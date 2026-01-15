search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 11:51
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 09:40

Χειμερινά σπορ: Πώς επιδρά ο κρύος καιρός στους τραυματισμούς;

15.01.2026 09:40
skier_new
shutterstock

Σημαντικές επιπτώσεις έχουν οι χαμηλές θερμοκρασίες στο μυοσκελετικό σύστημα, αφού μπορεί να συμβάλλουν στην πρόκληση αθλητικών τραυματισμών.

Ειδικά όσοι ασχολούνται με χειμερινά σπορ καλούνται συχνά να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τους συνήθεις κινδύνους που σχετίζονται με τη σωματική δραστηριότητα, αλλά να διαχειριστούν και τους πρόσθετους κινδύνους που δημιουργεί ο κρύος καιρός, ο πάγος, ο βαρύς εξοπλισμός και η ταχύτητα στις πλαγιές.

Η επικίνδυνη φύση αυτών των αθλημάτων και οι ψυχρές συνθήκες μπορούν να γίνουν αιτία τραυματισμών, να επιτείνουν τον πόνο και να παρατείνουν τον χρόνο αποκατάστασης. Η κατανόησή τους είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του μυοσκελετικού συστήματος.

«Ο κρύος καιρός από μόνος του δεν προκαλεί άμεσα τραυματισμούς αλλά έμμεσα. Γίνεται αιτία δυσκαμψίας αρθρώσεων, τενόντων συνδέσμων και μυών. Και όταν οι μύες είναι κρύοι, συστέλλονται πιο αργά, η δύναμή τους μειώνεται, και η προσπάθεια εκτέλεσης της κίνησης αυξάνεται, ενώ μετά από ένα χτύπημα ασκείται πρόσθετη πίεση στην τραυματισμένη περιοχή. Επίσης, μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα και να κάνει εντονότερο τον πόνο μετά από έναν τραυματισμό. Η παγωνιά συστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία και μειώνει τη ροή του αίματος στο σημείο που έχει τραυματιστεί, επιβραδύνοντας την ανάρρωση. Ευαισθητοποιεί δε τις νευρικές απολήξεις και έτσι ο τραυματίας αισθάνεται εντονότερο τον πόνο απ’ ότι θα τον ένιωθε υπό θερμότερες κλιματικές συνθήκες», εξηγούν οι Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί δρ Παναγιώτης Πάντος, δρ Βασίλειος Σακελλαρίου και δρ Κωνσταντίνος Σταραντζής, επιστημονικοί υπεύθυνοι του τμήματος Osteon Pro της Osteon Orthopedic & Spine Clinic.

Τα δύο δημοφιλέστερα χειμερινά σπορ είναι το αλπικό σκι και το snowboarding. Οι τραυματισμοί που προκύπτουν από αυτά είναι το αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης εσωτερικών παραγόντων κινδύνου, όπως η ηλικία, το φύλο και το επίπεδο δεξιοτήτων, καθώς και εξωτερικών παραγόντων κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος και του εξοπλισμού. Εξαιτίας τους τα τμήματα επειγόντων περιστατικών κατακλύζονται από τραυματίες.

Οι έμπειροι σκιέρ και snowboarders είναι πιο πιθανό να υποστούν τραυματισμό που προκύπτει από άλματα, ενώ οι τυχαίες πτώσεις είναι η πιο συχνή αιτία τραυματισμού στους ερασιτέχνες.

Οι τραυματισμοί των κάτω άκρων είναι οι συχνότεροι. Τα γόνατα των σκιέρ, των παγοδρόμων και των αθλητών του καλλιτεχνικού πατινάζ υφίστανται τους περισσότερους, λόγω των πολλών στροφών και του κινδύνου πτώσης με το γόνατο. Οι ρήξεις του έσω πλάγιου συνδέσμου και των πρόσθιων και οπίσθιων χιαστών είναι οι συχνότεροι και προκύπτουν από την ξαφνική στροφή των γονάτων χωρίς ταυτόχρονη στροφή των πελμάτων. Άλλες συχνές αιτίες είναι η πτώση προς τα πίσω και η σύγκρουση με άλλον αθλητή. Εξίσου πιθανή είναι η ρήξη μηνίσκου, λόγω ξαφνικών στροφών ή στριψίματος, αδέξιας ολίσθησης ή προσγείωσης με υπερβολική πίεση στα γόνατα.

