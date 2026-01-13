ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τις αποζημιώσεις της τριετίας 2017-2019

Μαζική είναι η δικαίωση των αγωγών που οργάνωσε η Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά στα Πρωτοδικεία για τα αναδρομικά της τριετίας 2017-2019. Σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ αυτή η εξέλιξη αποτελεί «ξεκάθαρη νίκη των νοσοκομειακών γιατρών και ταυτόχρονα ηχηρό πολιτικό χαστούκι σε όσους, διαχρονικά, λεηλάτησαν τους μισθούς και τα δικαιώματά τους».

Αναλυτικά οι 53 αγωγές, στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 1.100 γιατροί του ΕΣΥ, δικαιώθηκαν στην ολότητα τους: «Οι συνάδελφοι που κράτησαν όρθια τα νοσοκομεία, που σήκωσαν στις πλάτες τους την πανδημία, την υποστελέχωση και τις ατελείωτες εφημερίες, δικαιώνονται έμπρακτα και αναμένεται να εισπράξουν ποσά χιλιάδων ευρώ, που τους είχαν αφαιρεθεί παράνομα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΙΝΑΠ.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των νοσοκομειακών γιατρών η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα του συλλογικού αγώνα, καρπός της σταθερής επιλογής της ΕΙΝΑΠ να αξιοποιήσει κάθε μέσο πάλης, από τις δικαστικές διεκδικήσεις μέχρι τις κινητοποιήσεις, τις απεργίες και τις παρεμβάσεις στα νοσοκομεία και στο υπουργείο, «χωρίς να καλλιεργεί αυταπάτες και να υποκαθιστά τον αγώνα».

Η δικαστική δικαίωση επιβεβαιώνει ότι οι περικοπές, οι μισθολογικές αρπαγές και η πολιτική της «δημοσιονομικής πειθαρχίας» στις πλάτες των νοσοκομειακών γιατρών δεν ήταν μονόδρομος, ακόμα περισσότερο δεν ήταν καν νόμιμες, αν τέτοιες μπορούν να υπάρξουν, όπως αναφέρει η ένωση: «Ήταν συνειδητές πολιτικές επιλογές όλων των κυβερνήσεων, που αντιμετώπισαν τους νοσοκομειακούς γιατρούς ως αναλώσιμους. Ταυτόχρονα, ξεσκεπάζεται η κυβερνητική υποκρισία, που από τη μία μιλά για «αναγνώριση» των υγειονομικών και από την άλλη συνεχίζει να κρατά καθηλωμένους τους μισθούς, μειωμένους από εκείνους που μέχρι τον Ιούλιο του 2012 καταβάλλονταν και να αρνείται την πλήρη επιστροφή των απωλειών.

Η ΕΙΝΑΠ δηλώνει ότι αυτή η πρώτη νίκη δείχνει ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε τον αγώνα, με την ίδια αποφασιστικότητα, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών.

Με δεδομένο ότι η ΕΙΝΑΠ έχει ήδη πετύχει νίκες για την καταβολή των μισθολογικών διαφορών 2015-2016 και 2017-2019 η ένωση επεξεργάζεται ενέργειες για τη διεκδίκηση των διαφορών που προκύπτουν από το μισθολόγιο του 2022 (Ν. 4999/2022). Μάλιστα καλεί τις διοικήσεις των νοσοκομείων να μην ασκούν εφέσεις και να κατατεθούν άμεσα τα δεδικασμένα ποσά στους νοσοκομειακούς γιατρούς».

