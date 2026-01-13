ΕΙΝΑΠ: «Ασθενείς δυο ταχυτήτων θα δημιουργήσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στο ΕΣΥ»

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά καταγγέλλει τα σχέδια της κυβέρνησης της ΝΔ και του υπουργείου Υγείας για το «άνοιγμα» του ΕΣΥ στην ιδιωτική ασφάλιση, με την εμπλοκή ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στη νοσηλεία ασθενών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία και την υπογραφή σχετικών συμβάσεων μεταξύ ΕΣΥ και ιδιωτικών ασφαλιστών.

«Τα νέα αυτά σχέδια συνδέονται άμεσα με τη γενίκευση της εφαρμογής των DRGs (που ξεκίνησαν πιλοτικά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και γενικεύτηκαν επί ΝΔ), του συστήματος κοστολόγησης των νοσηλειών που έχουμε καταγγείλει με ανακοινώσεις από το 2019 και αποτελούν βασικό εργαλείο εμπορευματοποίησης και κοστολόγησης της νόσου αφού καθορίζουν “οικονομικά πακέτα” για κάθε πάθηση. Στόχος των DRGs ήταν εξαρχής η συμπίεση των κρατικών δαπανών και η προσαρμογή του δημόσιου συστήματος στις ανάγκες της αγοράς και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Σύμφωνα με τους εκπροσώπων των νοσοκομειακών γιατρών, η είσοδος των ιδιωτικών ασφαλιστικών στο ΕΣΥ οδηγούν αναπόφευκτα σε ένα σύστημα Υγείας πολλών ταχυτήτων, όπου η ποιότητα και η διάρκεια της νοσηλείας θα καθορίζονται από το κόστος και την ασφαλιστική κάλυψη και την τσέπη – όχι από τις ανάγκες του ασθενή. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις διασπούν την όποια ίση μεταχείριση έχουν οι ασθενείς μέσα στο ΕΣΥ και ανοίγουν το δρόμο για δύο ταχύτητες υγειονομικής περίθαλψης μέσα στο ίδιο νοσοκομείο.

«Η ιδέα μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να νοσηλεύονται με διαφορετικές “πτέρυγες” οι ασφαλισμένοι των ιδιωτικών εταιρειών, σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς του ΕΣΥ είναι κατάπτυστη. Οι προσπάθειες επέκτασης της ιδιωτικής ασφάλισης στο ΕΣΥ θα μετατρέψουν τη δημόσια περίθαλψη σε ακόμα μεγαλύτερο πεδίο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης από τα κοράκια των ιδιωτικών ασφαλιστικών», όπως καταγγέλλει η ένωση.

«Η ΕΙΝΑΠ δηλώνει ξεκάθαρα πως κανένας γιατρός δεν πρέπει να κοστολογεί τη νόσο. Απαιτεί την άμεση ανάκληση του μέτρου για τα DRGs και να σταματήσει κάθε σχέδιο εμπλοκής των ιδιωτικών ασφαλιστικών στο ΕΣΥ. Αποκλειστικά δημόσιο, καθολικό, δωρεάν σύστημα Υγείας, πλήρως χρηματοδοτούμενο από το κράτος».

