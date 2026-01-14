Θα είναι η αρχή του τέλους για το ΕΣΥ η είσοδος των ασφαλιστικών εταιριών στα δημόσια νοσοκομεία; Τι λέει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ στο topontiki.gr

Φανταστείτε ένα συγγενικό σας πρόσωπο, να έχει ένα επείγον περιστατικό και μπαίνοντας στο νοσοκομείο αντί για το γιατρό, να σας στέλνουν πρώτα στο ταμείο να πληρώσετε τις διαγνωστικές εξετάσεις και το χειρουργείο που χρειάζεται να κάνει ο γονιός σας ή το παιδί σας και μετά να σας δει ο λειτουργός του Ιπποκράτη.

Στην περίπτωση μάλιστα που είστε άνεργος και ανασφάλιστος, τότε όλο το ποσό θα το πληρώσετε από την τσέπη σας. Μπορεί αυτές οι καταστάσεις να είναι εικόνες από μέλλον για το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως συμβαίνει σήμερα στα νοσοκομεία στις ΗΠΑ αλλά και ευρωπαϊκών χωρών;

«Δεν αποκλείεται να το δούμε και αυτό» λέει στο topontiki.gr ο Γιάννης Γαλανόπουλος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Στην ερώτηση μας τι σηματοδοτεί η είσοδος των ασφαλιστικών εταιριών στα δημόσια νοσοκομεία, που προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ο κ. Γαλανόπουλος ήταν ξεκάθαρος: «Και αυτή η εξέλιξη είναι στο πλαίσιο μιας σειράς από ενέργειες της σημερινής κυβέρνησης, που έχουν ως στόχο την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ» μας είπε και ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει η ΟΕΝΓΕ προκειμένου να οργανώσουν κινητοποιήσεις για να μην περάσουν αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης.

Το μέλλον ωστόσο φαίνεται δυσοίωνο για το ΕΣΥ όπως το γνωρίζουμε τώρα, καθώς ο ίδιος ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε σήμερα στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη», στο Action 24 ότι έχουν αρχίσει ήδη οι συνομιλίες με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών και σύντομα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις:

«Έχουμε πράγματι μία συζήτηση με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών και πιστεύω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικά σύντομα, για το πως μπορούμε να κάνουμε μία συνεργασία με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να προσφέρουν ένα ασφαλιστικό προϊόν μέσα στο ΕΣΥ. Είμαι πολύ υπέρ της συνεργασίας δημοσίου – ιδιωτικού τομέα. Είμαι πολύ υπέρ να συμπράξουν όλες οι δυνάμεις της χώρας για ένα καλύτερο ΕΣΥ» είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός.

Τι σημαίνει όμως αυτή η εξέλιξη για τους ασθενείς, που έχει ανεβάσει στα «κάγκελα» τους νοσοκομειακούς γιατρούς και μιλάνε για δομική αλλαγή στο ΕΣΥ;

«Τα τελευταία δυο χρόνια ολοένα και περισσότερες υγειονομικές υπηρεσίες πληρώνονται. Ενδεικτικά αναφέρω τα απογευματινά χειρουργεία που ο ασθενής πληρώνει από την τσέπη του, τις ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις μετά τις 15.00 που πληρώνει το ασφαλιστικό ταμείο τον ακτινοδιαγνώστη. Και φυσικά να μην ξεχνάμε τα απογευματινά ιατρεία που εδώ και χρόνια είναι επί πληρωμή. Όλες οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι τώρα και οι ασφαλιστικές εταιρίες θα μπουν στο ΕΣΥ και θα υπάρχουν ασθενείς δυο και τριών ταχυτήτων» μας είπε ο κ. Γαλανόπουλος ξεκαθαρίζοντας ότι η μοναδική λύση για να μην συμβεί αυτό είναι η μαζική αντίδρασή τόσο των υγειονομικών όσο και των πολιτών.

«Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα προσφέρουν ευνοϊκά πακέτα περίθαλψης σε όσους μπορούν να τα πληρώσουν μεταξύ των οποίων θα είναι η νοσηλεία σε μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια ή ακόμα και σε διαφορετικές πτέρυγες σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς του ΕΣΥ. Τι σημαίνει αυτό; Όποιος έχει να πληρώσει θα έχει καλύτερες συνθήκες νοσηλείας. Όμως ας μην ξεχνάμε ότι όλοι πληρώνουμε τους φόρους μας για να έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε αξιοπρεπείς συνθήκες» μας είπε ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ.

Πως τα DRG’s έστρωσαν το δρόμο στις ασφαλιστικές εταιρίες για να μπουν στο ΕΣΥ

Αξίζει να τονισθεί ότι με την εφαρμογή των DRG’s δηλαδή του συστήματος κοστολόγησης της κάθε ιατρικής πράξης, άνοιξε και ο δρόμος για να μπουν στο σύστημα δημόσιας υγείας και οι ασφαλιστικές εταιρίες: «Τα DRG’s, το εργαλείο κοστολόγησης της νόσου με βάση τα ιατρικά πρωτόκολλα, ήταν βασική προϋπόθεση για να μπουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στο ΕΣΥ. Πώς θα καλύψει η ασφαλιστική εταιρία μια χολοκυστεκτομή, μια επέμβαση καταρράκτη, μια καρδιοχειρουργική επέμβαση εάν πρώτα δεν έχει κοστολογηθεί;» μας εξηγεί ο κ. Γαλανόπουλος και συνεχίζει: «Ουσιαστικά τα DRG’ s εφαρμόζονται για να μπει κόφτης στις υπηρεσίες υγείας (π.χ. χειρουργεία) και έχουν διπλό στόχο. Πρώτον να γίνει εξοικονόμηση δαπανών για τα ταμεία π.χ ΕΟΠΥΥ και δεύτερον να δημιουργηθεί εύφορο έδαφος για τις ασφαλιστικές εταιρίες… όπως άλλωστε βλέπουμε να γίνεται».

Πριν το ΕΣΥ το χάος

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι καταστάσεις δεν είναι πρωτόγνωρες για τη χώρα μας. Πριν τη δημιουργία του ΕΣΥ, το 1982, για να κάνει ένας φτωχός άνθρωπός μια επέμβαση έπρεπε να πουλήσει το σπίτι ή το χωράφι του. Εάν το ΕΣΥ αλλάξει το δημόσιο χαρακτήρα του, εάν δημιουργηθούν ασθενείς δυο, τριών και τεσσάρων ταχυτήτων, δεν αποκλείεται η Ελλάδα να ξαναζήσει αυτές τις τραγικές καταστάσεις. Και για όσους μας πουν υπερβολικούς ας δουν το βάρβαρο σύστημα υγείας των ΗΠΑ που πετάνε στο δρόμο τους ασθενείς που δεν έχουν να πληρώσουν τα νοσηλεία και τα ιατρικά έξοδα…

Το video που πρέπει να ξαναδεί ο υπουργός Υγείας

Το παρακάτω βίντεο το ανέβασε ο υπουργός Υγείας στο Χ, πριν από λίγες ημέρες. Πρόκειται για έναν Αμερικανό πολίτη που με έκπληξη λέει ότι πήγε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας το παιδί του και αφού το περιέθαλψαν οι γιατροί και πήγαν όλα καλά, του είπαν να φύγει χωρίς να πληρώσει τίποτα. Ο πατέρας αυτός κάνει μια αναπόφευκτη σύγκριση με το αντίστοιχο σύστημα υγείας των ΗΠΑ λέγοντας πόσες επιπλέον χιλιάδες δολάρια θα έπρεπε να πληρώσει στην πατρίδα του, παρ΄ όλο που πληρώνει τους φόρους του. Παράλληλα εκθειάζει το ΕΣΥ στην Ελλάδα… Μήπως θα έπρεπε να το ξαναδεί ο υπουργός;

Στο Tik tok ένας Αμερικανός με το όνομα sixyouellos ανέβασε αυτό το βίντεο για να μοιραστεί με τους ακολούθους του την εμπειρία του από το ΕΣΥ. Το κοριτσάκι του είχε, στην Χαλκίδα, ένα μικρό ατύχημα (της ευχόμαστε πολλά περαστικά) και με την ευκαιρία αυτή συγκρίνει τα δύο…

