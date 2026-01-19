ΕΙΝΑΠ: Δραματική έλλειψη προσωπικού στα Επείγοντα του Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι» – Ορθοπεδικοί εξετάζουν… καρδιοπαθείς

Την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» καταγγέλλει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομεία Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Με βάση αναφορές και καταγγελίες νοσοκομειακών γιατρών, έρχονται ξανά στο επίκεντρο διαχρονικά προβλήματα τα οποία έχουν επιδεινωθεί ιδιαίτερα από τότε που το νοσοκομείο έχει τεθεί σε καθεστώς καθημερινής πρωινής εφημερίας, όπως επισημαίνει η ένωση σε ανακοίνωσή της.

Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται εκτεταμένη ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε γιατρούς του ΤΕΠ που καλούνται να εξετάζουν περιστατικά ανεξαρτήτως ειδικότητας (π.χ Ορθοπεδικοί εξετάζουν καρδιολογικά περιστατικά κ.ο.κ.) καθώς και ελλιπής διατομεακή κάλυψη αφού οι εφημερεύοντες ιατροί των κλινικών που συμμετέχουν στην πρωινή εφημερία δεν είναι δυνατό να βρίσκονται ταυτόχρονα και στο ΤΕΠ και στα τακτικά ιατρεία και στο χειρουργείο.

Επιπρόσθετα, στα παραπάνω οι γιατροί του ΤΕΠ εξαναγκάζονται να πραγματοποιούν μεικτές εφημερίες ώστε να μην λαμβάνουν το προβλεπόμενο ρεπό ανάπαυσης, στο όνομα της «κάλυψης» της υποστελέχωσης.

Στις παραπάνω δυσλειτουργίες η ΕΙΝΑΠ προσθέτει πως μετά τις 15:00 το μεσημέρι, το ΤΕΠ λειτουργεί:

Χωρίς διοικητικό υπάλληλο.

Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες δεν υπάρχει διοικητική κάλυψη με συνέπεια οι ασθενείς να αδυνατούν να εκδώσουν κάρτα εξέτασης ή ηλεκτρονικό εισιτήριο. Για παράδειγμα ένας ογκολογικός ασθενής που χρήζει εισαγωγής Παρασκευή απόγευμα μπορεί να λάβει ηλεκτρονικό 1 εισιτήριο τη Δευτέρα.

Στη νυχτερινή βάρδια το ΤΕΠ δεν διαθέτει νοσηλευτή, με αποτέλεσμα να κλειδώνει και να ανοίγει μόνο με παρέμβαση υπευθύνου βάρδιας.

Η ΕΙΝΑΠ τονίζει ότι η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί “μεμονωμένο πρόβλημα”, αλλά συνέπεια της χρόνιας πολιτικής υποστελέχωσης και του εφημεριακού σχεδιασμού (και όχι μόνο) που στον πυρήνα του έχει τη λογική «άσπρη μπλούζα να ‘ναι και ότι να ‘ναι».

Επίσης η ένωση νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας -Πειραιά, επαναφέρει, για πολλοστή φορά την πρόταση της, όπως έχει κατατεθεί στο υπουργείο Υγείας, τις ΥΠε και τις Διοικήσεις των νοσοκομείων από τον Ιούνιο του 2025:

Επειδή η εφημέρευση ενός Νοσοκομείου, απαιτεί την ενεργή εφημέρευση όλων των Τμημάτων του για την ασφαλή αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, όπως και τον απαιτούμενο αριθμό διαθέσιμων κλινών νοσηλείας, ζητάμε να προχωρήσει η κατάργηση των πρωινών καθημερινών εφημεριών και να πραγματοποιείται μία γενική 24ωρη εφημερία κάθε 4 ημέρες που να καλύπτει το σύνολο των ειδικοτήτων.

Πλήρης στελέχωση του ΤΕΠ και των κλινικών με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια και με σαφή αξιοποίηση ειδικευμένων ιατρών στο αντικείμενό τους (χωρίς αλλότρια καθήκοντα, αντιποίηση ειδικότητας ή και αναγκαστική ανάθεση καθηκόντων συνοδείας βαρέως πασχόντων κατά τη διανοσοκομειακή διακομιδή σε γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων), ώστε να καλύπτονται ουσιαστικά τα επείγοντα περιστατικά.

«Τα ΤΕΠ είναι Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και όχι “χώροι αναμονής κινδύνου”. Η Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας, η Διοίκηση, η 1η Υγειονομική Περιφέρεια και το υπουργείο Υγείας έχουν την πλήρη ευθύνη», επισημαίνει η ΕΙΝΑΠ.

