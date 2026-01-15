Ενισχύεται ο στόλος του ΕΚΑΒ με 255 καινούργια ασθενοφόρα, προσλήψεις και νέα ελικόπτερα – Ξεκινάει η διακομιδή ψυχιατρικών ασθενών (photos)

«Το ΕΚΑΒ θα θυμάται το έτος 2026 διότι, χάριν στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και στις ενέργειες που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, θα καταφέρει να αξιοποιήσει το σύνολο της ευκαιρίας που του δόθηκε για να ανανεώσει πλήρως τον εξοπλισμό του», τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης εκδήλωση μνήμης, «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη», του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας χθες 14 Ιανουάριου 2026.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τον Φεβρουάριο ξεκινάει η παραλαβή του νέου στόλου του ΕΚΑΒ, που περιλαμβάνει 255 καινούρια ασθενοφόρα, καθώς και καινούρια ελικόπτερα μέσω της Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, έχει προχωρήσει η προκήρυξη μονίμων θέσεων διασωστών και αναμένονται προσλήψεις νέου επικουρικού προσωπικού μέσα στο 2026.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, τόνισε μεταξύ άλλων: «Η Ημέρα Θυσίας του Διασώστη δεν είναι μία τυπική ημερομηνία στο ημερολόγιο του ΕΚΑΒ. Είναι μία μέρα μνήμης και ευθύνης. Μία ημέρα βαθιά χαραγμένη στην ψυχή του Οργανισμού μας. Τιμούμε τους συναδέλφους μας που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, αυτούς που έφυγαν όρθιοι υπηρετώντας, που έγιναν σύμβολα ήθους, αυταπάρνησης και προσφοράς».

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε δυο σημαντικές αλλαγές που θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Τους επόμενους μήνες θα ενταχθούν οι οδηγοί και οι διασώστες των Κέντρων Υγείας στο ΕΚΑΒ ενώ έχει δρομολογηθεί και η ψηφιακή του αναβάθμιση του, με ένα καινούριο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο.

Το ΕΚΑΒ «είναι ο πλέον κρίσιμος επιχειρησιακός βραχίονας του Υπουργείου Υγείας. Μέσα στους επόμενους 12 μήνες, θα τον φέρουμε στη σύγχρονη εποχή» είπε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Τέλος η εμπλοκή της αστυνομίας στη διακομιδή ψυχιατρικών περιστατικών

Ο υφυπουργός Υγείας, αρμόδιος για την ψυχική υγεία, Δημήτρης Βαρτζόπουλος ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η μεταφορά περιστατικών ψυχικής υγείας από το ΕΚΑΒ. Με αυτή την αλλαγή πλέον δεν θα εμπλέκεται η Ελληνική Αστυνομία στη μεταφορά ψυχικά πασχόντων στα νοσοκομεία, πρακτική που πολλές φορές δημιουργούσε προστριβές με τους γιατρούς, με αποκορύφωμα τη μήνυση σε βάρος όλων των ψυχιάτρων της Αττικής.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κράτους και στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το ΕΚΑΒ θα κάνει κάτι το οποίο αποτελεί καθημερινότητα στην Ευρώπη, καθιστώντας έτσι και εδώ το ΕΣΥ εφάμιλλο των πιο προηγμένων υγειονομικών συστημάτων της Ευρώπης και στον τομέα της ψυχικής υγείας», είπε ο υφυπουργός τονίζοντας ότι: «Το ΕΚΑΒ θα αναλάβει τη μεταφορά των ανθρώπων που υποφέρουν από οξεία προβλήματα ψυχικής υγείας και οι οποίοι διακομίζονται στα ειδικά ψυχιατρικά καταστήματα, ενδεχομένως και χωρίς τη θέλησή τους, δηλαδή στο πλαίσιο εισαγγελικής εντολής αναγκαστικής εξετάσεως».

