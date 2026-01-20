Νέα μελέτη: Η θετική σκέψη θα μπορούσε να ενισχύσει την ανοσολογική απόκριση στα εμβόλια

Οι θετικές σκέψεις μπορούν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα, σύμφωνα με έρευνα που υποδεικνύει μια σύνδεση μεταξύ του νου και της άμυνας του σώματός μας.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι άτομα που χρησιμοποίησαν θετική σκέψη για να ενισχύσουν τη δραστηριότητα στο σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου ανταποκρίθηκαν καλύτερα στον εμβολιασμό, με το ανοσοποιητικό τους σύστημα να παράγει περισσότερα αντισώματα από άλλα άτομα μετά τον εμβολιασμό.

Η εργασία αυτή δεν σημαίνει ότι η ελπίδα μπορεί να απαλλάξει τους ανθρώπους από ασθένειες, αλλά υπονοεί τις δυνατότητες ψυχικών στρατηγικών που θα βοηθήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις, ακόμη και να επιτεθεί σε όγκους για να τους κρατήσει μακριά.

«Είναι η πρώτη επίδειξη σε ανθρώπους, με έναν τρόπο που φαίνεται να είναι αιτιώδης, ότι αν μάθετε πώς να στρατολογείτε το σύστημα ανταμοιβής σας στον εγκέφαλο, η αποτελεσματικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος αυξάνεται», δήλωσε η Τάλμα Χέντλερ, καθηγήτρια ψυχιατρικής και νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Προηγούμενη εργασία έχει δείξει ότι οι θετικές προσδοκίες μπορούν να ωφελήσουν ασθενείς με ορισμένα ιατρικά προβλήματα, όπως φαίνεται στο φαινόμενο placebo. Και, ενώ μελέτες σε ζώα υποδηλώνουν ότι η ενεργοποίηση του συστήματος ανταμοιβής του εγκεφάλου μπορεί να ενισχύσει την ανοσοποιητική άμυνα, η εικόνα στους ανθρώπους είναι λιγότερο σαφής.

Η μελέτη

Στη μελέτη, υγιείς εθελοντές συμμετείχαν σε συνεδρίες εκπαίδευσης εγκεφάλου, στις οποίες δοκίμασαν διαφορετικές νοητικές στρατηγικές για να ενισχύσουν τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένα μέρη του εγκεφάλου. Γνώριζαν πόσο καλά τα πήγαιναν χάρη στην ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο με τη μορφή βαθμολογιών που αυξάνονταν ανάλογα με τη δραστηριότητα του εγκεφάλου.

Μετά από τέσσερις εκπαιδευτικές συνεδρίες, οι εθελοντές έλαβαν το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β. Στη συνέχεια, δύο και τέσσερις εβδομάδες αργότερα, έδωσαν αίμα, το οποίο οι ερευνητές ανέλυσαν για αντισώματα κατά της ηπατίτιδας.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα άτομα που αύξησαν τη δραστηριότητα σε ένα μέρος του συστήματος ανταμοιβής του εγκεφάλου που ονομάζεται κοιλιακή καλυπτρική περιοχή (VTA) είχαν την ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση στο εμβόλιο. Όσοι την αύξησαν με μεγαλύτερη επιτυχία το έκαναν μέσω θετικών προσδοκιών ή όταν σκεφτόντουσαν ότι συμβαίνουν καλά πράγματα.

Το αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος των ασθενών, αλλά απαιτούνται μεγαλύτερες δοκιμές για να αποδειχθεί εάν υπάρχει κάποιο σαφές ιατρικό όφελος. Η Δρ Tamar Koren, συν-συγγραφέας, δήλωσε ότι η ομάδα διερευνά εάν επηρεάζονται επίσης και άλλα μέρη του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως αυτό που είναι υπεύθυνο για τη φλεγμονή.

«Η προσέγγιση που δοκιμάσαμε προορίζεται αποκλειστικά ως συμπληρωματικό εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει την ανοσολογική απόκριση στον εμβολιασμό», δήλωσε ο Δρ. Νίτζαν Λουμπιανίκερ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Δεν μπορεί και δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τα εμβόλια ή την τυπική ιατρική περίθαλψη».

Ο Jeremy Howick, καθηγητής ενσυναισθητικής υγειονομικής περίθαλψης στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ, δήλωσε ότι η επίδραση ήταν μικρή και προειδοποίησε ότι οι άρρωστοι ασθενείς σε μια κλινική μπορεί να ανταποκριθούν διαφορετικά, αλλά παρόλα αυτά είδε θετικά: «Δεδομένου ότι οι επαγγελματίες υγείας είναι ελεύθεροι να λένε πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν θετικές προσδοκίες, χωρίς να υπερβάλλουν, όπως: «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας φροντίσουμε» ή: «Έχω δει αυτή τη θεραπεία να λειτουργεί για ανθρώπους σαν εσάς», αυτό είναι ένα αρκετά ισχυρό σημάδι που υποδηλώνει ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα από αυτήν».

Πηγή: theguardian.com

