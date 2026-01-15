search
ΥΓΕΙΑ

15.01.2026 10:17

Έρευνα: Απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ

Οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα μετά τα γεύματα μπορεί να εντείνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ, όπως προκύπτει από μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Diabetes, Obesity and Metabolism».

Οι έρευνες έχουν υποδηλώσει στο παρελθόν ότι η υπεργλυκαιμία, ο διαγνωσμένος σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και η αντίσταση στην ινσουλίνη σχετίζονται έντονα με την επιδείνωση της υγείας του εγκεφάλου, ωστόσο οι υποκείμενοι μηχανισμοί δεν ήταν πλήρως κατανοητοί.

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη βρετανική βάση δεδομένων UK Biobank, η ερευνητική ομάδα ανέλυσε γενετικά δεδομένα από περισσότερα από 350.000 άτομα ηλικίας 40 έως 69 ετών.

Επικεντρώθηκε σε δείκτες, όπως η γλυκόζη νηστείας, τα επίπεδα ινσουλίνης και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα δύο ώρες μετά το γεύμα.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια τεχνική που ονομάζεται «Μεντελιανή τυχαιοποίηση» (Mendelian randomisation), εξέτασε αν αυτοί οι δείκτες συντελούν στον κίνδυνο άνοιας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα άτομα με υψηλότερο σάκχαρο στο αίμα μετά το γεύμα (μεταγευματική υπεργλυκαιμία) είχαν 69% μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Αυτό δεν εξηγήθηκε από αλλαγές στο συνολικό μέγεθος του εγκεφάλου ή βλάβη στη λευκή ουσία, υποδεικνύοντας ότι ο κίνδυνος μπορεί να προέρχεται από πιο ανεπαίσθητους μηχανισμούς.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα σε μεγαλύτερους πληθυσμούς και ηλικιακές ομάδες για την επιβεβαίωση αυτών των αποτελεσμάτων, ωστόσο ο δρ. Άντριου Μέισον, επικεφαλής συγγραφέας, επισημαίνει ότι «αυτό το εύρημα θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση στρατηγικών πρόληψης στο μέλλον, τονίζοντας τη σημασία της διαχείρισης του σακχάρου στο αίμα, όχι μόνο συνολικά, αλλά ειδικά μετά τα γεύματα».

