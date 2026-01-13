Μετεο-τσουνάμι: Τεράστιο κύμα «χτύπησε» παραλία στην Αργεντινή – Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες (Video)

Ένα γιγάντιο κύμα έπληξε την παράκτια πόλη της Αργεντινής Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ το απόγευμα της Δευτέρας, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας τουλάχιστον 35 άλλους, μετά από ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο γνωστό ως «μετεo-τσουνάμι» που προκάλεσε μια ξαφνική και ισχυρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Το περιστατικό, το οποίο εκτυλίχθηκε γύρω στις 4:15 μ.μ. τοπική ώρα, επηρέασε επίσης κοντινές παραλίες στο Μαρ ντελ Πλάτα, προκαλώντας πανικό στους τουρίστες και τους κατοίκους.

One person was killed and at least 35 injured after a possible Meteotsunami hit Santa Clara del Mar and Mar del Plata, Argentina. Wave heights of up to 5 meters were reported in the strong wave. pic.twitter.com/ZZSXRYvp20 — Faytuks Network Weather (@FaytuksWeather) January 12, 2026

Ο Φαμπιάν Γκαρσία, διευθυντής Πολιτικής Άμυνας για την επαρχία του Μπουένος Άιρες, δήλωσε ότι το θανατηφόρο περιστατικό συνέβη στη Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ όταν ένας νεαρός άνδρας παρασύρθηκε από το ξαφνικό κύμα και χτύπησε σε βράχους κατά μήκος της ακτογραμμής. Ένα άλλο άτομο υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ τουλάχιστον 35 άλλοι υπέστησαν κυρίως ελαφρά τραύματα.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι η θάλασσα υποχώρησε απότομα λίγο πριν ένα πανύψηλο κύμα, που περιγράφηκε ως «σαν τοίχος», σκάσει στην ακτή, παρασύροντας ομπρέλες, ξαπλώστρες και ανθρώπους κοντά στο νερό. Ως προληπτικό μέτρο, οι αξιωματούχοι εκκένωσαν τα παραθαλάσσια θέρετρα και ανέπτυξαν ομάδες πολιτικής άμυνας, υγείας, τουρισμού και ασφαλείας κατά μήκος της ακτής.

Παρόμοιες εξάρσεις αναφέρθηκαν σε μεγάλο μέρος της ακτογραμμής του Μαρ ντελ Πλάτα. Ο επικεφαλής του συνδικάτου ναυαγοσωστών, Ναχουέλ Ναρντόνε, δήλωσε ότι τα κύματα έφτασαν σε «ασύλληπτα ύψη», επηρεάζοντας ανθρώπους που ξεκουράζονταν, έκαναν ηλιοθεραπεία ή δροσίζονταν στο νερό. Τόνισε ότι το φαινόμενο είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο για την περιοχή, αποκαλώντας το ένα είδος «μίνι τσουνάμι» που δεν προκαλείται από σεισμό, αλλά από ξαφνικές αλλαγές στην ατμοσφαιρική πίεση και ισχυρούς ανέμους.

Τι είναι το μετεοτσουνάμι;

Πρόκειται για ένα μεγάλο ωκεάνιο κύμα που προκαλείται όχι από σεισμούς, αλλά από γρήγορες αλλαγές στην ατμοσφαιρική πίεση που συνδέονται με ταχέως κινούμενα καιρικά συστήματα, όπως καταιγίδες ή θύελλες.

Αυτές οι διαταραχές πίεσης ωθούν την επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας κύματα που μπορούν να γίνουν ψηλότερα καθώς πλησιάζουν σε ρηχές παράκτιες περιοχές. Τα μετεο-τσουνάμι μπορούν να φτάσουν σε ύψος δύο μέτρων ή και περισσότερο και είναι δύσκολο να προβλεφθούν επειδή μοιάζουν πολύ με σεισμικά τσουνάμι ή καταιγίδες.

