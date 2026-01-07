Μάριος Θεμιστοκλέους: «Αναμενόμενη η αύξηση κρουσμάτων γρίπης – Δεν υπάρχουν ελλείψεις σε αντιγριπικά φάρμακα»

Στην αναμενόμενη εποχική έξαρση της γρίπης και του COVID-19, στον εμβολιασμό, αλλά και στη διαθεσιμότητα αντιιικών αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους ο οποίος τόνισε: «Δυο πράγματα είναι σημαντικά: πρώτον δεν χρειάζεται πανικός και δεύτερον ακολουθούμε τις οδηγίες Υπουργείου Υγείας και της εθνικής επιτροπής εμβολιασμών».

Ο υφυπουργός, σε συνέντευξή του σήμερα στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του ACTION 24, τόνισε ότι πρέπει να εμβολιαστούν τα άτομα άνω των 60 και κυρίως οι ευπαθείς ομάδες επισημαίνοντας ότι «το εμβόλιο προστατεύει από τη βαριά μορφή της νόσου και για το καινούργιο στέλεχος».

Μάλιστα τόνισε ότι «Το ΕΣΥ είναι έτοιμο» και ήταν καθησυχαστικός: «Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία καθώς είμαστε περίπου στα ίδια ποσοστά με πέρυσι. Είναι δεδομένο ότι αναμέναμε αύξηση της γρίπης στις γιορτές και ξέρουμε πότε θα είναι η κορύφωση. Συνήθως είναι τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου».

Ο Υφυπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει έλλειψη σε αντιϊκά φάρμακα: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το Tamiflu. Υπάρχει Tamiflu». Ωστόσο, όπως είπε, « το αντιικό θα πρέπει να το παίρνουν μετά από οδηγία με το γιατρό και να μην το αναζητούν μόνοι τους οι ασθενείς».

Μάλιστα ο ίδιος έδωσε κάποιες χρηστικές οδηγίες: «Αν έχουμε συμπτώματα μιλάμε με το γιατρό μας. Εκείνος αποφασίζει αν πρέπει να πάρουμε κάποια αγωγή ή όχι».

Αναφορικά με τις αναμονές στα ΤΕΠ και το «βραχιολάκι είπε ότι σήμερα η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη σε σύγκριση με πριν ένα χρόνο: « Το βραχιολάκι έχει βοηθήσει πολύ. Ξεκινήσαμε από τις 9 ώρες και πλέον είμαστε στις 4 ώρες. Αυτός είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Για τα παιδιατρικά ανέφερε ότι ο χρόνος αναμονής είναι 1 ώρα, μία ώρα και 20 λεπτά χαρακτηρίζοντας τους «χρόνοι ρεκόρ για τη χώρα μας».

To ηλεκτρονικό σύστημα ραντεβού

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε και στα ραντεβού των ασθενών στο ΕΣΥ τονίζοντας ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός τους. Ενδεικτικά όπως ανέφερε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο είχαμε 25% αύξηση και αυτό συνεχίστηκε για το Δεκέμβριο. «Στην αρχή ήταν όλοι δύσπιστοι, όμως πλέον με το που βρίσκουν ραντεβού αυξάνεται και ο αριθμός των πολιτών που χρησιμοποιούν το εθνικό σύστημα υγείας» ανέφερε.

Ακόμη τόνισε η χρονιά το 2025 έκλεισε:

– με 10% περισσότερα χειρουργεία,

-περίπου 7% αύξηση στα εξωτερικά ιατρεία

– 2% αύξηση στις νοσηλείες.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι όχι μόνο το σύστημα δεν καταρρέει αλλά αυξάνει την παραγωγικότητά του και γίνεται καλύτερο» όπως είπε υπογραμμίζονται ότι «η ψηφιοποίηση βοήθησε πάρα πολύ, καθώς πλέον έχουμε εικόνα του συστήματος, ξέρουμε πού έχουμε δυσκολία στην αναμονή και έτσι μπορούμε να παρέμβουμε».

