search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 19:18
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2026 18:01

Συνάντηση Μητσοτάκη με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας – Στο επίκεντρο η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία

29.01.2026 18:01
mitsotakis-vautrin

Συνάντηση με την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, είχε την Πέμπτη, 29/1, στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση και εμβάθυνση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, καθώς και για την ανανέωση κατά το επόμενο χρονικό διάστημα της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε, ακόμα, τη σημασία των συνεργειών ανάμεσα στις αμυντικές βιομηχανίες των δύο χωρών.

«Η εταιρική σχέση με τη Γαλλία αποτελεί μία από τις στενότερες που έχουμε, σε μία πληθώρα τομέων. Στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας έχουμε οικοδομήσει μια διμερή στρατηγική εταιρική σχέση πολύ βαθιά. Η παράδοση της πρώτης φρεγάτας Belharra, της FDI “Κίμων”, πριν από λίγες ημέρες, την οποία ήδη επισκεφτήκατε, καταδεικνύει τον δυναμισμό και την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας. Η επίσκεψή σας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε ένα πολύ σύνθετο διεθνές περιβάλλον, που μεταβάλλεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και θέτει τέλος σε μια σειρά από βεβαιότητες. Επί του παρόντος, γνωρίζω καλά, εργαζόμαστε από κοινού για την ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης του 2021 όσον αφορά τη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Έχω ζητήσει από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί η νέα συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Ελπίζω ότι θα την υπογράψουμε με τον πρόεδρο Μακρόν πιθανώς μέσα στους προσεχείς μήνες», ανέφερε ο πρωθυπουργός στη Γαλλίδα υπουργό, καλοσωρίζοντάς τη στην Αθήνα.

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Με μάρτυρες από τον προηγούμενο αιώνα ολοκληρώνονται οι εργασίες της Εξεταστικής – Οι καταθέσεις Τζουμάκα και Κοντού

Η Γαλλία «υψώνει τείχος» στα social media: Μια Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Επανάσταση και τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Μαρινάκης καλύπτει Λαζαρίδη για τις «γκρίζες ζώνες»: Το ΠΑΣΟΚ να δει το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Κοκτέιλ ναρκωτικών και αλκοόλ στο αίμα του οδηγού, σύμφωνα με τα ρουμανικά ΜΜΕ 

mineapoli
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τον Άλεξ Πρέτι να δέχεται επίθεση από πράκτορες της ICE έντεκα ημέρες πριν τη δολοφονία του

kimberli parisi 88- new
LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο Παρίσι για το σόου της Σήλιας Κριθαριώτη – Παρούσα και η Κάρλα Μπρούνι

kideia
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: «Της έλεγα να παραιτηθεί αλλά δεν περίμενα να ανατιναχθεί», λέει ο γιος θύματος 

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση μέσω Άμστερνταμ για το Mega την Τετάρτη (28/1)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 19:18
roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Κοκτέιλ ναρκωτικών και αλκοόλ στο αίμα του οδηγού, σύμφωνα με τα ρουμανικά ΜΜΕ 

mineapoli
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τον Άλεξ Πρέτι να δέχεται επίθεση από πράκτορες της ICE έντεκα ημέρες πριν τη δολοφονία του

kimberli parisi 88- new
LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο Παρίσι για το σόου της Σήλιας Κριθαριώτη – Παρούσα και η Κάρλα Μπρούνι

1 / 3