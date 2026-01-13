Παναττική στάση εργασίας των εργαζομένων της ΔΥΠΑ: «Καμία απόλυση στη δημόσια υγεία»

Την ώρα που η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν χάνει ευκαιρία να διαλαλεί ότι σήμερα το ΕΣΥ έχει περισσότερο προσωπικό από ποτέ, καθημερινά απολύονται εργαζόμενοι από τις υγειονομικές δομές, που είναι λίγα χρόνια πριν τη συνταξιοδότησή τους.

Πρόκειται για εργαζομένους ηλικίας από 57 ετών και πάνω που απασχολούνται στα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Για το λόγο αυτό οι εργαζόμενοι στα συγκεκριμένα προγράμματα, προχωρούν σε παναττική στάση εργασίας τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 από τη 13:00–15:00 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη 13:00 έξω από το Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29).

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση υπογραφή του νέου προγράμματος επαναπρόσληψης εργαζομένων ηλικίας από 56-67 ετών στη Δημόσια Υγεία και τη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει καμία απόλυση.

Αναλυτικά στις 3 Δεκεμβρίου 2025 έληξε το πρωτοποριακό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, γνωστό ως «ΠΟΕΔΗΝ», μέσω του οποίου ανανεώθηκαν για δύο ακόμη έτη οι συμβάσεις 1.300 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 56–67 ετών στη Δημόσια Υγεία και το ΕΚΑΒ. Με τη λήξη του προγράμματος, όσοι εργαζόμενοι ολοκλήρωσαν τις συμβάσεις τους απολύονται, παρά τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι «κανείς δεν φεύγει από τη Δημόσια Υγεία ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας», όπως καταγγέλλουν σε ανακοίνωσή τους.

Μετά από παρεμβάσεις της ΠΟΕΔΗΝ, η ΔΥΠΑ αποφάσισε τη δημιουργία νέου προγράμματος επαναπρόσληψης για εργαζόμενους ηλικίας 57+ των οποίων οι συμβάσεις έληξαν ή λήγουν. Ωστόσο, το πρόγραμμα παραμένει σε στάδιο επεξεργασίας στο Υπουργείο Εργασίας, ενώ οι απολύσεις συνεχίζονται, αφήνοντας σημαντικά κενά στις δομές υγείας.

Παράλληλα, προς υπογραφή βρίσκεται η ΚΥΑ για την παράταση ενός έτους των συμβάσεων 2.200 εργαζομένων του προγράμματος των 4.000 μέσω ΔΥΠΑ.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι, παρά τις πρόσφατες αυξήσεις, οι αποδοχές τους παραμένουν χαμηλότερες από εκείνες του ενιαίου μισθολογίου. Δεν λαμβάνουν επιδόματα τέκνων ή παραμεθορίου, δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους και δεν προάγονται μισθολογικά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι εργαζόμενοι ζητούν:

άμεση δημοσίευση της ΚΥΑ για το νέο πρόγραμμα επαναπρόσληψης,

μισθολογική εξίσωση και δικαίωση για τους 2.200 εργαζόμενους που εργάζονται οκτώ συνεχόμενα χρόνια μέσω ΔΥΠΑ.

Κατά τη συγκέντρωση, αντιπροσωπεία των εργαζομένων θα ζητήσει συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

