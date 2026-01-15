Χειμερινά σπορ: Πώς επιδρά ο κρύος καιρός στους τραυματισμούς;

Σημαντικές επιπτώσεις έχουν οι χαμηλές θερμοκρασίες στο μυοσκελετικό σύστημα, αφού μπορεί να συμβάλλουν στην πρόκληση αθλητικών τραυματισμών.

Ειδικά όσοι ασχολούνται με χειμερινά σπορ καλούνται συχνά να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τους συνήθεις κινδύνους που σχετίζονται με τη σωματική δραστηριότητα, αλλά να διαχειριστούν και τους πρόσθετους κινδύνους που δημιουργεί ο κρύος καιρός, ο πάγος, ο βαρύς εξοπλισμός και η ταχύτητα στις πλαγιές.

Η επικίνδυνη φύση αυτών των αθλημάτων και οι ψυχρές συνθήκες μπορούν να γίνουν αιτία τραυματισμών, να επιτείνουν τον πόνο και να παρατείνουν τον χρόνο αποκατάστασης. Η κατανόησή τους είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του μυοσκελετικού συστήματος.

«Ο κρύος καιρός από μόνος του δεν προκαλεί άμεσα τραυματισμούς αλλά έμμεσα. Γίνεται αιτία δυσκαμψίας αρθρώσεων, τενόντων συνδέσμων και μυών. Και όταν οι μύες είναι κρύοι, συστέλλονται πιο αργά, η δύναμή τους μειώνεται, και η προσπάθεια εκτέλεσης της κίνησης αυξάνεται, ενώ μετά από ένα χτύπημα ασκείται πρόσθετη πίεση στην τραυματισμένη περιοχή. Επίσης, μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα και να κάνει εντονότερο τον πόνο μετά από έναν τραυματισμό. Η παγωνιά συστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία και μειώνει τη ροή του αίματος στο σημείο που έχει τραυματιστεί, επιβραδύνοντας την ανάρρωση. Ευαισθητοποιεί δε τις νευρικές απολήξεις και έτσι ο τραυματίας αισθάνεται εντονότερο τον πόνο απ’ ότι θα τον ένιωθε υπό θερμότερες κλιματικές συνθήκες», εξηγούν οι Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί δρ Παναγιώτης Πάντος, δρ Βασίλειος Σακελλαρίου και δρ Κωνσταντίνος Σταραντζής, επιστημονικοί υπεύθυνοι του τμήματος Osteon Pro της Osteon Orthopedic & Spine Clinic.

Τα δύο δημοφιλέστερα χειμερινά σπορ είναι το αλπικό σκι και το snowboarding. Οι τραυματισμοί που προκύπτουν από αυτά είναι το αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης εσωτερικών παραγόντων κινδύνου, όπως η ηλικία, το φύλο και το επίπεδο δεξιοτήτων, καθώς και εξωτερικών παραγόντων κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος και του εξοπλισμού. Εξαιτίας τους τα τμήματα επειγόντων περιστατικών κατακλύζονται από τραυματίες.

Οι έμπειροι σκιέρ και snowboarders είναι πιο πιθανό να υποστούν τραυματισμό που προκύπτει από άλματα, ενώ οι τυχαίες πτώσεις είναι η πιο συχνή αιτία τραυματισμού στους ερασιτέχνες.

Οι τραυματισμοί των κάτω άκρων είναι οι συχνότεροι. Τα γόνατα των σκιέρ, των παγοδρόμων και των αθλητών του καλλιτεχνικού πατινάζ υφίστανται τους περισσότερους, λόγω των πολλών στροφών και του κινδύνου πτώσης με το γόνατο. Οι ρήξεις του έσω πλάγιου συνδέσμου και των πρόσθιων και οπίσθιων χιαστών είναι οι συχνότεροι και προκύπτουν από την ξαφνική στροφή των γονάτων χωρίς ταυτόχρονη στροφή των πελμάτων. Άλλες συχνές αιτίες είναι η πτώση προς τα πίσω και η σύγκρουση με άλλον αθλητή. Εξίσου πιθανή είναι η ρήξη μηνίσκου, λόγω ξαφνικών στροφών ή στριψίματος, αδέξιας ολίσθησης ή προσγείωσης με υπερβολική πίεση στα γόνατα.

Ο αστράγαλος είναι επίσης επιρρεπής σε τραυματισμούς. Διαστρέμματα και κατάγματα είναι συνηθισμένα στα χειμερινά αθλήματα, ιδίως στο snowboarding, εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων στροφών της άρθρωσης αυτής.

Βάσει συχνότητας, τους τραυματισμούς στα κάτω άκρα ακολουθούν οι τραυματισμοί στα άνω άκρα. Το χιόνι και ο πάγος αποτελούν ολισθηρές επιφάνειες και οι πτώσεις είναι αναμενόμενες. Το εξάρθρημα του ώμου είναι πολύ πιθανόν όταν ο αθλητής προτάσσει το χέρι του για να μειώσει τις επιπτώσεις μιας πτώσης ή όταν προσγειώνεται στο χέρι του. Από πτώση, εξάρθρωση ή επαναλαμβανόμενη καταπόνηση μπορεί να προκύψει και ρήξη του στροφικού πετάλου του ώμου.

Ένας συνηθισμένος τραυματισμός είναι και η ρήξη στον ωλένιο πλάγιο σύνδεσμο. Γνωστός ως «αντίχειρας του σκιέρ», συμβαίνει συχνά κατά την πτώση με το λουρί του μπαστουνιού του σκι περασμένο στον καρπό.

Για να μετριαστούν οι επιπτώσεις του κρύου καιρού στους αθλητικούς τραυματισμούς, οι αθλητές θα πρέπει να:

Μην παραλείπουν την προθέρμανση, γιατί βοηθά στην αύξηση της ροής του αίματος, στη χαλάρωση των μυών και στη βελτίωση της ευλυγισίας των αρθρώσεων.

Να χρησιμοποιούν κατάλληλο εξοπλισμό. Η χρήση κατάλληλων ενδυμάτων και προστατευτικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη για την πρόληψη τραυματισμών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του κρύου καιρού.

Να ενυδατώνονται, γιατί η αφυδάτωση επηρεάζει αρνητικά τη μυϊκή λειτουργία και αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

