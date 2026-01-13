Ιράν: Προς εκτέλεση την Τετάρτη διαδηλωτής που συνελήφθη – Πάνω από 2.000 νεκροί στις ταραχές λέει αξιωματούχος

Ένας 26χρονος διαδηλωτής που συνελήφθη από τις ιρανικές αρχές πρόκειται να εκτελεστεί αύριο, σύμφωνα με την ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw.

Η ομάδα, με έδρα τη Νορβηγία, αναφέρει ότι ο Erfan Soltani, από το Fardis, συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη του.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε χθες, προσθέτει ότι «αντιμετωπίζει την επικείμενη εκτέλεση θανατικής ποινής μετά από μια ταχεία και αδιαφανή δικαστική διαδικασία».

Η Hengaw αναφέρει ότι ενώ η οικογένεια του Soltani έχει ενημερωθεί για την επερχόμενη εκτέλεση, «εσκεμμένα κρατήθηκε εν αγνοία» για τη δικαστική διαδικασία.

«Ντροπή σας»: Ο Αραγκτσί επιτίθεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, Αμπάς Αραγκτσί, απάντησε σήμερα σε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις.

Καταδίκασε την χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απαγορεύσει την είσοδο σε Ιρανούς διπλωμάτες και επέκρινε επίσης τη Γερμανία για τα πιο πρόσφατα σχόλιά της σχετικά με τις διαμαρτυρίες.

«Η διάλεξη του Γερμανού ομολόγου μου περί “ανθρωπίνων δικαιωμάτων” και “νομιμότητας” είναι εξίσου άνευ νοήματος, καθώς ο φίλος του ο Νετανιάχου δεν έχει κάνει τίποτα για να τα τηρήσει. Κάντε σε όλους μια χάρη: λίγη ντροπή.

Of all governments, the one in Germany is perhaps the worst placed to address "human rights". The reason is simple: its blatant double-standards over the past years have obliterated any shred of credibility.



When Iran defeats terrorists who kill civilians and police officers,… pic.twitter.com/0tvkFTYecM January 13, 2026

Περίπου 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν

Περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις στο Ιράν, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο αξιωματούχος είπε ότι αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει και το προσωπικό ασφαλείας και κατηγόρησε τους «τρομοκράτες» για τους θανάτους.

Πριν από αυτό, τα τελευταία στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών αφορούσαν τουλάχιστον 646 άτομα – από το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists.

Η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας του διαδικτύου στο Ιράν σημαίνει ότι αυτοί οι αριθμοί δεν είναι ο συνολικός αριθμός και δυσχεραίνει την εξαγωγή πληροφοριών από τη χώρα.

Την ίδια ώρα, τρία ευρωπαϊκά έθνη κάλεσαν τους αντίστοιχους Ιρανούς πρεσβευτές τους κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων στη χώρα από το καθεστώς.

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ βαν Βιλ κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή «για να διαμαρτυρηθεί επίσημα για την υπερβολική βία κατά διαδηλωτών, τις αυθαίρετες συλλήψεις μεγάλης κλίμακας και τις διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου».

Όπως είπε, η κίνηση έγινε «σε συντονισμό» με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Η Φινλανδία κάλεσε επίσης τον Ιρανό πρεσβευτή, με την υπουργό Εξωτερικών της χώρας Ελίνα Βάλτονεν να λέει:

«Το καθεστώς του Ιράν έκλεισε το διαδίκτυο για να μπορεί να σκοτώνει και να καταπιέζει σιωπηλά».

Ξεχωριστά, η φινλανδική αστυνομία δήλωσε χθες ότι δύο άτομα κατέβασαν την ιρανική σημαία στην πρεσβεία της χώρας στο Ελσίνκι.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με την ομάδα εθνικής ασφάλειας για να συζητήσουν για το Ιράν

Όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντηθεί με την ανώτερη ομάδα εθνικής ασφάλειας αργότερα την Τρίτη για να συζητήσει τις επιλογές του στο Ιράν, θα αντιμετωπίσει ένα σύνολο σύνθετων αποφάσεων για το πώς θα προχωρήσει – όλες εξισορροπημένες από ένα εξίσου σύνθετο σύνολο κινδύνων.

Ο Τραμπ πρέπει πρώτα να αποφασίσει εάν θα δώσει χρόνο στη διπλωματία να προχωρήσει, αφού ο απεσταλμένος του στο εξωτερικό, Στιβ Γουίτκοφ, έλαβε μηνύματα συμφιλίωσης από τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι ερμήνευσαν την επικοινωνία ως ένδειξη ότι το καθεστώς ήταν έτοιμο να συνομιλήσει και ενθάρρυναν τον πρόεδρο να αδράξει την ευκαιρία να επιτύχει μια συμφωνία (το περίγραμμα της οποίας παραμένει ασαφές).

Άλλοι αξιωματούχοι ήταν λιγότερο αισιόδοξοι, πιστεύοντας ότι η Τεχεράνη απλώς επιδιώκει να καθυστερήσει μια επίθεση, για την οποία ο Τραμπ απειλεί εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν θα περιμένει απαραίτητα τις συνομιλίες με το Ιράν πριν προχωρήσει. Εάν αποφασίσει να ακολουθήσει αυτήν την πορεία, θα πρέπει να εξετάσει μια άλλη σειρά αποφάσεων.

