Σε έξαρση η γρίπη: 150 παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία σε 3 ημέρες

«Πίεση» δέχονται τα νοσοκομεία από τις εισαγωγές ασθενών με γρίπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός στο Αττικόν και στον Ευαγγελισμό νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 40 άτομα.

«Ζορίζονται τα νοσοκομεία στα Επείγοντα από τους ασθενείς που προσέρχονται με ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις που υπερβαίνουν τους 100 σε κάθε εφημερία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, νοσηλεύονται σήμερα 28 ασθενείς με γρίπη, εκ των οποίων ένας διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και 6 σε σοβαρά κατάσταση. Οι περισσότεροι είναι ανεμβολίαστοι.

Στο νοσοκομείο Αττικόν, νοσηλεύονται 12 ασθενείς με γρίπη, εκ των οποίων μία έχασε τη ζωή της και ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

150 παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία με γρίπη

Την ίδια ώρα, την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, στις εφημερίες των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων προσήλθαν περί τα 150 παιδιά με γρίπη και άλλες ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις και εξετάστηκαν στα επείγοντα. Εισήχθησαν για νοσηλεία περί τα 15 παιδιά σε κάθε εφημερία.

Ο Μιχάλης Γιαννακός εκτιμά πως όταν ανοίξουν τα σχολεία, θα υπάρξει μεγάλη αύξηση κρουσμάτων. και τονίζει συνίσταιται ότι οι γονείς να κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι όταν έχουν συμπτώματα και να μην τα στέλνουν στο σχολείο

Τέλος, επισημαίνει ότι η ανεπαρκής πρωτοβάθμια περίθαλψη, η αποτυχία του προσωπικού – οικογενειακού γιατρού και η υπολειτουργία πολλών περιφερειακών νοσοκομείων καθιστούν δύσκολη τη συγκράτηση παθολογικών περιστατικών, τα οποία καταλήγουν στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας.

