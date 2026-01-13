Στα «λευκά» και το Μαρόκο: Η πόλη Ούτζα είχε να δει στρωμένο χιόνι 25 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

Για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 25 χρόνια οι κάτοικοι της πόλης Ούτζα στο βορειοανατολικό Μαρόκο είδαν άσπρη μέρα, καθώς η πόλη «ξύπνησε» καλυμμένη με χιόνι .

Δρόμοι, πλατείες και στέγες ντύθηκαν στα λευκά την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας έκπληξη αλλά και ενθουσιασμό στους κατοίκους της περιοχής αυτής της χώρας που χαρακτηρίζεται από ημιάνυδρο κλίμα.

Σύμφωνα με μετεωρολογικά δεδομένα, στο κέντρο της πόλης καταγράφηκαν περίπου δύο εκατοστά χιονιού, ενώ σε γειτονικά χωριά, όπως τα Τινισάν και Τουισίτ, το ύψος του χιονιού έφτασε τα 7 έως 10 εκατοστά.

Η Ούτζα βρίσκεται κοντά στα σύνορα του Μαρόκου με την Αλγερία και, παρότι οι χειμώνες είναι ψυχροί, οι θερμοκρασίες συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 4 και 10 βαθμών Κελσίου. Αν και το χιόνι είναι συνηθισμένο στις οροσειρές του Άτλαντα – όπου λειτουργούν και χιονοδρομικά κέντρα όπως το Ιφράν και το Ουκαϊμεντέν – θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο για την Ούτζα.

Ορισμένες τοπικές αναφορές κάνουν λόγο για χιονόπτωση πριν από περίπου 14 χρόνια, ωστόσο οι περισσότερες πηγές και μετεωρολογικές υπηρεσίες συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η τελευταία αξιόλογη χιονόπτωση σημειώθηκε πριν από περίπου ένα τέταρτο του αιώνα.

Τι προκάλεσε την χιονόπτωση

Όπως εξήγησαν μετεωρολόγοι του Arab Weather, η ασυνήθιστη χιονόπτωση οφείλεται στη διέλευση ενός βαθιού βαρομετρικού χαμηλού σε συνδυασμό με την εισβολή ιδιαίτερα ψυχρής αέριας μάζας στο Μαρόκο και άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής. Οι θερμοκρασίες έπεσαν κοντά στο μηδέν ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, επιτρέποντας στους χιονοκρυστάλλους να φτάσουν στο έδαφος χωρίς να λιώσουν.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η γεωγραφική θέση της Ούτζα, η οποία είναι εκτεθειμένη σε ψυχρούς βόρειους και ανατολικούς ανέμους, μετατρέποντας τις βροχοπτώσεις σε χιόνι.

Κύμα αναρτήσεων στα social media

Το σπάνιο φαινόμενο προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους κατοίκους, που έσπευσαν να καταγράψουν τις εικόνες και να τις μοιραστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Instagram δείχνουν ανθρώπους με χοντρά παλτό και κουκούλες να περπατούν στους χιονισμένους δρόμους, παιδιά και νέους να φτιάχνουν χιονάνθρωπους και να επιδίδονται σε χιονοπόλεμο, ενώ σε αγροτικές περιοχές αυτοκίνητα κινούνται με προσοχή σε λασπωμένους, χιονοσκεπείς δρόμους, πλαισιωμένους από φοίνικες.

Τα σχόλια χρηστών κυμάνθηκαν από έκπληξη («Από πότε χιονίζει στο Μαρόκο; Είναι απίστευτο!») μέχρι πιο στοχαστικές παρατηρήσεις για τις κλιματικές μεταβολές, με ορισμένους να βλέπουν το φαινόμενο ως υπενθύμιση της απρόβλεπτης δύναμης της φύσης.

Παρά το έντονο ψύχος, πολλοί κάτοικοι υποδέχθηκαν το χιόνι με χαρά, τονίζοντας ότι οι χιονοπτώσεις και οι βροχοπτώσεις αποτελούν θετικό σημάδι για την ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων στο Μαρόκο και την αναζωογόνηση της αγροτικής παραγωγής σε μια χώρα που αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα λειψυδρίας.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Προς εκτέλεση την Τετάρτη διαδηλωτής που συνελήφθη – Πάνω από 2.000 νεκροί στις ταραχές λέει αξιωματούχος

Τέλος στο θρίλερ με την Κύπρια αεροσυνοδό που συνελήφθη στην Τουρκία: Αφέθηκε ελεύθερη – Δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος της

Το μυστικό «ηχητικό όπλο» των ΗΠΑ που πιθανώς χρησιμοποιήθηκε στην απαγωγή Μαδούρο – Τι προκαλεί