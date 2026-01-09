«Επείγουσα έκκληση» για παρέμβαση Τραμπ στο Ιράν από τον εξόριστο «πρίγκιπα» Ρεζά Παχλαβί – Χιλιάδες στις διαδηλώσεις

Με ανάρτησή του στο Χ, ο εξόριστος γιος του έκπτωτου Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, του τελευταίου σάχη του Ιράν πριν ανατραπεί και καταργηθεί η μοναρχία κατά τη διάρκεια της Ιρανικής Επανάστασης, ζητά ευθέως την παρέμβαση του αμερικανού προέδρου Τραμπ, για «να βοηθήσει τον ιρανικό λαό».

Tην ώρα που η οργή στο Ιράν ξεχειλίζει, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες στην Τεχεράνη και στις άλλες πόλεις, καλώντας σε ανατροπή του καθεστώτος Χαμενεΐ, ο Ρεζά Παχλαβί ισχυρίζεται ότι είναι «διαχειριστής μιας εθνικής μετάβασης στη δημοκρατία» εν μέσω των κλιμακούμενων διαμαρτυριών στο Ιράν κατά του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με ακτιβιστές που επικαλείται το Associated Press, ο αριθμός των νεκρών στις διαδηλώσεις έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 62. «Το διαδίκτυο έχει κλείσει εντελώς, τα τερματικά πληρωμών με κάρτες δεν λειτουργούν, οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι αδύνατες και μόνο οι χρήστες της Rightel μπορούν να στέλνουν μηνύματα κειμένου», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στο Iran International.

Στην δημόσια έκκλησή του προς τον Τραμπ, ο Ρεζά Παχλαβί αναφέρει: «Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια επείγουσα και άμεση έκκληση για την προσοχή, την υποστήριξη και τη δράση σας. Χθες το βράδυ είδατε τα εκατομμύρια γενναίων Ιρανών στους δρόμους να αντιμετωπίζουν πραγματικές σφαίρες. Σήμερα, δεν αντιμετωπίζουν μόνο σφαίρες αλλά και πλήρη διακοπή των επικοινωνιών. Χωρίς Διαδίκτυο. Χωρίς σταθερά τηλέφωνα. Ο Αλί Χαμενεΐ, φοβούμενος το τέλος του εγκληματικού του καθεστώτος στα χέρια του λαού και με τη βοήθεια της ισχυρής υπόσχεσής σας να υποστηρίξετε τους διαδηλωτές, απείλησε τον λαό στους δρόμους με μια βάναυση καταστολή. Και θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη συσκότιση για να δολοφονήσει αυτούς τους νεαρούς ήρωες. Κάλεσα τον λαό να βγει στους δρόμους να αγωνιστεί για την ελευθερία του και να κατακλύσει τις δυνάμεις ασφαλείας με τον τεράστιο αριθμό του. Χθες το βράδυ το έκαναν αυτό. Η απειλή σας προς αυτό το εγκληματικό καθεστώς κράτησε επίσης τους κακοποιούς του καθεστώτος σε απόσταση. Αλλά ο χρόνος είναι πολύτιμος. Ο λαός θα είναι ξανά στους δρόμους σε μία ώρα. Σας ζητώ να βοηθήσετε. Έχετε αποδείξει και ξέρω ότι είστε άνθρωπος της ειρήνης και άνθρωπος του λόγου σας. Παρακαλώ να είστε έτοιμοι να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον λαό του Ιράν».

Ο Ρεζά Παχλαβί μετακόμισε στις ΗΠΑ ένα χρόνο πριν από την επανάσταση, για να εκπαιδευτεί ως πιλότος στην αεροπορική βάση Reese στο Λάμποκ του Τέξας. Αργότερα, ο Παχλαβί ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια.

Ο Παχλαβί προσφέρθηκε εθελοντικά να υπηρετήσει στον στρατό του Ιράν ως πιλότος μαχητικού κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ, αλλά απορρίφθηκε από το καθεστώς.

