ΥΓΕΙΑ

07.01.2026 17:00

Δήμαρχος Άη Στράτη: «Θα τον πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα γυρίσω για να συνεχίσω για τον τόπο μου» (video)

07.01.2026 17:00
sinanis_0701_1920-1080_new

Συγκίνηση αλλά και θαυμασμό προκαλεί ο Δήμαρχος του Άη Στράτη, Κώστας Σινάνης, που αποκάλυψε ανήμερα των Θεοφανίων ότι πάσχει από σπάνια μορφή καρκίνου.

Ο 35χρονος δραστήριος δήμαρχος του πανέμορφου μικρού νησιού του Βόρειου Αιγαίου με τη «βαριά σφραγίδα του» στην ιστορία, τόνισε πως πρόκειται για ιάσιμη ασθένεια, καθώς «η επιστήμη έχει προχωρήσει», στέλνοντας παράλληλα ελπίδα και δύναμη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, εξήγησε πως επέλεξε τη δημόσια τοποθέτηση πιστεύοντας ότι «οι σχέσεις χτίζονται μέσα από την ειλικρίνεια» και ότι δεν υπήρχε λόγος να αποκρύψει την πραγματικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της ψυχολογίας στη μάχη με τον καρκίνο, χαρακτηρίζοντάς τη καθοριστικό παράγοντα, ενώ υπογράμμισε ότι αντλεί δύναμη από την αγάπη και τη στήριξη των συμπολιτών του.

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου γνωστοποίησε πως θα χρειαστεί να απουσιάσει για λίγους μήνες προκειμένου να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η λειτουργία του δήμου θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. «Θα πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα γυρίσω για να συνεχίσω για τον τόπο μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στο έργο του και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

«Εμείς οι νησιώτες έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινότητα σε έναν μικρό και απομακρυσμένο τόπο είναι δύσκολη.

Όπως αναφέρει το aeolos.tv, ο κ. Σινάνης διαγνώστηκε με σάρκωμα στο πόδι, μια σπάνια μορφή καρκίνου.

1 / 3