ΚΟΣΜΟΣ

Αρνούνται οι Κλίντον να καταθέσουν για τον Επστάιν – Αντιμέτωπος με κατηγορίες για περιφρόνηση του Κογκρέσου ο πρώην πρόεδρος

clintons

Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον αρνήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τον χειρισμό της υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν.

Οι Κλίντον επρόκειτο να καταθέσουν σήμερα και αύριο, αλλά σε μια επιστολή οκτώ σελίδων οι δικηγόροι τους ενημέρωσαν τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, ότι δεν θα καταθέσουν.

Οι συνήγοροί τους χαρακτήρισαν τις κλητεύσεις που υποχρεώνουν τους Κλίντον να εμφανιστούν αυτοπροσώπως ως «τίποτα περισσότερο από ένα τέχνασμα για την προσπάθεια να φέρνουν σε δύσκολη θέση τους πολιτικούς αντιπάλους» του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τις «άκυρες και νομικά μη εκτελεστές».

Προσθέτουν ότι ο πρώην πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών έχουν λάβει «πολύ διαφορετική μεταχείριση» από άλλους μάρτυρες.

Ο πρόεδρος της επιτροπής εποπτείας, Τζέιμς Κόμερ, δήλωσε ότι θα προτείνει την απαγγελία κατηγοριών κατά του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον για περιφρόνηση του Κογκρέσου, επειδή αρνήθηκε να καταθέσει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ρεπουμπλικάνος νομοθέτης από το Κεντάκι δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία κατά την περίοδο προετοιμασίας της επιτροπής την επόμενη εβδομάδα.

«Από όσο γνωρίζω, ο πρώην πρόεδρος Κλίντον δεν έχει απαντήσει ποτέ σε ερωτήσεις σχετικά με τον Επστάιν και απλώς είχαμε ερωτήσεις», δήλωσε σήμερα ο Κόμερ. «Νομίζω ότι ο καθένας θα παραδεχόταν ότι πέρασαν πολύ χρόνο μαζί όσο ο Μπιλ Κλίντον ήταν πρόεδρος και μετά την προεδρία».

Ανάλογα με τον τύπο της κλήτευσης για περιφρόνηση, ο Κλίντον θα μπορούσε είτε να αναγκαστεί να συμμορφωθεί, είτε ακόμη και να αντιμετωπίσει δίωξη από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

