ΚΟΣΜΟΣ

13.01.2026 18:36

Τουρκία: Δικαστής πυροβολήθηκε από τον πρώην συζυγό της μέσα στα δικαστήρια – Τον δράστη αφόπλισε κρατούμενος

13.01.2026 18:36
dikastiria konstantinoupoli 77- new
Photo: AP Aρχείου

Μια Τουρκάλα δικαστής πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σήμερα μέσα σε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης από τον πρώην σύζυγό της, επίσης δικαστικό λειτουργό, προτού ένας κρατούμενος που εργαζόταν μέσα στη δικαστική αίθουσα εμποδίσει τον δράστη από το να πυροβολήσει ξανά, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, ο ύποπτος δράστης, δικαστικός λειτουργός στο ίδιο δικαστήριο, πυροβόλησε το θύμα στη βουβωνική χώρα προτού αφοπλιστεί από έναν κρατούμενο που σέρβιρε τσάι σε υπαλλήλους του δικαστηρίου.

Ο κρατούμενος εργαζόταν εκεί στο πλαίσιο ελάφρυνσης της ποινής του.

Το θύμα, το οποίο βρισκόταν στην έδρα της τη στιγμή της επίθεσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες μέσα στο δικαστήριο, το οποίο βρίσκεται στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

«Οι γυναίκες μπορούν να πέσουν θύματα επιθέσεων με όπλα ακόμη και μέσα σε δικαστικά μέγαρα (…), το ίδιο μέρος όπου οι δράστες τέτοιων πράξεων θα πρέπει να τιμωρούνται», κατήγγειλε με ανάρτηση στο Χ η οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών «Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες».

Σύμφωνα με αυτήν την οργάνωση αυτή, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες.

