search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 18:07
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 16:05

Σε έξαρση η γρίπη: 150 παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία σε 3 ημέρες

05.01.2026 16:05
paidon

«Πίεση» δέχονται τα νοσοκομεία από τις εισαγωγές ασθενών με γρίπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός στο Αττικόν και στον Ευαγγελισμό νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή  40 άτομα.

«Ζορίζονται τα νοσοκομεία στα Επείγοντα από τους ασθενείς που προσέρχονται με ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις που υπερβαίνουν τους 100 σε κάθε εφημερία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, νοσηλεύονται σήμερα 28 ασθενείς με γρίπη, εκ των οποίων ένας διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και 6 σε σοβαρά κατάσταση. Οι περισσότεροι είναι ανεμβολίαστοι.

Στο νοσοκομείο Αττικόν, νοσηλεύονται 12 ασθενείς με γρίπη, εκ των οποίων μία έχασε τη ζωή της και ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

150 παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία με γρίπη

Την ίδια ώρα, την  Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, στις εφημερίες των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων προσήλθαν περί τα 150 παιδιά με γρίπη και άλλες ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις και εξετάστηκαν στα επείγοντα. Εισήχθησαν για νοσηλεία περί τα 15 παιδιά σε κάθε εφημερία. 

Ο Μιχάλης Γιαννακός εκτιμά πως όταν ανοίξουν τα σχολεία, θα υπάρξει μεγάλη αύξηση κρουσμάτων. και τονίζει συνίσταιται ότι οι γονείς να κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι όταν έχουν συμπτώματα και να μην τα στέλνουν στο σχολείο

Τέλος, επισημαίνει ότι η ανεπαρκής πρωτοβάθμια περίθαλψη, η αποτυχία του προσωπικού – οικογενειακού γιατρού και η υπολειτουργία πολλών περιφερειακών νοσοκομείων καθιστούν δύσκολη τη συγκράτηση παθολογικών περιστατικών, τα οποία καταλήγουν στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας.

Διαβάστε επίσης

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη γρίπη του… στομάχου

Είναι αλήθεια ότι η πολύωρη έκθεση μας στο κρύο προκαλεί κρυολόγημα;

Κατάθλιψη: 6 συμβουλές για σωστή διατροφή όταν το μαγείρεμα φαίνεται αδύνατο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
islandia ifaisteio 99- new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ισλανδία: Εντυπωσιακές εικόνες από drone από τα ενεργά ηφαίστεια της χώρας

sa-oie-234
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – Ανησυχία Γκουτέρες για τη νομιμότητα της αμερικανικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα

novartis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Novartis: Την ενοχή των «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση» ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας

Gustavo Petro
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα ξαναπάρω το όπλο» λέει ο πρώην αντάρτης πρόεδρος της Κολομβίας σε απάντηση στον Τραμπ – «Έλα να με πιάσεις»

elektes-enaerias-kykloforias
ΕΛΛΑΔΑ

Eλεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας:  Η ΥΠΑ έκθετη για τον διασυρμό της χώρας – Θα μας ενημερώσει γιατί έπεσε το FIR ή θα το θάψει πίσω από Action Plan;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 18:07
islandia ifaisteio 99- new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ισλανδία: Εντυπωσιακές εικόνες από drone από τα ενεργά ηφαίστεια της χώρας

sa-oie-234
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – Ανησυχία Γκουτέρες για τη νομιμότητα της αμερικανικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα

novartis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Novartis: Την ενοχή των «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση» ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας

1 / 3