Ο ξηρός καρπός που προστατεύει το μυαλό και ενισχύει την όραση

Μια πρόσφατη μελέτη από τη Σχολή Επιστήμης και Πολιτικής Διατροφής Friedman του Πανεπιστημίου Tufts κατέληξε σε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα: Τα φιστίκια Αιγίνης δεν είναι απλώς νόστιμα, είναι επίσης εξαιρετικά ωφέλιμα για την όραση και τη γενικότερη υγεία των ματιών.

Σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, οι ερευνητές συνέκριναν μια τυπική διατροφή με μια άλλη, η οποία συμπεριέλαβε την καθημερινή κατανάλωση φιστικιών Αιγίνης. Μετά από 12 εβδομάδες, οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι ενήλικες που κατανάλωναν καθημερινά φιστίκια Αιγίνης παρουσίασαν αξιοσημείωτη βελτίωση στην χρωστική της ωχράς κηλίδας (MPOD), ενός βασικού δείκτη υγείας των ματιών.

Η ουσία αυτή προστατεύει τον αμφιβληστροειδή και συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (AMD) λόγω ηλικίας, η οποία αποτελεί την κύρια αιτία τύφλωσης στους ηλικιωμένους. Επιπλέον, σχετίζεται με την παρουσία λουτεΐνης, ενός ισχυρού αντιοξειδωτικού καθοριστικής σημασίας για την προστασία των ματιών από το μπλε φως των οθονών και τη μείωση των βλαβών που σχετίζονται με την ηλικία.

Ένα από τα μοναδικά πλεονεκτήματα των φιστικιών Αιγίνης είναι ότι αποτελούν τον μοναδικό ξηρό καρπό με μετρήσιμη ποσότητα λουτεΐνης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μόλις δύο χούφτες φιστικιών την ημέρα ήταν αρκετές για να διπλασιάσουν τη μέση ημερήσια πρόσληψη λουτεΐνης, αυξάνοντας σημαντικά τα επίπεδα λουτεΐνης στο πλάσμα μέσα σε 6 εβδομάδες.

Σύμφωνα με την δρα. Tammy Scott, κλινική νευροψυχολόγο και επικεφαλής της μελέτης, τα φιστίκια περιέχουν επίσης υγιεινά λιπαρά, τα οποία βοηθούν τον οργανισμό να απορροφήσει τη λουτεΐνη πιο αποτελεσματικά.

«Τα ευρήματά μας ενισχύουν την κατανόηση της σχέσης μεταξύ διατροφής και οφθαλμικής υγείας, ειδικά για όσους διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εξασθένησης της όρασης με την ηλικία», σχολίασε επιπλέον η δρ. Scott.

«Κοιτώντας» πέρα από την οφθαλμική υγεία

Δεν είναι μόνο η όραση και τα μάτια που ωφελούνται από την πρόσληψη λουτεΐνης. Αυτή η πολύτιμη ουσία μπορεί επίσης να προστατεύσει την εγκεφαλική λειτουργία. Σύμφωνα με την ερευνήτρια δρα. Elizabeth Johnson, η λουτεΐνη είναι ένα από τα λίγα θρεπτικά συστατικά που μπορούν να διασχίσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, ο οποίος συμβάλει στη μείωση του οξειδωτικού στρες και της φλεγμονής στον εγκέφαλο.

Η μοναδική ικανότητα της λουτεΐνης να συσσωρεύεται επιλεκτικά στον εγκέφαλο θα μπορούσε να την καταστήσει θρεπτικό συστατικό – κλειδί για την υποστήριξη της γνωστικής υγείας και τη μείωση της γνωστικής παρακμής. Τα διαθέσιμα ερευνητικά στοιχεία υποστηρίζουν ότι τα υψηλότερα επίπεδα λουτεΐνης συνδέονται με βελτιωμένη γνωστική απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της μνήμης και της ταχύτητας επεξεργασίας, γεγονός που υποστηρίζει περαιτέρω τον πιθανό ρόλο των φιστικιών σε μια δίαιτα υγιούς γήρανσης.

Έτσι, λοιπόν, μια τόσο απλή και γευστική λύση, όπως η προσθήκη φιστικιών στη διατροφή σας θα μπορούσε να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη υγεία των ματιών και του εγκεφάλου.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

Νέα μελέτη: Ποιες είναι οι μικρές αλλαγές που μας χαρίζουν σχεδόν μια δεκαετία επιπλέον χωρίς προβλήματα υγείας

Νοσοκομείο Λέρου: Απλήρωτοι 80 συμβασιούχοι εργαζόμενοι – Ο Διοικητής υπέβαλλε την παραίτηση του

Βλεφαροπλαστική: Πώς βελτιώνει την εμφάνιση των ματιών και το οπτικό πεδίο;