«Παρά το γεγονός ότι αναγκάστηκε να ζήσει στην εξορία, η δέσμευση και το πατριωτικό καθήκον του Ρεζά Παχλαβί προς το Ιράν παραμένουν», αναφέρει ο ιστότοπός του.

«Για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, ο Ρεζά Παχλαβί υπήρξε ηγέτης και υποστηρικτής των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους συμπατριώτες του. Διατηρεί συνεχή επαφή με τους συμπατριώτες του και τις ομάδες της αντιπολίτευσης, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας.

Ο Παχλαβί ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο συναντώντας αρχηγούς κρατών, νομοθέτες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ομάδες συμφερόντων και φοιτητικές ομάδες, μιλώντας για τη δεινή θέση των Ιρανών υπό το ισλαμικό καθεστώς στο Ιράν».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Παχλαβί έγραψε ένα άρθρο γνώμης στην εφημερίδα The Washington Post, λέγοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ήταν «πιο αδύναμη και πιο διχασμένη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από το 1979» και η αντίδρασή του στη διαφωνία με μαζικές συλλήψεις, εκτελέσεις και καταστολή «δείχνει ότι το καθεστώς φοβάται».

«Τις τελευταίες ημέρες, οι διαμαρτυρίες έχουν κλιμακωθεί σε σχεδόν όλες τις επαρχίες και σε πάνω από 100 πόλεις σε όλο το Ιράν. Οι διαδηλωτές φωνάζουν το όνομά μου παράλληλα με εκκλήσεις για ελευθερία και εθνική ενότητα», είπε.

«Δεν το ερμηνεύω αυτό ως πρόσκληση για διεκδίκηση της εξουσίας. Το φέρω ως βαθιά ευθύνη. Αντανακλά την αναγνώριση – εντός του Ιράν – ότι το έθνος μας χρειάζεται μια ενωτική προσωπικότητα για να βοηθήσει στην καθοδήγηση της μετάβασης από την τυραννία και προς ένα δημοκρατικό μέλλον που θα επιλέξει ο ίδιος ο λαός.

Έχω, επομένως, κάνει ένα βήμα για να ηγηθώ και να υπηρετήσω με αυτή την ιδιότητα: όχι ως κυβερνήτης εν αναμονή, αλλά ως διαχειριστής μιας εθνικής μετάβασης στη δημοκρατία».

Το άρθρο γνώμης του Παχλαβί και μια ανάρτηση στο X ευχαρίστησε επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την υπόσχεση να λογοδοτήσει το Ιράν, περιγράφοντάς τον ως «ηγέτη του ελεύθερου κόσμου».

Παρά τα συγχαρητήριά του προς τον Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέκλεισε το ενδεχόμενο να τον συναντήσει, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ δεν ήταν έτοιμες να υποστηρίξουν έναν διάδοχο σε περίπτωση κατάρρευσης της ιρανικής κυβέρνησης.

«Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τους πάντες να βγουν έξω και να δούμε ποιος θα αναδειχθεί», δήλωσε ο Τραμπ στο podcast The Hugh Hewitt Show.

«Δεν είμαι απαραίτητα σίγουρος ότι θα ήταν κάτι που πρέπει να κάνουμε».

Ο αυτοαποκαλούμενος εναλλακτικός ηγέτης για ένα δημοκρατικό Ιράν είναι επίσης κοντά στο Ισραήλ, κάτι που έχει προκαλέσει κριτική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023 ο Παχλαβί συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η επίσκεψή του προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι τον επαίνεσαν ως «γέφυρα» επειδή εμφανίστηκε με κιπά και κατήγγειλε τον αντισημιτισμό.

Πάνω από 24 ώρες το μπλακάουτ στο διαδίκτυο

Στο μεταξύ, η «διακοπή του ίντερνετ σε εθνική κλίμακα», την οποία αποφάσισαν οι ιρανικές αρχές λόγω των διαδηλώσεων στο Ιράν διαρκεί ήδη 24 ώρες, ανέφερε σήμερα η ΜΚΟ που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια Netblocks.

