29.01.2026 14:25

Μαρινάκης καλύπτει Λαζαρίδη για τις «γκρίζες ζώνες»: Το ΠΑΣΟΚ να δει το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά

29.01.2026 14:25
MARINAKIS_BRF_NEW

Κάλυψη στον βουλευτή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, για την επίθεση που εξαπέλυσε στο ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο παρείχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς σχετικά στη διάρκεια του briefing των πολιτικών συντακτών, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι «η εθνική θέση ήταν, είναι και παραμένει η θέση που περιέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η θεωρία “των γκρίζων ζωνών” είναι μια θεωρία η οποία δεν έχει καμία βάση, είναι αντίθετη στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, είναι εκτός τόπου και χρόνου και ουδέν, ουδέποτε αναγνωρίστηκε, ούτε πρόκειται και να αναγνωριστεί από τη χώρα μας. Αυτό είναι το μείζον, το σημαντικό, στο οποίο ουδείς, ούτε ο κ. Λαζαρίδης, είπε το αντίθετο».

Αντιθέτως, «τα έριξε» στην αντιπολίτευση και σε «κάποια ΜΜΕ», κάνοντας λόγο για «παραποίηση ή αλλοίωση ή αποσπασματική παράθεση όσων λέει κάποιος από την κυβέρνηση ή βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο πολιτικό σύστημα θύματα μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας γιατί αυτό το σύστημα παραπλάνησης της κοινής γνώμης είναι από την αντιπολίτευση και κάποια Μέσα Ενημέρωσης. Τίτλοι που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα με σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων, γιατί ποντάρουν στο ότι ο κόσμος πολύ δύσκολα θα μπει να δει ακριβώς τι ειπώθηκε και τα σχετικά».

Επιστρέφοντας στην ουσία του θέματος, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε: «Πότε ξεκίνησαν να διατυπώνουν αυτή την εκτός οποιασδήποτε λογικής και αντίθετη στο διεθνές δίκαιο θεωρία “γκριζαρίσματος”; Μετά τα Ίμια. Αυτό είπε ο κύριος Λαζαρίδης. Δεν είπε ότι “καλώς το κάνουν”. Είπε όμως ότι εξαιτίας αυτού που συνέβη και των χειρισμών της τότε κυβέρνησης, έχουμε την Τουρκία να μιλάει ενάντια σε οποιαδήποτε λογική και ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο για “γκριζάρισμα”».

«Ποτέ ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εξωτερικών, δεν “άδειασε” τον Μακάριο Λαζαρίδη. Είναι ένα πράγμα η εθνική θέση που όλοι συμφωνούμε για το απαράδεκτο, παράνομο περί “γκρίζων ζωνών” από την Τουρκία και είναι ένα άλλο πράγμα το πότε ξεκίνησε αυτή η απαράδεκτη διεκδίκηση ή θεωρία ή τέλος πάντων διατύπωση. Νομίζω είναι και λάθος, το λέω ευγενικά για να μην πω κάτι πιο χοντρό, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο, τέλος Ιανουαρίου, να βγάζει ανακοινώσεις για τα Ίμια το ΠΑΣΟΚ. Ας δούνε τα ντοκιμαντέρ του συναδέλφου σας, του Αλέξη Παπαχελά και ας μην “κουνάνε και το δάχτυλο”, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, ειδικά για τα Ίμια», κατέληξε ο Π. Μαρινάκης.

ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 17:00