Εάν ο Τραμπ αποφασίσει να εκτοξεύσει έναν πύραυλο στο Ιράν, θα πρέπει να αποφασίσει ποιους στόχους θα χτυπήσει – τα υπόλοιπα στοιχεία του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τα κυβερνητικά κτίρια στην Τεχεράνη ή άλλες εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας. Οποιαδήποτε επίθεση πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες, δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Εάν ο Τραμπ επιλέξει να πραγματοποιήσει κάτι λιγότερο από μια επίθεση, έχει μπροστά του μια σειρά από επιλογές: κυβερνοεπιθέσεις, νέες κυρώσεις ή προσπάθειες ενίσχυσης της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο.

Κάθε απόφαση θα σταθμιστεί σε σχέση με πιθανές αντιδράσεις από το Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τυχόν πλήγματα εντός του Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αντίποινα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, κάτι για το οποίο Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν ήδη απειλήσει. Αξιωματούχοι έχουν επίσης εκφράσει ανησυχία ότι μια δυναμική απάντηση θα μπορούσε να ενισχύσει την υποστήριξη προς το καθεστώς σε ένα φαινόμενο «συγκέντρωσης γύρω από τη σημαία».

Είναι λιγότερο σαφές πώς το Ιράν θα μπορούσε να αντιδράσει. Και η μη λήψη οποιασδήποτε δράσης θα μπορούσε να κάνει τις απειλές του Τραμπ να φαίνονται κενές περιεχομένου, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οικονομικά μέτρα

Σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα, η κυβέρνηση του Ιράν μίλησε για ένα νέο οικονομικό σχέδιο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το καθεστώς ισχυρίστηκε ότι το νέο του σχέδιο θα ενισχύσει την αγοραστική δύναμη πολλών Ιρανών, αναφέρει το Fars.

Αυτό είναι σημαντικό επειδή οι οικονομικές συνθήκες πυροδότησαν αρχικά τις διαμαρτυρίες που κατέκλυσαν το Ιράν στις 28 Δεκεμβρίου.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα παζάρια της Τεχεράνης πριν εξαπλωθούν.

Σε προηγούμενες δηλώσεις και ομιλίες, το καθεστώς και οι συνεργάτες του ισχυρίστηκαν ότι οι διαμαρτυρίες είναι αποτέλεσμα ξένης παρέμβασης και έκαναν ελάχιστη αναφορά στα υποκείμενα ζητήματα – όπως φαίνεται μέχρι τώρα.

Γιατί το καθεστώς του Ιράν εξακολουθεί να αντέχει

Παρά τις πανεθνικές διαμαρτυρίες του Ιράν και τα χρόνια εξωτερικής πίεσης, δεν υπάρχουν ακόμη σημάδια ρήξης στην ελίτ ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας που θα μπορούσαν να φέρουν το τέλος μιας από τις πιο ανθεκτικές κυβερνήσεις στον κόσμο.

Προσθέτοντας στην πίεση που ασκείται στους κληρικούς ηγέτες του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με στρατιωτική δράση για την αυστηρή καταστολή των διαμαρτυριών από την Τεχεράνη, οι οποίες ακολουθούν μια ισραηλινή και αμερικανική βομβαρδιστική εκστρατεία πέρυσι κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και βασικών αξιωματούχων.

Αλλά εκτός αν οι αναταραχές στους δρόμους και οι ξένες πιέσεις προκαλέσουν αποστασίες στην κορυφή, το κατεστημένο, αν και αποδυναμωμένο, πιθανότατα θα αντέξει, δήλωσαν στο Reuters δύο διπλωμάτες, δύο κυβερνητικές πηγές στη Μέση Ανατολή και δύο αναλυτές.

Η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ασφαλείας του Ιράν, η οποία στηρίζεται στους Φρουρούς της Επανάστασης και την παραστρατιωτική δύναμη Μπασίτζ, οι οποίοι συνολικά αριθμούν σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εξωτερική πίεση χωρίς εσωτερική ρήξη, δήλωσε ο Βαλί Νασρ, Ιρανοαμερικανός ακαδημαϊκός και ειδικός σε περιφερειακές συγκρούσεις και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

«Για να πετύχει κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρχουν πλήθη στους δρόμους για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και πρέπει να υπάρξει διάλυση του κράτους. Ορισμένα τμήματα του κράτους, και ιδιαίτερα οι δυνάμεις ασφαλείας, πρέπει να αποστατήσουν», είπε.

Ο ισραηλινός στρατός «σε επιφυλακή για σενάρια έκπληξης» με το Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι είναι «έτοιμος να αμυνθεί» όσον αφορά τις εξελίξεις στο Ιράν, αλλά επιμένει ότι οι διαμαρτυρίες είναι «εσωτερικό ζήτημα».

Αυτό έρχεται μετά την απειλή του Ιράν να επιτεθεί στο Ισραήλ εάν το Ισραήλ ή οι ΗΠΑ επιτεθούν στη χώρα εν μέσω των διαμαρτυριών – με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει προηγουμένως υπονοήσει ότι μπορεί να παρέμβει.

Το Ισραήλ και το Ιράν πολέμησαν έναν 12ήμερο πόλεμο το καλοκαίρι του περασμένου έτους, κατά τον οποίο το Ισραήλ επιτέθηκε στην πυρηνική υποδομή της Τεχεράνης και σχεδόν 1.200 Ιρανοί και 30 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν.

