search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 21:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 20:02

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

13.01.2026 20:02
farah pahlavi

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί, η χήρα του Σάχη που ανατράπηκε από την ισλαμική επανάσταση του 1979, κάλεσε σήμερα τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να ενωθούν με το κίνημα διαμαρτυρίας που αψηφά το καθεστώς εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Η Φαράχ Παχλαβί, 87 ετών, επανέλαβε την προτροπή του γιου της, του πρώην πρίγκιπα διαδόχου Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος έκανε παρόμοιες δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες και στηρίζει ενεργά τους διαδηλωτές από τις ΗΠΑ όπου βρίσκεται. Το όνομά του φέρεται να ακούγεται τακτικά στις διαδηλώσεις.

«Θυμηθείτε ότι η επιβίωση καμίας κυβέρνησης, η διατήρηση κανενός πλεονεκτήματος, δεν δικαιολογούν να χύνεται το αίμα των συμπατριωτών σας» γράφει η Φαράχ απευθυνόμενη στις δυνάμεις ασφαλείας και ζητώντας τους να ακούσουν «τις κραυγές θυμού» των διαδηλωτών και «να ενωθούν μαζί τους πριν να είναι πολύ αργά».

Οι αρχές του Ιράν έχουν μπλοκάρει το διαδίκτυο από τις 8 Ιανουαρίου, γεγονός που δυσκολεύει την πληροφόρηση. «Ξέρω ότι ζοφερά πνεύματα έκοψαν τα μέσα επικοινωνίας σας με τον κόσμο, από τον φόβο ότι θα ακουστεί η φωνή σας, αλλά να ξέρετε ότι το μήνυμά σας είναι πολύ ισχυρό για να φιμωθεί», διαβεβαίωσε η πρώην αυτοκράτειρα.

Απευθυνόμενη στους Ιρανούς, τους οποίους αποκάλεσε «παιδιά της», πρόσθεσε: «Να είστε δυνατοί και πιστέψτε ότι σύντομα θα γιορτάσετε μαζί την ελευθερία στο Ιράν, ότι το φως θα θριαμβεύσει επί του σκότους».

Η Φαράχ Παχλαβί, η τρίτη σύζυγος του Σάχη, εγκατέλειψε το Ιράν στις 16 Ιανουαρίου 1979 μαζί με τον σύζυγό της, Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί, δύο εβδομάδες προτού να επιστρέψει στη χώρα ο ηγέτης της ισλαμικής επανάστασης, αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Διαβάστε επίσης:

Αγωγές κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την ICE από Μινεσότα και Ιλινόις

Επέστρεψε στην Κύπρο η αεροσυνοδός που προσήχθη από την MIT – Τι λέει ο πατέρας της

Τουρκία: Δικαστής πυροβολήθηκε από τον πρώην συζυγό της μέσα στα δικαστήρια – Τον δράστη αφόπλισε κρατούμενος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Μία φοιτήτρια μόδας, ένας ανήλικος ποδοσφαιριστής, ένας βραβευμένος bodybuilder: Τα πρόσωπα των θυμάτων της καταστολής του ιρανικού καθεστώτος

fasoulis stamatis- new
LIFESTYLE

Δεν υπάρχουν ηθοποιοί που θα σου προσφέρουν σίγουρη επιτυχία στο θέατρο, παραδέχεται ο Σταμάτης Φασουλής (Video)

xionostivada
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Νεκρός 13χρονος σκιέρ που παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

trevor noah
LIFESTYLE

Ο Τρέβορ Νόα θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής των Grammy για «τελευταία» φορά

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας – Τα επόμενα βήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 21:40
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Μία φοιτήτρια μόδας, ένας ανήλικος ποδοσφαιριστής, ένας βραβευμένος bodybuilder: Τα πρόσωπα των θυμάτων της καταστολής του ιρανικού καθεστώτος

fasoulis stamatis- new
LIFESTYLE

Δεν υπάρχουν ηθοποιοί που θα σου προσφέρουν σίγουρη επιτυχία στο θέατρο, παραδέχεται ο Σταμάτης Φασουλής (Video)

xionostivada
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Νεκρός 13χρονος σκιέρ που παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

1 / 3