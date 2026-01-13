Μαύρη Θάλασσα: Mε ίδιες δυνάμεις πλέουν προς Νοβοροσίσκ τα τάνκερ που δέχθηκαν επίθεση – Από τη Chevron ναυλώθηκε ένα εξ αυτών

Ναυλωμένο από τη Chevron ήταν το ένα από τα δεξαμενόπλοια που επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία, διευκρινίζοντας ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν υπάρχει επίπτωση στις εξαγωγές της.

Ειδικότερα, η Chevron ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί για αναφορές περιστατικών που αφορούν πλοία τα οποία κατευθύνονταν προς τις εγκαταστάσεις φόρτωσης του Caspian Pipeline Consortium (CPC), συμπεριλαμβανομένου και ενός δεξαμενόπλοιου που έχει ναυλωθεί από την ίδια την εταιρεία.

Σε ανακοίνωσή της, η αμερικανική ενεργειακή εταιρεία ανέφερε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και ότι το πλοίο παραμένει σε σταθερή κατάσταση, ενώ έχει ήδη τεθεί σε πορεία προς το Νοβοροσίσκ.

Παράλληλα, η Chevron ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό δεν έχει επηρεάσει τις δραστηριότητες ή τις εξαγωγές της Tengizchevroil (TCO).

Τέσσερα τάνκερς δέχθηκαν συνολικά επίθεση από drones ενώ έπλεαν στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες τα ελληνικών συμφερόντων «Delta Harmony» και «Matilda» δέχθηκαν επίθεση χωρίς να υποστούν σοβαρές ζημιές.

Drones hit three tankers in Black Sea as Kazakh oil production falls 35%, sources say

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τα πλοία κατευθύνονται με ίδια μέσα νοτιοανατολικά του Νοβοροσίσκ προκειμένου να αγκυροβολήσουν με ασφάλεια.



Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η ενέργεια έγινε με εναέρια μη επανδρωμένα μέσα, με θαλάσσια drones ή με συνδυασμό των δύο, ενώ σύμφωνα με το Reuters είναι άγνωστη και η προέλευσή τους.



Τα πλοία επρόκειτο να φορτώσουν στον CPC, την κύρια εξαγωγική οδό για το πετρέλαιο του Καζακστάν αλλά είχαν απομακρυνθεί προσωρινά για να περιμένουν τη σειρά τους να παραλάβουν τα φορτία, όπως ανέφερε πηγή στο Bloomberg, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμη. Το μέγεθος των ζημιών και στα δύο πλοία δεν ήταν άμεσα σαφές, μεταδίδει το Bloomberg.

Παράλληλα, το Reuters μετέδωσε ότι δύο ακόμη τάνκερς δέχθηκαν επίθεση από drones στη Μαύρη Θάλασσα, ενα εξ αυτων το επίσης ελληνόκτητο «Delta Supreme».

Οι επιθέσεις κατά πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ενταθεί τις τελευταίες έξι εβδομάδες, με την Ουκρανία να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον μιας σειράς δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα έχει επίσης χτυπήσει εμπορικά πλοία, σημειώνει το Bloomberg.

