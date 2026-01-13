search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 19:07
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

13.01.2026 16:21

ΕΙΝΑΠ: «Ασθενείς δυο ταχυτήτων θα δημιουργήσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στο ΕΣΥ»

13.01.2026 16:21
giatros-new

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά καταγγέλλει τα σχέδια της κυβέρνησης της ΝΔ και του υπουργείου Υγείας για το «άνοιγμα» του ΕΣΥ στην ιδιωτική ασφάλιση, με την εμπλοκή ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στη νοσηλεία ασθενών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία και την υπογραφή σχετικών συμβάσεων μεταξύ ΕΣΥ και ιδιωτικών ασφαλιστών. 

«Τα νέα αυτά σχέδια συνδέονται άμεσα με τη γενίκευση της εφαρμογής των DRGs (που ξεκίνησαν πιλοτικά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και γενικεύτηκαν επί ΝΔ), του συστήματος κοστολόγησης των νοσηλειών που έχουμε καταγγείλει με ανακοινώσεις από το 2019 και αποτελούν βασικό εργαλείο εμπορευματοποίησης και κοστολόγησης της νόσου αφού καθορίζουν “οικονομικά πακέτα” για κάθε πάθηση. Στόχος των DRGs ήταν εξαρχής  η συμπίεση των κρατικών δαπανών και η προσαρμογή του δημόσιου συστήματος στις ανάγκες της αγοράς και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Σύμφωνα με τους εκπροσώπων των νοσοκομειακών γιατρών, η είσοδος των ιδιωτικών ασφαλιστικών στο ΕΣΥ οδηγούν αναπόφευκτα σε ένα σύστημα Υγείας πολλών ταχυτήτων, όπου η ποιότητα και η διάρκεια της νοσηλείας θα καθορίζονται από το κόστος και την ασφαλιστική κάλυψη και την τσέπη – όχι από τις ανάγκες του ασθενή. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις διασπούν την όποια ίση μεταχείριση έχουν οι ασθενείς μέσα στο ΕΣΥ και ανοίγουν το δρόμο για δύο ταχύτητες υγειονομικής περίθαλψης μέσα στο ίδιο νοσοκομείο.

«Η ιδέα μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να νοσηλεύονται με διαφορετικές “πτέρυγες” οι ασφαλισμένοι των ιδιωτικών εταιρειών, σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς του ΕΣΥ είναι κατάπτυστη. Οι προσπάθειες επέκτασης της ιδιωτικής ασφάλισης στο ΕΣΥ θα μετατρέψουν τη δημόσια περίθαλψη σε ακόμα μεγαλύτερο πεδίο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης από τα κοράκια των ιδιωτικών ασφαλιστικών», όπως καταγγέλλει η ένωση.

«Η ΕΙΝΑΠ δηλώνει ξεκάθαρα πως κανένας γιατρός δεν πρέπει να κοστολογεί τη νόσο. Απαιτεί την άμεση ανάκληση του μέτρου για τα DRGs και να σταματήσει κάθε σχέδιο εμπλοκής των ιδιωτικών ασφαλιστικών στο ΕΣΥ. Αποκλειστικά δημόσιο, καθολικό, δωρεάν σύστημα Υγείας, πλήρως χρηματοδοτούμενο από το κράτος».

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τις αποζημιώσεις της τριετίας 2017-2019

Παναττική στάση εργασίας των εργαζομένων της ΔΥΠΑ: «Καμία απόλυση στη δημόσια υγεία»

Αίτια και αντιμετώπιση της βίας σε παιδιά και εφήβους – Ποια είναι τα πρώτα «καμπανάκια» που πρέπει να κινητοποιούν τους γονείς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polo ethnikmi 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Δεύτερη νίκη για την εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Συνέτριψε με 23-8 τη Σλοβενία (Video)

syntrivi-falcon
ΚΟΣΜΟΣ

Επέστρεψε στην Κύπρο η αεροσυνοδός που προσήχθη από την MIT – Τι λέει ο πατέρας της

survivor_2026
MEDIA

O ΣΚΑΪ πρώτος σε προτιμήσεις σταθμός τη Δευτέρα (12/1), με… botox τηλεθέασης από το «Survivor»

6809307
ΕΛΛΑΔΑ

Ικανοποιημένοι οι «πρόθυμοι» αγρότες από τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Βελτιώσεις στο πετρέλαιο και στην τιμή του ρεύματος ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

paidiki pornografia 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Συνελήφθη 49χρονος καταζητούμενος για παιδική πορνογραφία – Εντοπίστηκαν 176 αρχεία με ανήλικα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 19:05
polo ethnikmi 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Δεύτερη νίκη για την εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Συνέτριψε με 23-8 τη Σλοβενία (Video)

syntrivi-falcon
ΚΟΣΜΟΣ

Επέστρεψε στην Κύπρο η αεροσυνοδός που προσήχθη από την MIT – Τι λέει ο πατέρας της

survivor_2026
MEDIA

O ΣΚΑΪ πρώτος σε προτιμήσεις σταθμός τη Δευτέρα (12/1), με… botox τηλεθέασης από το «Survivor»

1 / 3