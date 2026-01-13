Η Γροιλανδία «επιλέγει τη Δανία», λέει ο πρωθυπουργός της – «Πρέπει να είναι σαφές» ότι η περιοχή δεν θέλει να αποτελέσει μέρος των ΗΠΑ

Κοινή συνέντευξη Τύπου έδωσαν ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν και η Δανή ομόλογός του Μέτε Φρέντερικσεν.

Στα αρχικά της σχόλια, η Φρέντερικσεν είπε ότι «δεν ήταν εύκολο» για τη Δανία να «αντισταθεί σε εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον στενότερο σύμμαχό μας για μια γενιά».

Αλλά προειδοποίησε ότι «υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι το πιο δύσκολο κομμάτι βρίσκεται τώρα μπροστά μας».

Είπε επίσης ότι διακυβεύεται «κάτι πιο θεμελιώδες», καθώς η Δανία αντιμετωπίζει την ανάγκη να υπερασπιστεί τις αρχές της «μη δυνατότητας αλλαγής συνόρων με τη βία… ή της αγοράς ενός άλλου λαού, και των μικρών χωρών που δεν χρειάζεται να φοβούνται τις μεγάλες χώρες».

Όπως είπε, η Δανία «δεν επιδιώκει σύγκρουση, αλλά το μήνυμα είναι σαφές: Η Γροιλανδία δεν πωλείται».

Πρόσθεσε ακόμη ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να «υπερασπιστεί τη Γροιλανδία όσο και κάθε άλλο χιλιοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν επανέλαβε ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται και πρόσθεσε ότι αν έπρεπε να κάνουν μια επιλογή, θα «επέλεγαν τη Δανία αντί των ΗΠΑ».

«Ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές σε όλους: Η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει στις ΗΠΑ, η Γροιλανδία δεν θέλει να κυβερνάται από τις ΗΠΑ, η Γροιλανδία δεν θέλει να είναι μέρος των ΗΠΑ…

Επιλέγουμε τη Γροιλανδία που γνωρίζουμε σήμερα, η οποία αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας».

Η Φρέντερικσεν πρόσθεσε ότι η κατάσταση έχει αντίκτυπο στον πληθυσμό της Γροιλανδίας, προκαλώντας περιττή αβεβαιότητα, «κάτι που είναι από μόνο του απαράδεκτο, επειδή η Γροιλανδία δεν επιδίωξε ποτέ να συγκρουστεί με κανέναν».

Υπερασπίστηκε επίσης την απόφασή της να μην συμμετάσχει προσωπικά στις συνομιλίες, λέγοντας ότι συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ να διεξαχθούν σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και αυτό δεν αλλάζει παρά την πρωτοφανή απόφαση του Τζ. Ντ. Βανς να συμμετάσχει στη συνάντηση.

Είπε ακόμη ότι το μήνυμα παραμένει το ίδιο: Η Γροιλανδία δεν πωλείται και η Δανία θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής, συνεργαζόμενη με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

