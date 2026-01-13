search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 21:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 21:07

Αυστρία: Νεκρός 13χρονος σκιέρ που παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

13.01.2026 21:07
xionostivada

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 13χρονο αγόρι στην Αυστρία, το οποίο παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα.

Το άτυχο αγόρι, τσεχικής υπηκοότητας, έκανε σκι μαζί με άλλο παιδί το μεσημέρι της Τρίτης, 13/1, στο χιονοδρομικό κέντρο Sportgastein στις αυστριακές Άλπεις.

Σύμφωνα με τον Αντρέας Κάντλερ, επικεφαλής των υπηρεσιών ορεινής διάσωσης στο Μπαντ Γκαστάιν, το παιδί είχε βγει εκτός πίστας όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Νεκροί επτά σκιέρ μέσα στο περασμένο σαββατοκύριακο

Μερικά χιλιόμετρα ανατολικότερα, στο Ουντερτάουερν της κεντρικής Αυστρίας, μια σκιέρ και ο σύντροφός της παρασύρθηκαν επίσης από χιονοστιβάδα.

Για καλή τους τύχη, ο άνδρας κατάφερε να απεγκλωβιστεί και ανέσυρε τη γυναίκα, η οποία είχε υποστεί ελαφρά τραύματα.

Αρκετές χιονοστιβάδες σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, 11/1, στην περιοχή Βίρμπεργκ κοντά στο Τιρόλο (δυτικά), οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε έναν 58χρονο σκιέρ και προκάλεσαν πολλούς τραυματισμούς.

Το σαββατοκύριακο, έξι σκιέρ έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας χιονοστιβάδων στις γαλλικές Άλπεις.

Διαβάστε επίσης:

Guardian: Γιατί οι επιλογές του Τραμπ κατά του Ιράν είναι περιορισμένες

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

Αγωγές κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την ICE από Μινεσότα και Ιλινόις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patra-16xroni-lora
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης στην Πάτρα – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Φύγετε από το Ιράν» – Έτοιμος να χτυπήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Μία φοιτήτρια μόδας, ένας ανήλικος ποδοσφαιριστής, ένας βραβευμένος bodybuilder: Τα πρόσωπα των θυμάτων της καταστολής του ιρανικού καθεστώτος

fasoulis stamatis- new
LIFESTYLE

Δεν υπάρχουν ηθοποιοί που θα σου προσφέρουν σίγουρη επιτυχία στο θέατρο, παραδέχεται ο Σταμάτης Φασουλής (Video)

xionostivada
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Νεκρός 13χρονος σκιέρ που παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 21:47
patra-16xroni-lora
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης στην Πάτρα – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Φύγετε από το Ιράν» – Έτοιμος να χτυπήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Μία φοιτήτρια μόδας, ένας ανήλικος ποδοσφαιριστής, ένας βραβευμένος bodybuilder: Τα πρόσωπα των θυμάτων της καταστολής του ιρανικού καθεστώτος

1 / 3