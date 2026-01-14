search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:21
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

14.01.2026 11:56

Νοσοκομείο Λέρου: Απλήρωτοι 80 συμβασιούχοι εργαζόμενοι – Ο Διοικητής υπέβαλλε την παραίτηση του

14.01.2026 11:56
Την ώρα που η ηγεσία του υπουργείου Υγείας διατυμπανίζει σχεδόν καθημερινά στα τηλεοπτικά παράθυρα, τις προσλήψεις που έχουν γίνει στο ΕΣΥ ή που έχει δρομολογήσει για τη νέα χρονιά, δεκάδες  εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο της ακριτικής Λέρου παραμένουν απλήρωτοι.

Το πρόβλημα της μη καταβολής των μισθών σε περίπου 80 συμβασιούχων έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις με συνέπεια τόσο ο Διοικητής όσο και η Τμηματάρχης του Οικονομικού Τμήματος να έχουν υποβάλλει τις παραιτήσεις τους στο υπουργείο Υγείας.

Τα παραπάνω αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Υπαλλήλων του Κρατικού Θεραπευτηρίου της Λέρου που ήδη  έχει καλέσει σε ανοιχτή συνάντηση τους εργαζομένους προκειμένου να αποφασίσουν για απεργιακές κινητοποιήσεις. Μάλιστα στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στη 13.00 το μεσημέρι στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων στο Λακκί, θα παραβρεθεί και ο Διοικητής του Νοσοκομειου Σταμάτης Καρδάσης.

Αναλυτικά το Σωματείο Εργαζομένων καταγγέλλει το απαράδεκτο γεγονός της μη καταβολής των δεδουλευμένων σε περίπου 80 συμβασιούχους, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι, παρότι εργάστηκαν κανονικά και κάλυψαν πραγματικές και πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας.

«Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Διοικητή, αυτός ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για την κατάσταση και μας ενημέρωσε ότι έχει θέσει την παραίτησή του στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι, για τον ίδιο λόγο, έχει ήδη παραιτηθεί η Τμηματάρχης του Οικονομικού Τμήματος.» όπως αναφέρει η ανακοίνωσή του σωματείου.

Από την πλευρά της Διοίκησης αναφέρθηκε ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη πληρωμή και ότι αυτή μετατίθεται για τις 27 Ιανουαρίου. Για το Σωματείο, όμως, το γεγονός παραμένει: οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι.

Το Σωματείο ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι τυχαίο ούτε μεμονωμένο. Είναι άμεσο αποτέλεσμα της χρόνιας υποστελέχωσης, της εντατικοποίησης της εργασίας και της διάλυσης κρίσιμων διοικητικών υπηρεσιών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Γραφείο Μισθοδοσίας, το οποίο λειτουργεί εδώ και χρόνια με ανεπαρκές προσωπικό. Αυτή είναι η «κανονικότητα» που διαμορφώνουν διαχρονικά κυβερνήσεις και Υπουργεία.

Την ίδια στιγμή, το Σωματείο καταγγέλλει ότι κυβερνητικοί παράγοντες οφείλουν να αφήσουν τις παρεμβάσεις και τα ρουσφέτια, τα οποία γίνονται εις βάρος της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, εξυπηρετώντας πολιτικές σκοπιμότητες και ευνοώντας πιθανούς μελλοντικούς ψηφοφόρους. Η Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να λειτουργεί με κομματικά κριτήρια και πελατειακές λογικές, με τους εργαζόμενους να πληρώνουν το τίμημα.

«Είναι απαράδεκτο οι εργαζόμενοι να καλούνται να ζήσουν με υποσχέσεις, ημερομηνίες και «τεχνικά προβλήματα».» όπως αναφέρει το σωματείο.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων  απαιτούν να γίνει άμεσα νέα προσπάθεια, με κάθε δυνατό τρόπο, να εξευρεθεί κωδικός ή κονδύλι, ώστε να πληρωθούν οι συμβασιούχοι έστω και με προκαταβολή, για να καλυφθούν στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης μέχρι την οριστική καταβολή των δεδουλευμένων.

Παράλληλα, δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε παρέμβαση και προς τον Διοικητικό Διευθυντή, εφιστώντας  την προσοχή του στις σοβαρότατες ευθύνες της Διοικητικής Υπηρεσίας, τόσο για τη λειτουργία των οικονομικών και μισθολογικών διαδικασιών όσο και για τη χρόνια υποστελέχωση των κρίσιμων διοικητικών τμημάτων.

«Μας γνωστοποιήθηκε επίσης ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενίσχυσης του Γραφείου Μισθοδοσίας με επιπλέον προσωπικό, κάτι που το Σωματείο θεωρεί αυτονόητο αλλά και καθυστερημένο, καθώς η υποστελέχωση είναι γνωστή εδώ και χρόνια.» όπως αναφέρει.

Το Σωματείο ξεκαθαρίζει ότι «Δεν αποδεχόμαστε την κανονικοποίηση της απλήρωτης εργασίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση και ουσιαστική λύση, το Σωματείο θα προχωρήσει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.».

