Αυστρία: Νεκρός 13χρονος σκιέρ που παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 13χρονο αγόρι στην Αυστρία, το οποίο παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα.

Το άτυχο αγόρι, τσεχικής υπηκοότητας, έκανε σκι μαζί με άλλο παιδί το μεσημέρι της Τρίτης, 13/1, στο χιονοδρομικό κέντρο Sportgastein στις αυστριακές Άλπεις.

Σύμφωνα με τον Αντρέας Κάντλερ, επικεφαλής των υπηρεσιών ορεινής διάσωσης στο Μπαντ Γκαστάιν, το παιδί είχε βγει εκτός πίστας όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Νεκροί επτά σκιέρ μέσα στο περασμένο σαββατοκύριακο

Μερικά χιλιόμετρα ανατολικότερα, στο Ουντερτάουερν της κεντρικής Αυστρίας, μια σκιέρ και ο σύντροφός της παρασύρθηκαν επίσης από χιονοστιβάδα.

Για καλή τους τύχη, ο άνδρας κατάφερε να απεγκλωβιστεί και ανέσυρε τη γυναίκα, η οποία είχε υποστεί ελαφρά τραύματα.

Αρκετές χιονοστιβάδες σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, 11/1, στην περιοχή Βίρμπεργκ κοντά στο Τιρόλο (δυτικά), οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε έναν 58χρονο σκιέρ και προκάλεσαν πολλούς τραυματισμούς.

Το σαββατοκύριακο, έξι σκιέρ έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας χιονοστιβάδων στις γαλλικές Άλπεις.

