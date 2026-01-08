ΠΦΣ: Ξεκίνησε η εκτέλεση των συνταγών GLP-1 κατά της παχυσαρκίας σε περισσότερα από 5.000 φαρμακεία

Τη δυνατότητα εκτέλεσης των συνταγών για δωρεάν φάρμακα GLP-1 κατά της παχυσαρκίας έχουν οι ασθενείς από τις 2 Ιανουάριου 2026. Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), στη δράση του υπουργείου Υγείας συμμετέχουν περισσότερα από 5.000 φαρμακεία, ένας δυναμικός αριθμός που διαρκώς αυξάνεται.

Αναλυτικά, μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών κινδύνων, διατίθεται δωρεάν στους δικαιούχους η φαρμακευτική αγωγή και υποστήριξη τόσο σε ασφαλισμένους όσο και σε ανασφάλιστους.

Οι φαρμακοποιοί συμμετέχουν ενεργά με την εκτέλεση συνταγών, την παροχή της φαρμακευτικής αγωγής και την ενημέρωση των δικαιούχων που έχουν λάβει παραπεμπτικό, σημειώνει ο Σύλλογος.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) έχει συγκεντρώσει τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στην υιοθέτηση υγιεινής διατροφής και την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας στους ασθενείς, οι οποίες αναφέρονται:

– στην κατανόηση της συνταγογραφημένης αγωγής και των οδηγιών,

-στην αναγνώριση και διαχείριση τυχόν παρενεργειών,

– στο συνδυασμό της θεραπείας με αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Ως προς τις παρενέργειες, για παράδειγμα, ο ΠΦΣ αναφέρει τη ναυτία, τη δυσκοιλιότητα και την καούρα:

Ναυτία: Αποφύγετε τα επεξεργασμένα τρόφιμα, είτε αυτά με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, τηγανητά. Δοκιμάστε τζίντζερ ή ψωμί ολικής άλεσης.

Δυσκοιλιότητα: Αυξήστε την πρόσληψη νερού και φυτικών ινών (διαλυτών και αδιάλυτων). Εξετάστε εναλλακτικά, τη λήψη σκευασμάτων μαλακτικών κοπράνων, εάν χρειάζεται.

Καούρα: Τρώτε μικρότερα γεύματα, αποφύγετε να ξαπλώνετε αμέσως μετά το φαγητό και περιορίστε τα πικάντικα και ερεθιστικά τρόφιμα. Σημειώνεται ότι η επιστημονική ομάδα του ΠΦΣ συστήνει στους ασθενείς να επιλέξουν έναν ειδικό σε θέματα διατροφής με στόχο την αναζήτηση κατάλληλης συμβουλευτικής.

