Νέα έρευνα: Η Ευρώπη αγνοεί ότι η παχυσαρκία είναι νόσος – Ενισχύει το στίγμα την περιθωριοποίηση

Το βαθύ αίσθημα απομόνωσης και στιγματισμού που βιώνουν τα άτομα που πάσχουν από παχυσαρκία αποκαλύπτει μια νέα ευρωπαϊκή έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες.

Τα ευρήματα της έρευνας της Focal Data έρχονται την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι εγκαταλείπουν τις πρωτοχρονιάτικες δεσμεύσεις τους στην ημέρα που έχει καθιερωθεί ως Quitters’ Day. Σύμφωνα με αυτά σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναγνωρίσει την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο.

Μάλιστα τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη να αλλάξει η συζήτηση γύρω από τη διαχείριση του σωματικού βάρους, ξεπερνώντας τη λογική της ατομικής «θέλησης» και υιοθετώντας μια πιο ολιστική προσέγγιση που υποστηρίζεται από την κοινότητα.

Η έρευνα

Η μελέτη, διεξήχθη από την Focal Data, για λογαριασμό της Novo Nordisk στη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Γαλλία και την Ισπανία, μεταξύ 11 και 15 Δεκεμβρίου 2025.

Συμμετείχε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 10.452 ενηλίκων (2.000 ανά χώρα), συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας 2.617 ατόμων, τα οποία πάσχουν από παχυσαρκία.

Από τα πλέον ανησυχητικά ευρήματα της έρευνας είναι το στοιχείο ότι σχεδόν οι μισοί (43%) των ερωτηθέντων, δεν γνωρίζουν ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατηγοριοποιεί την παχυσαρκία ως μια σύνθετη, χρόνια νόσο. Αυτή η ευρέως διαδεδομένη παρανόηση τροφοδοτεί το επιζήμιο αφήγημα, ότι η διαχείριση της παχυσαρκίας είναι απλώς θέμα «να τρως λιγότερο και να κινείσαι περισσότερο».

Για όσους ζουν με παχυσαρκία, η πίεση των πρωτοχρονιάτικων αποφάσεων και δεσμεύσεων μπορεί να είναι ιδιαίτερα απομονωτική.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το 55% των ατόμων με παχυσαρκία, τα οποία προσπαθούν να διαχειριστούν το βάρος τους, τον Ιανουάριο αναφέρουν την έλλειψη υποστήριξης ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στη συνέχιση των προσπάθειών τους.

«Η κουλτούρα των αποφάσεων και δεσμεύσεων για το νέο έτος, αν και βασισμένη σε καλές προθέσεις, συχνά ενισχύει μια επιβλαβή και απλοϊκή άποψη για την παχυσαρκία. Μπορεί να οδηγήσει σε αδικαιολόγητη επίρριψη ευθυνών και στιγματισμό όταν οι προσπάθειες αποτυγχάνουν», αναφέρει ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Hellas, συμπληρώνοντας πως τα δεδομένα είναι σαφή: «Σχεδόν οι μισοί από τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν με παχυσαρκία, αισθάνονται ότι η κοινωνία παρερμηνεύει την κατάστασή τους, θεωρώντας την επιλογή τρόπου ζωής και όχι χρόνια νόσο που είναι στην πραγματικότητα».

Αντί να εστιάζουμε σε προσωρινές λύσεις, είναι απαραίτητο να στρέψουμε την προσοχή μας στη δύναμη της «συλλογικής φροντίδας» – ενός υποστηρικτικού δικτύου επαγγελματιών υγείας, οικογένειας, φίλων και της κοινότητας, που θα ενώνει δυνάμεις γύρω από τον άνθρωπο, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την επίτευξη και διατήρηση καλών επιπέδων υγείας.

«Η διαχείριση της παχυσαρκίας είναι ένα διαρκές ταξίδι που απαιτεί θάρρος, και δεν πρέπει να είναι μοναχικό» προσθέτει ο κ. Παπαδημητρίου και συνεχίζει: «Είμαστε δεσμευμένοι να αποτελέσουμε μέρος της λύσης. Αυτό απαιτεί συνεχή καινοτομία και έρευνα στη θεραπεία της παχυσαρκίας ως χρόνιας νόσου, αλλά και αναγνώριση της ανάγκης για μια πιο ολιστική προσέγγιση, στην υγεία. Είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί, για την υγεία των ανθρώπων και της κοινωνίας μας».

Αναλυτικά τα βασικά ευρήματα της έρευνας:

Σχεδόν οι μισοί (48%) από τους ανθρώπους που ζουν με παχυσαρκία, αισθάνονται ότι η κοινωνία αντί να κατανοεί την πάθηση ως χρόνια νόσο, τη βλέπει ως επιλογή τρόπου ζωής.

85% των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι τα άτομα με παχυσαρκία βιώνουν σε μέτριο έως πολύ μεγάλο βαθμό άδικη μεταχείριση ή επίκριση λόγω του βάρους τους, γνωστό ως στίγμα βάρους. Ενώ 81% θεωρούν ότι τα στερεότυπα γύρω από την εικόνα του σώματος και του βάρους, έχουν σήμερα αρνητική επίδραση στην κοινωνία.

73% των ατόμων με παχυσαρκία, συμφωνούν ότι οι συζητήσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στη συνολική υγεία και ευεξία και όχι αποκλειστικά στους αριθμούς απώλειας βάρους.

Το 89% των ατόμων με παχυσαρκία, δηλώνουν ότι η παχυσαρκία επηρεάζει αρνητικά την ψυχική τους υγεία, με το 72% εξ αυτών να επηρεάζεται μέτρια έως σοβαρά.

Το 86% των ατόμων με παχυσαρκία, δηλώνουν ότι η παχυσαρκία επηρεάζει τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις, με το 66% να δηλώνει ότι τις επηρεάζει μέτρια έως σοβαρά.

Σημειώνεται ότι μόλις 18% των ατόμων με παχυσαρκία αισθάνονται ότι οι επαγγελματίες υγείας κατανοούν πλήρως τις ανησυχίες και τα προβλήματά τους.

