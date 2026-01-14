search
ΥΓΕΙΑ

14.01.2026 18:35

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2026

14.01.2026 18:35
aimodosia_2907_1460-820_new

Εθελοντική αιμοδοσία στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, διοργανώνει στις 19 και 20 Ιανουαρίου το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Η αιμοδοσία θα διεξάγεται από τις 2 το μεσημέρι έως τις 7 το βράδυ στην αίθουσα του Μετρό Συντάγματος.

Όπως εξηγεί το ΕΚΕΑ, η περίοδος μετά τις γιορτές αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο κρίσιμες για την επάρκεια αίματος στη χώρα. Τα αποθέματα αίματος μειώνονται λόγω μίας σειράς παραγόντων που επηρεάζουν τη δυνατότητα και διαθεσιμότητα των πολιτών να αιμοδοτήσουν.

Ειδικότερα, παρατηρείται περιορισμός των προγραμματισμένων αιμοδοσιών λόγω των αργιών και της γενικότερης χαλαρής γιορταστικής ατμόσφαιρας, αυξημένες μετακινήσεις και αλλαγή της καθημερινής ρουτίνας των τακτικών αιμοδοτών.

Επιπλέον, αυτήν την εποχή καταγράφεται έξαρση των εποχικών ιώσεων και της γρίπης. Το γεγονός αυτό αποκλείει προσωρινά πολλούς εθελοντές αιμοδότες από τη δυνατότητα να προσφέρουν αίμα. Έτσι μειώνεται ακόμα περισσότερο η διαθεσιμότητα.

Οι ανάγκες για αίμα στα νοσοκομεία, όμως, παραμένουν αυξημένες. Ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς, άτομα που υποβάλλονται σε θεραπείες, παιδιά, ηλικιωμένοι και περιστατικά επειγόντων καταστάσεων εξακολουθούν να χρειάζονται αίμα καθημερινά.

«Για όλους αυτούς τους συμπολίτες μας, η επάρκεια αίματος είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας», τονίζει το ΕΚΕΑ.

Για όλους αυτούς τους λόγους διοργανώνει τη νέα εθελοντική αιμοδοσία, σε συνεργασία με την ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Ο προσδιορισμός ραντεβού γίνεται:

Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΕΚΕΑ «Δίνουμε αίμα» ή

Τηλεφωνικά στους αριθμούς 213 2146716 και 213 2146726 (καθημερινές από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου, 08:30-14:30).

Ποιοι μπορούν να δώσουν αίμα

Η αιμοληψία διενεργείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΕΑ. Όλες οι μονάδες αίματος που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την κάλυψη των μεταγγίσεων ασθενών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Για να προσφέρει κάποιος αίμα χρειάζεται:

  • Να είναι 18-65 ετών
  • Να έχει καταναλώσει ένα ελαφρύ γεύμα πριν από την αιμοδοσία
  • Να έχει κοιμηθεί τουλάχιστον πέντε ώρες
  • Να αναφέρει τυχόν ασθένειες και φάρμακα που λαμβάνει στον γιατρό της αιμοδοσίας
  • Εάν έχει κάνει τατουάζ, να έχουν παρέλθει τέσσερις μήνες

