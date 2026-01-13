Κάλεσμα Τραμπ για ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν: Συνεχίστε τις διαμαρτυρίες, έρχεται η βοήθεια

Με ανάρτηση στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στους Ιρανούς, ζητά να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες.

Όπως αναφέρει, οι διαδηλωτές θα πρέπει να κρατήσουν τα ονόματα εκείνων που τους δολοφονούν και τους κακοποιούν, καθώς όπως λέει, θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα.

«Ιρανοί Πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΣΤΕ – ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΑΣ!!! Σώστε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών. Θα πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η άσκοπη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA!!! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Δεν είναι σαφές τι εννοεί ο Τραμπ με τη φράση «η βοήθεια έρχεται», αλλά η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι οι αεροπορικές επιδρομές ήταν μεταξύ των «πολλών, πολλών επιλογών» που εξέταζε ο πρόεδρος, αν και πρόσθεσε ότι η διπλωματία «ήταν πάντα η πρώτη επιλογή».

Αρκετοί αναλυτές κάνουν λόγο για «στρατηγική ασάφεια» που αφήνει τους πιθανούς αντιπάλους να μαντεύουν για τις πραγματικές του προθέσεις.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τραμπ θα ενημερωθεί σήμερα για μια ποικιλία επιλογών για το Ιράν για να τιμωρήσει τη χώρα για τους πυροβολισμούς διαδηλωτών και να στείλει ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση στην Τεχεράνη.

Η αντίδραση της Μόσχας

Απάντηση από Μόσχα στις παρεμβάσεις Τραμπ

Τις παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ των διαδηλωτών, αλλά και τις απειλές του για πλήγματα εναντίον του Ιράν, καταδίκασε η Ρωσία κάνοντας λόγο για «ανατρεπτική εξωτερική παρέμβαση» στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν. Όπως μάλιστα υποστήριξε η Μόσχα οι απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιδρομές κατά της χώρας είναι «κατηγορηματικά απαράδεκτες».

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τις καθοδηγούμενες από το εξωτερικό αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επίθεση κατά του Ιράν που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια διεθνή ασφάλεια», ανέφερε το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

