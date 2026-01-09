Ενέσεις αδυνατίσματος: «Όσοι τις σταματούν, ξαναπαίρνουν βάρος τέσσερις φορές πιο γρήγορα από εκείνους που κόβουν τη δίαιτα», λένε ειδικοί

Οι άνθρωποι που αδυνατίζουν με ενέσεις απώλειας βάρους και τις κόβουν, μπορούν να ανακτήσουν τα χαμένα κιλά τους τέσσερις φορές πιο γρήγορα από εκείνους που σταματούν τις συμβατικές δίαιτες και την άσκηση, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Δεδομένα που δημοσιεύονται στο British Medical Journal υποδηλώνουν ότι τα υπέρβαρα άτομα χάνουν πολύ βάρος όταν χρησιμοποιούν ενέσεις – περίπου το ένα πέμπτο του σωματικού τους βάρους – αλλά μόλις τις διακόψουν, ξαναπαίρνουν 0,8 κιλά κάθε μήνα, κατά μέσο όρο, σύμφωνα με άρθρο του BBC. Αυτό σημαίνει ότι επιστρέφουν στο βάρος τους πριν από τη θεραπεία σε ενάμιση χρόνο.

«Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τον κίνδυνο γρήγορης επαναπρόσληψης βάρους όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία», προειδοποιεί η ερευνήτρια Δρ Σούζαν Τζεμπ, από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η ίδια τονίζει ότι τα ευρήματα προέρχονται από ιατρικές δοκιμές και όχι από την πραγματική ζωή και ότι θα ήταν χρήσιμες περισσότερες μελέτες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των νέων ενέσεων αδυνατίσματος.

Οι μελέτες

Οι ερευνητές εξέτασαν 37 μελέτες με πάνω από 9.000 ασθενείς για να συγκρίνουν τα επιτυχημένα ενέσιμα φάρμακα για την απώλεια βάρους με τα συμβατικά χάπια δίαιτας ή άλλα χάπια.

Μόνο οκτώ από τις μελέτες αξιολόγησαν τη θεραπεία με τα νεότερα φάρμακα GLP-1, όπως τα Wegovy και Mounjaro, και η μέγιστη περίοδος παρακολούθησης σε αυτές τις μελέτες ήταν ένα έτος μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής, επομένως τα στοιχεία είναι κατά προσέγγιση.

Όσοι κάνουν δίαιτα αντί αυτού μπορούν να περιμένουν να χάσουν λιγότερο βάρος από ό,τι με τις ενέσεις, αλλά στη συνέχεια το βάρος επιστρέφει πιο αργά – ίσως περίπου 0,1 κιλό το μήνα – λένε οι ερευνητές, αν και αυτό ποικίλλει.

Ο κίνδυνος υποτροπής

Το NHS συνιστά ενέσεις σε άτομα που είναι υπέρβαρα και αντιμετωπίζουν κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με την παχυσαρκία – όχι σε άτομα που θέλουν απλώς να αδυνατίσουν λίγο.

Και οι γιατροί θα πρέπει επίσης να συνταγογραφούν αλλαγές στον τρόπο ζωής που περιλαμβάνουν υγιεινή διατροφή και επαρκή άσκηση για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να διατηρήσουν το βάρος τους.

Πολλοί λένε ότι η θεραπεία θα πρέπει να θεωρείται εφ’ όρου ζωής, δεδομένου του κινδύνου υποτροπής.

Όσοι έχουν δοκιμάσει να σταματήσουν τα ενέσιμα το περιγράφουν ως «έναν διακόπτη που ενεργοποιείται και αμέσως λιμοκτονείς».

Ο Δρ Άνταμ Κόλινς, ειδικός στη διατροφή στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι ενέσεις αδυνατίσματος στον εγκέφαλο και στο σώμα θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί η επαναπρόσληψη βάρους ενισχύεται μόλις σταματήσετε να τα παίρνετε. Τα ενέσιμα φάρμακα μιμούνται τη φυσική ορμόνη GLP-1, που ρυθμίζει την πείνα.

«Η τεχνητή παροχή επιπέδων GLP-1 αρκετές φορές υψηλότερων από το κανονικό για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να σας προκαλέσει μείωση της δικής σας φυσικής GLP-1 και μπορεί επίσης να σας κάνει λιγότερο ευαίσθητους στις επιδράσεις της. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα όταν παίρνετε τα φάρμακα, αλλά μόλις διακόψετε αυτή τη «δόση» του GLP-1, η όρεξη δεν ελέγχεται πλέον και η υπερκατανάλωση τροφής είναι πολύ πιο πιθανή» εξηγεί ο ειδικός.

Χρόνια φύση της παχυσαρκίας

Ο καθηγητής Ναβίντ Σατάρ από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης δήλωσε ότι τα ενέσιμα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας θα μπορούσαν να προσφέρουν πρόσθετα οφέλη για την υγεία, δρώντας γρήγορα για την απώλεια βάρους.

«Είναι πιθανό ότι η μείωση του σωματικού βάρους ακόμη και για δύο έως τρία χρόνια λόγω της βραχυπρόθεσμης χρήσης τους θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιβράδυνση της βλάβης στις αρθρώσεις ή στην καρδιά και τα νεφρά. Θα χρειαστούν μεγαλύτερες και πιο μακροχρόνιες δοκιμές αποτελεσμάτων για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Είναι σημαντικό ότι η συνεχής χρήση αυτών των φαρμάκων για τρία έως τέσσερα χρόνια επιτρέπει στους ανθρώπους να διατηρούν σημαντικά χαμηλότερο βάρος από ό,τι θα έκαναν διαφορετικά – ένα όφελος που δεν παρατηρείται συνήθως με την απώλεια βάρους που προκαλείται από τον τρόπο ζωής, όπου πολλοί ανακτούν βάρος με την πάροδο του χρόνου».

Τα φάρμακα μπορούν να προσφερθούν σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη κλινική ανάγκη και πληρούν ορισμένα κριτήρια, όπως προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το βάρος.

