης προσφέρουν μια εικόνα του τι συμβαίνει όταν τα παιδιά δεν εμβολιάζονται, λέει ο Τζον Σβάρτσμπεργκ, MD, ομότιμος κλινικός καθηγητής λοιμωδών νοσημάτων και εμβολιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ.

«Σχεδόν 290 παιδιά πέθαναν από αυτόν τον ιό κατά την προηγούμενη περίοδο γρίπης», λέει ο Δρ. Σβάρτσμπεργκ. «Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά δεν είχαν εμβολιαστεί».

Ταυτόχρονα, τα συνιστώμενα εμβόλια για τον ροταϊό έχουν σχεδόν εξαλείψει χιλιάδες νοσηλείες παιδιών για αυτήν την ασθένεια, και το εμβόλιο κατά του RSV έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των νοσηλειών και των θανάτων, λέει ο Σβάρτσμπεργκ.

«Η μη σύσταση αυτών των τριών εμβολίων θα οδηγήσει σε περισσότερες ασθένειες, νοσηλείες και θανάτους», λέει ο Σβάρτσμπεργκ.

Τα εμβόλια κατά της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου και της ηπατίτιδας Α και Β προστατεύουν επίσης από σοβαρές και δυνητικά απειλητικές για τη ζωή ασθένειες.

ΠΗΓΗ: everydayhealth.com

Διαβάστε επίσης:

ΠΦΣ: Ξεκίνησε η εκτέλεση των συνταγών GLP-1 κατά της παχυσαρκίας σε περισσότερα από 5.000 φαρμακεία

Εγκαινιάστηκαν οι εννέα ανακαινισμένες χειρουργικές αίθουσες του Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Άγιος Σάββας»

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: «Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της γρίπης να το πράξουν τώρα»