Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης: «Εμβολιαστείτε – Τα δύσκολα είναι μπροστά μας», λέει στο topontiki.gr ο καθηγητής Πνευμονολογίας

Γρίπη, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) και Covid-19 ταλαιπώρησαν χιλιάδες ασθενείς τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά προκαλώντας «ασφυξία» στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων της χώρας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο κορωνοϊός παραμένει σε σταθερά επίπεδα, ενώ οι εποχικές λοιμώξεις που αφορούν τη γρίπη Α και Β και τον RSV παρουσιάζουν ραγδαία άνοδο. Μια άνοδος όμως που είναι αναμενόμενη όπως αναφέρει στο topontiki.gr ο καθηγητής Πνευμονολογίας Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης ομότιμος καθηγητής Ιατρικής και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο οποίος συνιστά ψυχραιμία.

«Σύμφωνα με τελευταίες μελέτες η φετινή χρονιά δεν είναι χειρότερη από την περσινή (2023-2024) παρ΄ όλο που έχουμε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό όμως οφείλεται σε δυο παράγοντες. Πρώτον: Δεν είναι ικανοποιητική η εμβολιαστική κάλυψη κυρίως των ευάλωτων ομάδων –όπως ασθενείς με άσθμα, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), καρδιοπαθείς κλπ,- διότι λόγω παραπληροφόρησης άλλα και εμβολιαστικής κόπωσης, δεν έχουν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο. Και δεύτερον: Δεν υπάρχει Πρωτοβάθμιά Φροντίδα Υγείας ώστε να βρίσκουν άμεσα γιατρό μέσα στις γιορτές, κυρίως οι γονείς που τα παιδιά τους είναι άρρωστα. Γι’ αυτό και τα παιδιατρικά νοσοκομεία είχαν πολλές προσελεύσεις μικρών ασθενών αυτό το διάστημα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα Χριστούγεννα έως την Πρωτοχρονιά, τα δύο Παιδιατρικά Νοσοκομεία «Η Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» δέχθηκαν έως και 550 παιδιά ημερησίως στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ ωστόσο τα συμπτώματα ήταν ήπια όπως είπε στο topontiki.gr ο καθηγητής Κ. Γουργουλιάνης.

«Η γρίπη στα παιδιά δεν υποχωρεί άμεσα και η πλήρης ανάρρωση τους απαιτεί πολλές ημέρες. Ακόμη και όταν υποχωρήσει ο πυρετός, τα παιδιά παραμένουν καταβεβλημένα και χρειάζονται τουλάχιστον 7-10 ημέρες πριν αναρρώσουν πλήρως», μας είπε ο καθηγητής.

Να βλέπουν το οξύμετρο

Αναφορικά με της ευπαθείς ομάδες ο κ. Γουργουλιάνης μας είπε ότι όσοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και νοσούν από γρίπη, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους ώστε να λάβουν αντιϊκά φάρμακα. Οι υπόλοιποι εάν διάστημα τριών ημερών δεν δουν βελτίωση τότε να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους.

«Καλό είναι να βλέπουν τον κορεσμό τους σε οξυγόνο με ένα οξύμετρο. Τα φυσιολογικά όρια είναι 97-98. Εάν ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης στο αίμα πέσει κάτω από 92, τότε να απευθυνθούν άμεσα στο γιατρό τους», είπε ο καθηγητής.

Τα βασικά συμπτώματα της γρίπης είναι:

υψηλός πυρετός,

ρίγη,

μυαλγίες,

κακουχία,

βήχας,

πονόλαιμος,

ρινική καταρροή

πονοκέφαλος.

Ρεκόρ εισαγωγών τα Χριστούγεννα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ καταγράφονται πλέον περισσότερα κρούσματα σε ενήλικες, κυρίως άνω των 65 ετών.

Την τελευταία εβδομάδα του 2025, οι εισαγωγές για γρίπη και οι επιπλοκές της διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 497 έναντι 235 πριν από τα Χριστούγεννα. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και τρεις θάνατοι.

«Σύμφωνα με δική μας μελέτης το εμβόλιο της γρίπης, -που είναι μια εποχική νόσος και ο ιός διαρκώς μεταλλάσσεται-, έχει αποτελεσματικότητα κατά 49%. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας έχουμε μπροστά μας 2-3 εβδομάδες μέχρι να φτάσουμε στην κορύφωσή. Ήδη στην Αγγλία υπάρχει μια σταθερότητα των κρουσμάτων και στην συνέχεια θα επέλθει η πτώση. Σε εμάς η πτώση αναμένεται τον Φεβρουάριο και συνήθως τον Απρίλιο, με την αύξηση της θερμοκρασίας, τελειώνει η περίοδος της εποχικής γρίπης», μας είπε ο καθηγητής.

Για το λόγο αυτό όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, καλό είναι να κάνουν ακόμα και σήμερα το αντιγριπικό εμβόλιο.

«Ο εμβολιασμός αποτρέπει τη βαριά νόσηση και την εισαγωγή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», μας είπε ο καθηγητής και εξηγεί ότι στο παρελθόν είχαμε φτάσει πάνω από 100 νεκρούς από γρίπη.

Covid-19 και RSV

Το εμβόλιό του covid-19 στην πανδημία ήταν αποτελεσματικό έως και 98%. Και αυτό αφορά τα ήπια συμπτώματα και τις νοσηλείες στις ΜΕΘ: «Δεν κάνουμε εμβόλια για να μην αρρωστήσουμε. Εμβολιαζόμαστε για να έχουμε ήπια συμπτώματα και να μην χρειαστεί να νοσηλευτούμε», αναφέρει ο Γουργουλιάνης. Μάλιστα σχολιάζοντας την παραπληροφόρηση γύρω από τα εμβόλια που συνεχίζει να προκαλεί φόβο και αμφιβολίες στους πολίτες ξεκαθάρισε: «Η πανδημία νικήθηκε λόγω των εμβολίων».

Σύμφωνα με στοιχεία του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», από τον Μάιο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2025 περισσότεροι από 4.500 ασθενείς νοσηλεύθηκαν με λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού.

Η θνησιμότητα ανήλθε στο 15,8% για τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με RSV και στο 12,5% για όσους νοσηλεύθηκαν με γρίπη. Οι περισσότεροι ανήκαν σε ευάλωτες ομάδες, όπως καπνιστές ή ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

«Στο τέλος κάθε εποχικής περιόδου γρίπης και RSV αλλά και για τη λοίμωξη που προκαλεί όλο το χρόνο ο Covid-19, γίνονται οι σχετικές μελέτες για τα θύματα. Πόσους από τους νεκρούς ή τους ασθενείς που χρειάστηκαν εντατική είχαν εμβολιαστεί και πόσοι όχι. Εκεί βλέπουμε ότι οι εμβολιασμένοι ήταν καλύτερα προστατευμένοι», κατέληξες η καθηγητής Πνευμονολογίας Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης.

