Στέφανος Αλεβίζος, ψυχολόγος της ΙΑΣΙΣ: «Η παραβατικότητα των νέων στην Ελλάδα δεν είναι ατυχές φαινόμενο»

Τα δεδομένα του 2025 δείχνουν ότι το φαινόμενο της βίας δεν αποτελεί πια απλώς αστυνομικό ρεπορτάζ: οι μικρότερες ηλικίες, η αυξημένη ένταση, η συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών και η σαφής σύνδεση με την οικογενειακή αστάθεια, τη σχολική απορρύθμιση και το ανεξέλεγκτο ψηφιακό περιβάλλον συνθέτουν μια ανησυχητική ποιοτική μετατόπιση.

Τα παραπάνω αναφέρει ο Στέφανος Αλεβίζος, PhD, M.Ed., Ψυχολόγος και Επιστημονικού Συμβούλου της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, που επιχειρεί μια τεκμηριωμένη αποτύπωση της εφηβικής παραβατικότητας στην Ελλάδα σήμερα.

Αναλυτικά όπως αναφέρει ο κ. Αλεβίζος τα δεδομένα – ειδησεογραφικά, επιστημονικά, στατιστικά – του 2025 δείχνουν ότι η παραβατικότητα των νέων στην Ελλάδα δεν αποτελεί πια μια αφηρημένη έννοια ή ένα τυχαίο «ατυχές» φαινόμενο.

Τα δεδομένα της Ελληνικής Αστυνομίας, οι υποθέσεις που φτάνουν στις Εισαγγελίες Ανηλίκων και η καθημερινή εμπειρία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας δείχνουν μια τάση ποσοτικής αύξησης αλλά δείχνουν σίγουρα μια ποιοτική μετατόπιση: περισσότερα φαινόμενα βίας, μικρότερες εμπλεκόμενες ηλικίες, συμμετοχή τόσο αγοριών όσο και κοριτσιών, και πράξεις που συνδέονται με οικογενειακή αστάθεια, σχολική απορρύθμιση και ψηφιακό περιβάλλον χωρίς όρια.

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, μια εύκολη απάντηση είναι η αυστηροποίηση. Η δύσκολη –όμως επιστημονικά τεκμηριωμένη– απάντηση είναι η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και η ολιστική στήριξη μέσα από εξειδικευμένες δομές όπως είναι το Connect Thessaloniki της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ Κέντρο Ημέρας εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας, που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες.

Παραβατικότητα των νέων: Όχι ατομικό χαρακτηριστικό, αλλά αποτέλεσμα πίεσης

Η παραβατικότητα των νέων δεν αποτελεί μια ατομική παθολογία, αλλά σύμπτωμα. Σύμπτωμα πίεσης στο σπίτι, αποδυνάμωσης του σχολείου, τραύματος, έλλειψης σταθερών ορίων και, συχνά, έκθεσης σε ψηφιακά περιβάλλοντα υψηλής διέγερσης και χαμηλής εποπτείας.

Τα πραγματικά υπηρεσιακά δεδομένα δείχνουν ότι:

τα αγόρια εμφανίζουν συχνότερα σταθερή παραβατική συμπεριφορά,

τα κορίτσια εμφανίζονται σε μεγάλο ποσοστό στις ομάδες «σε ρίσκο», με υψηλή ψυχοκοινωνική ευαλωτότητα, ιστορικό κακοποίησης, αυτοτραυματισμούς ή επικίνδυνες συμπεριφορές,

η οικογένεια και το σχολείο λειτουργούν συχνά όχι ως προστατευτικοί, αλλά ως παράγοντες αποδυνάμωσης.

Αυτή η εικόνα δεν αντιμετωπίζεται με τιμωρίες και γενικεύσεις.

Το Connect Thessaloniki, λειτουργεί ακριβώς σε αυτό το κρίσιμο σημείο: πριν η παραβατικότητα παγιωθεί ως ταυτότητα.

Η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρη:

η παραβατική συμπεριφορά αντιμετωπίζεται ως σήμα κινδύνου, όχι ως λόγος στιγματισμού,

το παιδί δεν απομονώνεται, αλλά εντάσσεται σε δομημένο πλαίσιο σχέσεων,

η παρέμβαση δεν αφορά μόνο τον νέο και τη νέα, αλλά και την οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα.

Τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα και μετρήσιμα:

925 δράσεις πρόληψης και παρέμβασης,

7.391 θεραπευτικές πράξεις,

10.379 συμμετοχές νέων,

48 παραπομπές από την Εισαγγελία Ανηλίκων,

128 οικογένειες με συστηματική υποστήριξη,

12 παρεμβάσεις σε σχολεία.

Αυτοί οι αριθμοί δεν δείχνουν απλώς απήχηση. Δείχνουν όγκο αναγκών.

Όταν η ψηφιακή ζωή μεγεθύνει την προβληματική

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της σημερινής πραγματικότητας είναι ότι η ψηφιακή ζωή δεν προκαλεί από μόνη της παραβατικότητα. Δεν τη γεννάει. Όταν όμως συνδυάζεται με μοναξιά, σύγκρουση και έλλειψη καθοδήγησης, λειτουργεί ως επιταχυντής.

Το Connect Thessaloniki αξιοποιεί έναν σύγχρονο συνδυασμό:

street outreach, με φυσική παρουσία επαγγελματιών εκεί όπου βρίσκονται οι νέοι και οι νέες,

και digital mentoring, που επιτρέπει έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων και διατήρηση της σχέσης ακόμη και όταν η δια ζώσης επαφή δυσκολεύει.

Όχι ως τεχνολογική μόδα, αλλά ως απάντηση σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει.

Η παραβατικότητα των νέων δεν μειώνεται με φόβο

Η Εθνική Στρατηγική 2025–2030 επιβεβαιώνει κάτι κρίσιμο: η αστυνομία είναι το τελευταίο καταφύγιο, όχι η πρώτη απάντηση.

Η πραγματική πρόληψη χτίζεται:

στο σχολείο,

στη γειτονιά,

στην οικογένεια,

σε δομές

Η παραβατικότητα των νέων –αγοριών και κοριτσιών– δεν μειώνεται με «περισσότερη» και «πιο αυστηρή» τιμωρία, αλλά με περισσότερη δουλειά στο πεδίο, σταθερότητα, όρια και σχέσεις εμπιστοσύνης. Και αυτό δεν είναι θεωρία. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική.Όλες οι υπηρεσίες και τα προγράμματα του Κέντρου Ημέρας «Connect Thessaloniki» παρέχονται δωρεάν ([email protected]).

Διαβάστε επίσης

Δήμαρχος Άη Στράτη: «Θα τον πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα γυρίσω για να συνεχίσω για τον τόπο μου» (video)

Χαρίζει ζωή με τον θάνατό του 50χρονος από τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Αναμενόμενη η αύξηση κρουσμάτων γρίπης – Δεν υπάρχουν ελλείψεις σε αντιγριπικά φάρμακα»