ΚΟΣΜΟΣ

06.12.2025 16:45

Τραγωδία στην Αυστρία: 33χρονη πέθανε από υποθερμία στην υψηλότερη κορυφή της χώρας – Την άφησε ο σύντροφός της για να φέρει βοήθεια

06.12.2025 16:45
austria_zev1

Η 33χρονη Κέρστιν Γκέρτνερ είναι η γυναίκα που πέθανε στις 19 Ιανουαρίου από υποθερμία, όταν ο φίλος της την εγκατέλειψε στην υψηλότερη κορυφή της Αυστρίας, με τον ίδιο να λείπει για 6,5 ώρες για να αναζητήσει βοήθεια.

Η κλιματολόγος από το Σάλτσμπουργκ πέθανε μόλις 50 μέτρα από την κορυφή του βουνού Grossglockner, ύψους 3.800 μέτρων, με τις θερμοκρασίες να βρίσκονται στους -20°C. Η κοπέλα άρχισε να δυσκολεύεται και δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Τότε ο σύντροφός της, Τόμας Πλάμπεργκερ, 39 ετών, που ήταν έμπειρος ορειβάτης, αποφάσισε να την αφήσει μόνη της στο βουνό για 6,5 ώρες για να βρει βοήθεια, χωρίς να τη μεταφέρει σε ασφαλές καταφύγιο.

Το προφίλ της Κέρστιν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτο με φωτογραφίες της και του Πλάμπεργκερ από αναβάσεις και πεζοπορίες. Η ίδια περιέγραφε τον εαυτό της ως «παιδί του χειμώνα» και «άνθρωπο του βουνού».

Ο Πλάμπεργκερ αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς οι εισαγγελείς επισημαίνουν ότι την εγκατέλειψε για 6,5 ώρες στο θανάσιμο κρύο. Οι εισαγγελείς σημειώνουν ότι την άφησε εξαντλημένη, σε υποθερμία και αποπροσανατολισμένη στο σκοτάδι, ενώ κατέβαινε μόνος του.

«Σε σκεφτόμαστε πολύ συχνά»

Οι φίλοι και η οικογένεια έχουν δημιουργήσει μια σελίδα μνημοσύνου για να την τιμήσουν. «Αναπαύσου εν ειρήνη στον ουρανό!» της έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Πίσω από τα δάκρυα της θλίψης κρύβεται το χαμόγελο της ανάμνησης!»

«Σε σκεφτόμαστε ακόμα πολύ συχνά!!» ήταν το μήνυμα δικών της προσώπων.

Άπειρη για μεγάλες αναβάσεις

Ομάδες διάσωσης δεν κατάφεραν να φτάσουν στην Κέρστιν παρά μέχρι το επόμενο πρωί, λόγω των ανέμων που είχαν ένταση τυφώνα. Τη βρήκαν νεκρή, λίγα μέτρα κάτω από τον σταυρό της κορυφής.

Το προφίλ της Κέρστιν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτο με φωτογραφίες της ίδιας και του Πλάμπεργκερ από αναβάσεις και πεζοπορίες.

Ο Πλάμπεργκερ θεωρείται έμπειρος ορειβάτης, ωστόσο η ίδια ήταν άπειρη για τόσο μεγάλες αναβάσεις. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το ζευγάρι ήταν «κακώς εξοπλισμένο» και «δεν κάλεσε βοήθεια», ενώ ο Πλάμπεργκερ έφυγε και την άφησε πίσω του.

