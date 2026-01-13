Αγωγές κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την ICE από Μινεσότα και Ιλινόις

Ομοσπονδιακές αγωγές κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσαν η Μινεσότα και το Ιλινόις, με στόχο να περιορίσουν την επέκταση των επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στις πολιτείες τους. Η κίνησή τους έρχεται μετά την εν ψυχρω εκτέλεση της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη την περασμένη εβδομάδα, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Στη Μινεσότα, η αγωγή του γενικού εισαγγελέα Κιθ Έλισον κατονομάζει ως κατηγορούμενους την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ, και αρκετούς αξιωματούχους της ICE. Η πολιτεία ζητά από ομοσπονδιακό δικαστήριο να κηρύξει την εισροή πρακτόρων «αντισυνταγματική και παράνομη» και να επαναφέρει προηγούμενη πολιτική που απέφευγε τις εφόδους σε σχολεία, νοσοκομεία και χώρους λατρείας. Οι ενάγοντες ζητούν επίσης να απαγορευτεί η χρήση επιθετικών τεχνικών σε ύποπτους και διαδηλωτές.

Breaking News: Minnesota and Illinois separately sued the Trump administration over its ICE deployments, saying they were unconstitutional. https://t.co/oqhqGgPZvp — The New York Times (@nytimes) January 12, 2026

Η πολιτεία κατηγόρησε τη ρεπουμπλικανική κυβέρνηση για φυλετικό προφίλ των πολιτών της και για στοχοποίηση της Μινεσότα λόγω των δημοκρατικών της τάσεων. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα ζητήσουν από το δικαστήριο την επιβολή προσωρινής περιοριστικής εντολής ήδη από την Τρίτη, κατά την ακροαματική διαδικασία.

ICE agents have been flooding into Minnesota, outnumbering local police and creating chaos in neighborhoods.



pic.twitter.com/CjPWvGfc9v — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 13, 2026

Ο Κιθ Έλισον τόνισε στο CNN ότι η αγωγή δεν αποσκοπεί στο να σταματήσει συνολικά η εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής. «Η λέξη “αύξηση” είναι σημαντική εδώ», εξήγησε, σημειώνοντας ότι η διαμάχη αφορά κυρίως τον αριθμό των πρακτόρων που επιχειρούν στη Μινεσότα.

Στο Ιλινόις, η αγωγή προχωρά ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας από το δικαστήριο να «απαγορεύσει στο CBP να διεξάγει πολιτικές μεταναστευτικές επιχειρήσεις στο Ιλινόις» εκτός εάν υπάρχει «ρητή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο». Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα υπογραμμίζει ότι οι τακτικές της κυβέρνησης Τραμπ υπερβαίνουν την εκ του νόμου εξουσία της, αν και το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι τα δικαστήρια πρέπει να δίνουν μεγάλη ελευθερία στην εκτελεστική εξουσία σχετικά με την εφαρμογή των νόμων.

Η διαφοροποίηση στις αγωγές των δύο πολιτειών αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στις αυξανόμενες μεταναστευτικές επιχειρήσεις, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα εφαρμοστούν οι περιορισμοί που ζητούνται δικαστικά.

