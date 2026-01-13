search
Επέστρεψε στην Κύπρο η αεροσυνοδός που προσήχθη από την MIT – Τι λέει ο πατέρας της

13.01.2026 19:00
syntrivi-falcon

Ελεύθερη αφέθηκε Κύπρια αεροσυνοδός, που προσήχθη από την τουρκική ΜΙΤ στο πλαίσιο των ερευνών για τη συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ, και άλλα επτά άτομα.

Μιλώντας στο Sigmalive, ο πατέρας της 26χρονης αεροσυνοδού υποστήριξε ότι η κόρη του αποβιβάστηκε στην Τουρκία, λόγω προγραμματισμένων διακοπών. Ενημερώθηκε εκ των υστέρων για έκτακτη πτήση αλλά αρνήθηκε να συμμετάσχει, καθώς είχε κλείσει αεροπορικά εισιτήρια.

Θα κινηθεί νομικά κατά της αεροπορικής εταιρείας

Ο πατέρας της 26χρονης, που εργάζεται ως αεροσυνοδός, ενώ παράλληλα σπουδάζει στην Αθήνα, δήλωσε ότι η κόρη του σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά της αεροπορικής εταιρείας.

Η 26χρονη προσήχθη από την ΜΙΤ ενώ βρισκόταν στο ξενοδοχείο της, λόγω «ύποπτων τηλεφωνημάτων και συναντήσεων» που είχε πριν από την απογείωση. Ανακρίθηκε από την αστυνομία στο Τμήμα Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, αλλά δεν προέκυψε κανένα «απτό» στοιχείο σε βάρος της, ώστε να αποφασιστεί η προφυλάκιση της.

1 / 3