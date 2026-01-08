Νέα μελέτη για τις ενέσεις απώλειας βάρους: Η διακοπή της θεραπείας επαναφέρει τα κιλά σε 18 μήνες

Οι ενέσεις απώλειας βάρους, όπως οι Wegovy και Mounjaro, έχουν χαρακτηριστεί πρωτοποριακές. Σε κλινικές δοκιμές, οι άνθρωποι έχασαν κατά μέσο όρο 15%-20% του σωματικού τους βάρους – αποτελέσματα που φάνηκαν σχεδόν θαυματουργά σε σύγκριση με τα παραδοσιακά προγράμματα διατροφής και άσκησης.

Σήμερα, ένας στους 50 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί αυτές τις θεραπείες. Οι περισσότεροι από αυτούς – περίπου το 90% – πληρώνουν ιδιωτικά, με κόστος 120-250 λίρες το μήνα. Υπάρχει όμως μια παγίδα: Περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους σταματούν να παίρνουν τα φάρμακα εντός ενός έτους, λόγω κόστους. Και τότε τους περιμένει μια εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη καθώς βλέπουν τη ζυγαριά να ανεβαίνει πολύ γρήγορα και όλα όσα είχαν πέτυχει με τη θεραπεία να εξαφανίζονται, σύμφωνα με άρθρο στο The Conversation.

Τα παραπάνω είναι αποτελέσματα μια νέας έρευνας που αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν οι παχύσαρκοι σταματούν να λαμβάνουν την αγωγή:

– Κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι ανακτούν όλο το βάρος που έχασαν μέσα σε μόλις 18 μήνες από τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής, σύμφωνα τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών.

-Αυτό γίνεται σχεδόν τέσσερις φορές πιο γρήγορα από την επαναπρόσληψη βάρους που παρατηρείται μετά τη διακοπή προγραμμάτων απώλειας βάρους που βασίζονται στη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα.

-Οι βελτιώσεις στην υγεία εξαφανίζονται, με την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα να επιστρέφουν στα αρχικά τους επίπεδα.

Για αυτό οι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτά τα φάρμακα μπορεί να χρειαστεί να λαμβάνονται μακροπρόθεσμα – πιθανώς εφ’ όρου ζωής – για να διατηρηθούν τα οφέλη.

Κόστος έναντι οφελών

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Αριστείας στην Φροντίδα ενέκρινε αυτά τα φάρμακα για χρήση από το NHS επειδή τα έκρινε οικονομικά αποδοτικά με βάση τα συνήθη πρότυπά του. Ωστόσο, αυτοί οι υπολογισμοί υπέθεταν ότι η θεραπεία θα διαρκούσε δύο χρόνια, με την ανάκτηση βάρους μετά από τρία χρόνια διακοπής. Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι εάν η θεραπεία σταματήσει, το βάρος επιστρέφει εκπληκτικά γρήγορα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι βελτιώσεις σε πράγματα όπως η αρτηριακή πίεση και η χοληστερόλη εξαφανίστηκαν μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι οι θεραπείες μπορεί να χρειαστεί να συνεχιστούν μακροπρόθεσμα ώστε να επιτευχθεί διαρκής απώλεια βάρους και οφέλη για την υγεία, κάτι που ανατρέπει εντελώς τους υπολογισμούς κόστους.

Οι ειδικοί γνωρίζουν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για να εκτιμηθεί πόσο οικονομικά αποδοτικά είναι στην πραγματικότητα αυτά τα φάρμακα αφού θα χρειαστεί να τα λαμβάνουν οι πολίτες μακροπρόθεσμα. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι τα φάρμακα για την απώλεια βάρους έδειξαν πόσο απεγνωσμένα θέλουν οι άνθρωποι βοήθεια για να χάσουν βάρος.