Ο αστράγαλος είναι επίσης επιρρεπής σε τραυματισμούς. Διαστρέμματα και κατάγματα είναι συνηθισμένα στα χειμερινά αθλήματα, ιδίως στο snowboarding, εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων στροφών της άρθρωσης αυτής.

Βάσει συχνότητας, τους τραυματισμούς στα κάτω άκρα ακολουθούν οι τραυματισμοί στα άνω άκρα. Το χιόνι και ο πάγος αποτελούν ολισθηρές επιφάνειες και οι πτώσεις είναι αναμενόμενες. Το εξάρθρημα του ώμου είναι πολύ πιθανόν όταν ο αθλητής προτάσσει το χέρι του για να μειώσει τις επιπτώσεις μιας πτώσης ή όταν προσγειώνεται στο χέρι του. Από πτώση, εξάρθρωση ή επαναλαμβανόμενη καταπόνηση μπορεί να προκύψει και ρήξη του στροφικού πετάλου του ώμου.

Ένας συνηθισμένος τραυματισμός είναι και η ρήξη στον ωλένιο πλάγιο σύνδεσμο. Γνωστός ως «αντίχειρας του σκιέρ», συμβαίνει συχνά κατά την πτώση με το λουρί του μπαστουνιού του σκι περασμένο στον καρπό.

Για να μετριαστούν οι επιπτώσεις του κρύου καιρού στους αθλητικούς τραυματισμούς, οι αθλητές θα πρέπει να:

  • Μην παραλείπουν την προθέρμανση, γιατί βοηθά στην αύξηση της ροής του αίματος, στη χαλάρωση των μυών και στη βελτίωση της ευλυγισίας των αρθρώσεων.
  • Να χρησιμοποιούν κατάλληλο εξοπλισμό. Η χρήση κατάλληλων ενδυμάτων και προστατευτικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη για την πρόληψη τραυματισμών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του κρύου καιρού.
  • Να ενυδατώνονται, γιατί η αφυδάτωση επηρεάζει αρνητικά τη μυϊκή λειτουργία και αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

Διαβάστε επίσης:

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2026

Θα είναι η αρχή του τέλους για το ΕΣΥ η είσοδος των ασφαλιστικών εταιριών στα δημόσια νοσοκομεία; Τι λέει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ στο topontiki.gr

Ο ξηρός καρπός που προστατεύει το μυαλό και ενισχύει την όραση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης: Νέα δημόσια έκκληση των γονιών της – «Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά – Σε αγαπάμε, σε περιμένουμε, έλα πίσω»

NTENISI NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ντενίση-Γαβαλάς στην «Αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ

adonis georgiadis 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γεωργιάδης αποκάλεσε «φασισμό» και «παρανομία» τα μπλόκα, την ώρα που θέλουν να πάνε σε διάλογο

eleni-rantou–new
LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη της (Photo)

russia new
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Η Μόσχα εκφράζει «σοβαρή ανησυχία» για την αποστολή επιπλέον νατοϊκών δυνάμεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 11:49
lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης: Νέα δημόσια έκκληση των γονιών της – «Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά – Σε αγαπάμε, σε περιμένουμε, έλα πίσω»

NTENISI NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ντενίση-Γαβαλάς στην «Αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ

adonis georgiadis 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γεωργιάδης αποκάλεσε «φασισμό» και «παρανομία» τα μπλόκα, την ώρα που θέλουν να πάνε σε διάλογο

1 / 3