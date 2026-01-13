Τουρκία: Δικαστής πυροβολήθηκε από τον πρώην συζυγό της μέσα στα δικαστήρια – Τον δράστη αφόπλισε κρατούμενος

Μια Τουρκάλα δικαστής πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σήμερα μέσα σε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης από τον πρώην σύζυγό της, επίσης δικαστικό λειτουργό, προτού ένας κρατούμενος που εργαζόταν μέσα στη δικαστική αίθουσα εμποδίσει τον δράστη από το να πυροβολήσει ξανά, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, ο ύποπτος δράστης, δικαστικός λειτουργός στο ίδιο δικαστήριο, πυροβόλησε το θύμα στη βουβωνική χώρα προτού αφοπλιστεί από έναν κρατούμενο που σέρβιρε τσάι σε υπαλλήλους του δικαστηρίου.

Unbelievable!

Judge Aslı Kahraman, who serves at the Regional Court of Appeal, was shot with a firearm by prosecutor Muhammet Çağatay Kılıçaslan, who is reported to be her former boyfriend. Judge Kahraman is in good condition ++https://t.co/pNsdSKcmE2#HumanRights pic.twitter.com/QgOABPr3yv — Voice Of Women Platform (@VoiceOfWomenW) January 13, 2026

Ο κρατούμενος εργαζόταν εκεί στο πλαίσιο ελάφρυνσης της ποινής του.

Το θύμα, το οποίο βρισκόταν στην έδρα της τη στιγμή της επίθεσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες μέσα στο δικαστήριο, το οποίο βρίσκεται στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

«Οι γυναίκες μπορούν να πέσουν θύματα επιθέσεων με όπλα ακόμη και μέσα σε δικαστικά μέγαρα (…), το ίδιο μέρος όπου οι δράστες τέτοιων πράξεων θα πρέπει να τιμωρούνται», κατήγγειλε με ανάρτηση στο Χ η οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών «Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες».

Σύμφωνα με αυτήν την οργάνωση αυτή, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες.

Διαβάστε επίσης:

Αρνούνται οι Κλίντον να καταθέσουν για τον Επστάιν – Αντιμέτωπος με κατηγορίες για περιφρόνηση του Κογκρέσου ο πρώην πρόεδρος

Αυτά είναι τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2026 – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Μαύρη Θάλασσα: Mε ίδιες δυνάμεις πλέουν προς Νοβοροσίσκ τα τάνκερ που δέχθηκαν επίθεση – Από τη Chevron ναυλώθηκε ένα εξ αυτών