«Συμπληρώθηκαν 24 ώρες που το Ιράν επέβαλε μια ολική διακοπή της λειτουργίας του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα, με τη συνδεσιμότητα να έχει μειωθεί στο 1% του συνηθισμένου επιπέδου της», γράφει η μη κυβερνητική οργάνωση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Στο στόχαστρο Χαμενεΐ ο Τραμπ – «Θα πέσει σαν τον Φαραώ»

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε την Παρασκευή τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ανατραπεί, καθώς μίλησε για τις διαδηλώσεις που σαρώνουν τη χώρα και κατηγόρησε δυνάμεις που υποστηρίζονται από το εξωτερικό ότι προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν το Ιράν.

«Ο Τραμπ θα πρέπει να γνωρίζει ότι παγκόσμιοι τύραννοι όπως ο Φαραώ, ο Νιμρούντ, ο Ρεζά Σαχ και ο Μοχάμεντ Ρεζά ανατράπηκαν στο απόγειο της αλαζονείας τους. Και αυτός θα ανατραπεί», δήλωσε ο Χαμενεΐ σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν στην κρατική τηλεόραση.

Είπε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στις αναταραχές. «Όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ανήλθε στην εξουσία με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων και δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ», είπε.

Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες στη χώρα, ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Θέλουν να τον κάνουν ευτυχισμένο. Αν ήξερε πώς να κυβερνά μια χώρα, θα κυβερνούσε τη δική του», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναφερόμενος στις επιθέσεις του Ιουνίου, ο Χαμενεΐ δήλωσε: «Στον 12ήμερο πόλεμο, περισσότεροι από χίλιοι συμπατριώτες μας έγιναν μάρτυρες». Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πει: «Έδωσα την εντολή και διέταξα την επίθεση» και είπε ότι αυτό ισοδυναμεί με παραδοχή ότι «τα χέρια του είναι βαμμένα με το αίμα των Ιρανών».

Ο Χαμενεΐ προέτρεψε τους υποστηρικτές του να παραμείνουν ενωμένοι. «Αγαπητοί νέοι, διατηρήστε την ετοιμότητά σας και την ενότητά σας. Ένα ενωμένο έθνος θα νικήσει κάθε εχθρό», είπε.

Ιρανές βάζουν φωτιά στη φωτογραφία του Χαμενεΐ με τα τσιγάρα τους – Τι συμβολίζει

Καθοριστικό ρόλο στην απογύμνωση του καθεστώτος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ παίζουν για ακόμα μία φορά οι γυναίκες του Ιράν.

Την ώρα που η χώρα σείεται για 13η ημέρα από τις διαδηλώσεις, φωτογραφίες που δείχνουν γυναίκες να βάζουν φωτιά με τα τσιγάρα τους στη φωτογραφία του Χαμενεΐ κάνουν τις τον γύρο διαδικτύου.

Οι φωτογραφίες έχουν ένα πολυεπίπεδο συμβολισμό, σηματοδοτούν την απαξίωση του ίδιου του Χαμενεΐ, των θρησκευτικών κανόνων που καταπιέζουν τις γυναίκες, υπαγορεύοντας πώς θα ντυθούν και των κοινωνικών νορμών γύρω από τη συμπεριφορά τους.

Πράξεις απείθειας

Μετά τη δολοφονία της Μάχσα Αμίνι από την αστυνομία ηθών το 2022 άρχισαν να γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες στο Ιράν πράξεις απείθειας, οι οποίες μπορεί να ήταν περιορισμένες σε εμβέλεια, ήταν όμως ισχυρές σε συμβολισμό.

Για παράδειγμα, στον απόηχο της δολοφονίας αρκετές γυναίκες έκοψαν δημόσια τα μαλλιά τους, για να εκφράσουν την απείθεια τους αλλά και το θρήνο τους για την αδελφή τους που δολοφονήθηκε. Αντίστοιχα, νεαροί και νεαρές τραβούσαν τα καπέλα των μουλάδων, που θεωρούνται εκπρόσωποι τους καθεστώτος.

