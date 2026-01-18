search
ΥΓΕΙΑ

18.01.2026 10:34

«Καμπανάκι» Γεωργιάδη για νέο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο – Έκκληση για εμβολιασμό ακόμα και τώρα

18.01.2026 10:34
gripi

Έκκληση στους πολίτες για εμβολιασμό απηύθυνε ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσω της εκπομπής «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ.

«Φέτος η γρίπη έχει έρθει με πολύ ισχυρό κύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Οι ειδικοί λένε ότι θα έρθει δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο. Εμβόλια υπάρχουν, το εμβόλιο είναι δωρεάν. Πηγαίνεις στο φαρμακείο σου, δίνεις το ΑΜΚΑ σου, το κάνεις και φεύγεις. Θα προλάβεις το κύμα του Φεβρουαρίου. Να εμβολιαστείτε, είναι η τελευταία εβδομάδα που προλαβαίνετε να κάνετε το εμβόλιο για να προλάβετε το δεύτερο κύμα που έρχεται».

5.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ εντός 2026

«Έχουμε κάνει πρόσκληση για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό», πρόσθεσε και τόνισε ότι οι συμβασιούχοι επικουρικοί θα ανανεώνονται κάθε χρόνο. «Οι επικουρικοί συμβασιούχοι θα ανανεώνονται στο διηνεκές. Όσο είμαι εγώ υπουργός δεν πρόκειται να φύγουν οι επικουρικοί. Και όταν κάνουμε τις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν τα χαρτιά τους για να μεταπηδήσουν από τη θέση του επικουρικού στη θέση του μονίμου. Φέτος θα κάνουμε 5.000 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού».

«Αν έπρεπε να επιλέξουμε σε σπουδαιότητα μεταξύ προσωπικού και υποδομών, το προσωπικό προηγείται», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Αλλά το ένα δεν αντιστρατεύεται το άλλο. Το σωστό είναι να έχεις και το ένα και το άλλο. Κι εμείς αξιοποιούμε το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανθεκτικότητας. Ότι έχουμε να παραδώσουμε, θα τα παραδώσουμε όλα δεν θα χάσουμε ούτε ευρώ».

Για τις περικοπές ταινιών στη μέτρηση ζαχάρου

Ερωτώμενος για τις περικοπές ταινιών στη μέτρηση ζάχαρου, ο υπουργός απάντησε: «Όλες οι ομάδες των διαβητικών μας ζήτησαν πέρυσι να αποζημιώνουμε τα μηχανήματα μέτρησης σακχάρου. Τα μηχανήματα από τις ταινίες έχουν την εξής διαφορά σε κόστος: Οι ταινίες κόστιζαν 300 ευρώ, τα μηχανήματα 1.400.

Όταν βάλαμε τα μηχανήματα αντί για τις ταινίες, μετά μας ζήτησαν και τις ταινίες γιατί κάποιες φορές τα μηχανήματα δεν γράφουν καλά. Η αρχική μας συμφωνία με τις εταιρείες είναι να μας δίνουν δωρεάν τις ταινίες. Επειδή αυτό δεν το έχουν τηρήσει, έχω ζητήσει από τον ΕΟΠΥΥ να περάσει στο διοικητικό συμβούλιο, ένα πακέτο ταινιών το μήνα, να το δίνουμε δωρεάν.»

