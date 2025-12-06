ΗΠΑ: Πρόταση σοκ για κατάργηση του εμβολιασμού νεογνών κατά της ηπατίτιδας Β στη γέννηση

Η συμβουλευτική επιτροπή εμβολιασμών των ΗΠΑ (ACIP) εισηγήθηκε την Πέμπτη να σταματήσει η πάγια σύσταση για χορήγηση του εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Β αμέσως μετά τη γέννηση, περιορίζοντας τη δόση μόνο στα νεογνά μητέρων που έχουν βρεθεί θετικές στον ιό.

Η πρόταση, που εγκρίθηκε με οριακή πλειοψηφία (8 υπέρ – 3 κατά) και αλλάζει όσα εφαρμόζονταν από το 1991, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην ιατρικό κόσμο.

Ειδικοί δημοσίας υγείας προειδοποιούν ότι η αλλαγή της σύστασης μπορεί να δημιουργήσει αβάσιμους φόβους γύρω από το εμβόλιο και να ενθαρρύνει γονείς να το καθυστερήσουν ή να το αποφύγουν, αυξάνοντας μεσοπρόθεσμα τα κρούσματα.

«Γνωρίζουμε ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και εξαιρετικά αποτελεσματικό. Αν χαλαρώσουμε τη σύσταση, θα δούμε περισσότερα περιστατικά σε παιδιά και ενήλικες», επισήμανε ο παιδίατρος και μέλος της ACIP Κόντι Μέισνερ, ο οποίος ψήφισε αρνητικά.

Κίρρωση και καρκίνο

Η ηπατίτιδα Β είναι λοίμωξη του ήπατος που μπορεί να εξελιχθεί σε χρόνια νόσο και να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως κίρρωση και καρκίνο.

Το εμβόλιο κατά της νόσου χορηγείται εδώ και τρεις δεκαετίες σε όλα τα νεογνά στις ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το ιστορικό της μητέρας, πολιτική που -σύμφωνα με CDC- έχει αποτρέψει περίπου 90.000 θανάτους.

Η συζήτηση για την πολιτική των εμβολιασμών διεξάγεται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Τον Ιούνιο, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ αντικατέστησε όλα τα μέλη της ACIP, τοποθετώντας νέα επιτροπή με αρκετούς επιστήμονες που έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τους εμβολιασμούς.

Μέρος της νέας εισήγησης προβλέπει ότι, όταν το εμβόλιο δεν χορηγείται στη γέννηση, η πρώτη δόση δεν θα πρέπει να δίνεται πριν από τους δύο μήνες. Το σημείο αυτό προκάλεσε έντονες αντιρρήσεις ακόμη και μεταξύ μελών που, κατά τα άλλα, υποστήριξαν την αλλαγή.

Ο κίνδυνος μη ανίχνευσης της λοίμωξης στη μητέρα

Γιατροί που τάσσονται υπέρ της διατήρησης της γέννησης ως χρονικού σημείου για την πρώτη δόση τονίζουν ότι η νέα πολιτική μπορεί να αφήσει εκτεθειμένα ορισμένα νεογνά, αφού:

* δεν έχουν όλες οι έγκυες σταθερή πρόσβαση σε εξετάσεις,

* κάποια τεστ μπορεί να δώσουν ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα,

* ο ιός μπορεί να μεταδοθεί χωρίς εμφανή συμπτώματα.

Η έγκαιρη προστασία θεωρείται κρίσιμη, καθώς η μόλυνση κατά τον τοκετό συνδέεται συχνά με χρόνια νόσο.

Υποστηρικτές της αλλαγής ισχυρίζονται ότι η αμερικανική πολιτική είναι «μη ευθυγραμμισμένη» με άλλες χώρες. Επικαλούνται το παράδειγμα της Βρετανίας, που ξεκινά τον εμβολιασμό σε βρέφη οκτώ εβδομάδων στις περιπτώσεις που η μητέρα είναι αρνητική.

«Η δόση της γέννησης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι ζωτικής σημασίας»

Πάντως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά σχήμα που αρχίζει στη γέννηση (0, 1 και 6 μήνες), επικαλούμενος τον κίνδυνο περιστασιακής μετάδοσης.

Η κίνηση της επιτροπής προκάλεσε την αντίδραση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή και ηπατολόγου Μπιλ Κάσιντι, ο οποίος τη χαρακτήρισε «σοβαρό λάθος». «Το εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Η δόση της γέννησης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι ζωτικής σημασίας», δήλωσε.

Η τελική απόφαση ανήκει πλέον στη διοίκηση των CDC, η οποία θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την εισήγηση της ACIP.

Με πληροφορίες από BBC

